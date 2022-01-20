ДОСЬЕ: К 130-летию со дня рождения белорусского хорового дирижера Григория Ширмы

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения белорусского хорового дирижера, фольклориста, музыкального и общественного деятеля, публициста, народного артиста Беларуси и народного артиста СССР Григория Романовича Ширмы.

Григорий Романович Ширма родился 20 января 1892 года в деревне Шакуны неподалеку от города Пружаны, что граничит с бескрайней Беловежской пущей, в большой крестьянской семье. Музыкальность, видимо, была в семейных генах, так как все члены семьи обладали хорошим голосом.

Тяга к знаниям проснулась в мальчике рано. В шесть лет его можно было застать пасущим скот с книжкой в руках, а в 12 он с разрешения матери и тайком от отца ушел в Пружаны, чтобы поступить в местное училище. Так началась самостоятельная жизнь Григория Романовича.

После окончания училища юноша поступил на двухгодичные педагогические курсы в Свенцянах. Там серьезное внимание уделялось пению и игре на скрипке. В это время Ширма начал записывать белорусские народные песни. Вскоре его назначили преподавателем двухклассного училища в Свенцянском уезде.

Первая мировая война застает Григория Романовича в Седлеце, где он занимается на литературном факультете учительского института. Вместе с отходящими русскими войсками эвакуируется и институт - сначала в Москву и Ярославль, потом в Воронеж. В Воронеже Ширма вступает в ряды Красной армии. Однако молодой республике учителя нужны не меньше, чем воины. Григория Романовича демобилизуют и направляют на работу в Новохоперский уезд Воронежской губернии. Здесь он руководит школой в селе Новогольском, преподает литературу, заведует волостным отделом народного образования.

В июне 1922 года началась реэвакуация из РСФСР жителей многих районов Западной Беларуси на родину, и Григорий Ширма вернулся в родные Шакуны. Устроиться на работу учителем он сразу не смог, поэтому трудился на лесоразработках. Позже устроился учителем пения и белорусской литературы в Виленскую белорусскую гимназию.

В Западной Беларуси Григорий Ширма вел большую просветительскую работу, был секретарем Товарищества белорусской школы (ТБШ). В 1930-1931 годах он как один из руководителей ТБШ подвергся судебному преследованию польских властей. Был заключен в тюрьму Лукишки по обвинению в коммунистической деятельности. Выйдя на свободу, Григорий Романович продолжил просветительскую работу. Он организовывал в Западной Беларуси национальные школы, устраивал спектакли и концерты с белорусским репертуаром, читал лекции как в крупных городах (Вильно, Белосток), так и в самых отдаленных местах Западной Беларуси. Кроме того, все это время он собирал и возглавлял различные хоровые коллективы в западных областях Беларуси, в том числе в 1924-1939 годах руководил хором Вильнюсского университета.

Вскоре после воссоединения Западной Беларуси с БССР 1 ноября 1939 года Григорию Ширме был вручен мандат на организацию Белорусского ансамбля песни и пляски - первого в его жизни профессионального коллектива. В январе 1940 года начались концерты ансамбля. В июне 1941 года газета "Правда" писала о "свежести, непосредственности и красоте белорусского народного творчества в исполнении этого коллектива".

Накануне Великой Отечественной войны ансамбль под руководством Григория Ширмы отправился в поездку по стране. Вернуться в родные края коллектив смог только в середине 1944 года. В годы войны ансамбль выступал на Урале, в Кузбассе, фронтовых частях.

В послевоенный период Григорий Ширма начал подготовительную работу по реорганизации ансамбля в академический хор. В 1950 году был сформирован Государственный хор БССР, в 1955 году преобразован в Государственную хоровую капеллу БССР, с 1957 года - Государственную академическую хоровую капеллу БССР. Репертуар коллектива постоянно пополнялся лучшими произведениями белорусских композиторов, образцами песенной культуры народов СССР и других стран. Григорий Ширма руководил капеллой до 1970 года. Под его руководством она стала выдающимся хоровым коллективом, отличающимся высоким мастерством. С 1978 года коллектив носит современное название - Государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь имени Григория Романовича Ширмы.

По справедливой оценке Нила Гилевича, лучшим изданием белорусских народных песен с нотами за всю историю белорусской фольклористики стал четырехтомник Ширмы "Белорусские народные песни", отдельные тома которого выходили в 1959, 1960, 1962 и 1976 годах. Это был итог почти 70-летней творческой деятельности Григория Ширмы.

С 1966 года Ширма был председателем правления Союза композиторов Беларуси. Его очень беспокоило, что люди в наше время меньше поют. Он считал правильной мысль, что народ, который перестал петь, перестает жить полноценной жизнью.

Много сделал Григорий Романович, чтобы белорусская поэзия звучала в музыке. "Часто бывает нужно подсказать композитору, напомнить хороший текст, на который может быть написано интересное произведение", - говорил он. Исходя из многих воспоминаний, у него всегда были с собой лучшие произведения белорусских поэтов, которые он часто раздавал и рассылал композиторам.

Однажды писатель Александр Фадеев, прослушав по радио концерт Государственной каппелы БССР, написал Ширме: "А вы сами знаете, как это действует на душу, когда в необычайно мастерски проникновенном исполнении услышишь то, что пела тебе мама в детстве?"

Умер Григорий Ширма 23 марта 1978 года. Он похоронен в белорусской столице на Московском кладбище.

Большие заслуги Григория Ширмы отмечены целым рядом государственных наград. Он - народный артист БССР (1949) и СССР (1955), Герой Социалистического Труда (1977), лауреат Государственной премии БССР (1966, 1974).

В Беларуси чтят память выдающегося музыканта. Его имя присвоено музыкальной школе в Пружанах, музыкальному колледжу в Бресте. Улицы имени известного дирижера есть в Минске и Пружанах. В Минске на фасаде дома №19 по улице Советской, где жил Григорий Ширма, установлена мемориальная доска в его честь.

Он любил молодежь, заботился о ее творческом росте. Многие и многие белорусские поэты, композиторы, фольклористы, музыканты получили путевку в жизнь благодаря родительскому благословению Григория Романовича Ширмы.-0-