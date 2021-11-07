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Культура
07 ноября 2021, 09:52

ДОСЬЕ: К 125-летию белорусского поэта и писателя Михася Чарота

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения известного белорусского поэта и писателя, общественного деятеля Михаила Кудельки, известного под псевдонимом Михась Чарот.

Михаил Семенович Куделька родился 7 ноября 1896 года в городском поселке Руденск под Минском в крестьянской семье. Дед Михася был ткачом при панском дворе - отсюда фамилия Куделька, от "кудзеля". Бабушка работала кормилицей в барском дворце.

У Михаила Семеновича также были два брата и две сестры: Павел (инженер и домашний педагог), Александр (агроном), Мария (повар) и Анастасия (актриса). Двоюродный брат, Иосиф Куделька, был начальником управления по охране авторских прав при СП БССР. А второй двоюродный брат, Иван Куделька, занимал пост народного комиссара финансов БССР.

До революции Михаил Семенович окончил Титвянское начальное училище и Молодечненскую учительскую семинарию. Писать начал в тринадцать лет, а псевдоним появился, когда выпускник семинарии Михась был мобилизован в царскую армию и служил офицером запасного полка в городе Кузнецке. Там начинающий поэт написал стихотворение "Чужбина", полное тоски по родной Беларуси:

Цi хутка пачую я песню чаротаў

Над сонным балотам тваiм?

Чарот - это камыш. Из камышинок-чаротинок получаются жалейки. Возможно, из этого и исходил поэт, выбирая себе литературный псевдоним.

Отслужив и вернувшись на родину, Михась Чарот участвовал в партизанском движении 1918-1920 годов и в 1920 году вступил в коммунистическую партию.

Двадцатые годы прошлого века были тем временем, когда в белорусской литературе началось оживление, вызванное притоком сельской молодежи, перед которой город распахнул двери учебных заведений. Михась Чарот был одним из лидеров творческой интеллигенции того времени. Среди белорусских литераторов крылатым стало выражение "пришел Чарот - а с ним семьсот".

Первая книга Михася Чарота - сборник стихов "Метель" - вышла в 1922 году. Она правдиво отражает духовный мир человека, который включился в строительство новой жизни, и является прекрасным свидетельством событий того времени. В целом раннее творчество писателя находилось под большим влиянием М.Богдановича, Тетки, Я.Купалы и Я.Коласа. Позже в творчестве Чарота стали доминировать революционно-пролетарские мотивы.

Самое значительное произведение Михася Чарота - поэма "Босые на пожарище" - было опубликовано в 1921 году. В нем писатель представил свою версию революционных событий в Беларуси. В 1926 году вышли сразу три книги поэм - "Корчма", "Ленин", "Марина". В эти же годы выходят поэтические и прозаические сборники Чарота "Круговерть", "Избранные стихи", "Солнечный поход", "Краснокрылый вестник", "Поэмы", "Избранные рассказы" и др.

Повесть Михася Чарота "Свинопас" легла в основу первого белорусского художественного фильма "Лесная быль", который был поставлен в 1926 году. В начале 20-х годов прошедшего столетия Чарот играл в театре Голубка, написал произведения для театра. Большой популярностью пользовались пьесы писателя "На Купалье", "Лапоть Микиты", "Сон на болоте" и другие. На текст пьесы "На Купалье" Алексей Туренков создал оперу "Цветок счастья".

Михась Чарот стал инициатором создания (а с 1923 года руководителем) первого в Беларуси литературного объединения "Маладняк". С 1927 года Чарот являлся членом объединения белорусских писателей "Полымя". Работал в газете "Савецкая Беларусь" (в 1925-1929 годах на должности редактора). В 1930-е годы являлся редактором Белорусского государственного издательства, литературным консультантом Союза писателей Беларуси.

Михась Чарот также принадлежал к правлению Белорусского общества культурных связей с зарубежьем и вместе с Тишкой Гартным и Михасем Зарецким побывал в командировке в Латвии, Германии, Франции и Чехословакии.

Первая "чистка" творческой интеллигенции в 1929-1930 годах миновала Михася Чарота, однако писатель был лишен должности редактора газеты "Савецкая Беларусь". Когда по вымышленному делу "Союза освобождения Беларуси" в 1930 году были арестованы многие белорусские литераторы и деятели науки, Чарот опубликовал стихотворение "Суровый приговор подписываю первым…", в котором осуждает нацдемов.

А уже через семь лет сам Михась Чарот попадает в черный список. В 1937 году писателя арестовывают как участника "контрреволюционной нацдемовской организации". В тюрьме Чарот делил одну камеру с поэтом Юркой Левонным. В соседних камерах сидели поэты Микола Хведорович, Янка Неманский, Янка Тумилович и Масей Седнев.

В "кровавую ночь" белорусской литературы с 29 на 30 октября 1937 года Михась Чарот был расстрелян. Однако последние слова поэта - стихотворение "Присяга" - все же дошли до нас благодаря воспоминаниям Миколы Хведоровича: "У 1939 годзе я быў пераведзены ў адзiночную камеру. Уважлiва аглядзеў сцены, шукаючы надпiсаў, i вось у кутку прачытаў тэкст верша, выкалупаны нечым вострым на сцяне. Гэта была апошняя сустрэча з маiм любiмым паэтам i другам Мiхасём Чаротам. Гадамi я захоўваў гэтыя яго словы ў сэрцы:

Я не чакаў

i не гадаў,

Бо жыў з адкрытаю душою,

Што стрэне лютая бяда,

Падружыць з допытам,

З турмою.

Прадажных здрайцаў лiхвяры

Мяне зацiснулi за краты.

Я прысягаю вам, сябры,

Мае палi,

Мае бары, -

Кажу вам - я не вiнаваты!"

Жена Михася Чарота Ефросинья Дадыко, которую также арестовали и приговорили к 8 годам лагерей, умерла во время своего заключения. Без родителей остались четверо детей Чарота, старшему из которых было 11 лет, а младшему всего 6. Были арестованы и двоюродные братья Михася Чарота Иосиф и Иван Кудельки, а также их жены и дети.

Михась Чарот был реабилитирован военной коллегией Верховного суда СССР 8 декабря 1956 года. В Минске, Молодечно и Руденске в честь Михася Чарота названы улицы. В 1996 году именем поэта назвали Руденскую поселковую библиотеку.

Всю жизнь Михась Чарот воспевал белорусский народ, родную природу, горячо и искренне призывал к "весне жизни" и творческому труду. Исследователи творчества Чарота отмечают самобытность, оригинальность и полифоничность литературно-художественной деятельности писателя. Его лучшие произведения - гимн революции, строительству светлой жизни, и поэтому в истории отечественной литературы Михась Чарот навсегда останется светлым революционным романтиком.-0-

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