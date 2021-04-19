ДОСЬЕ: К 140-летию со дня рождения народного художника Беларуси Валентина Волкова

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения народного художника Беларуси Валентина Волкова.

Валентин Викторович Волков родился 19 апреля 1881 года в городе Елец Липецкой области. Происходил из семьи русских художников Орловской губернии. Дед был первым профессиональным художником. Он был крепостным, хозяин отдал его в училище живописи и ваяния, но за несколько месяцев до окончания учения забрал из училища, чтобы не давать ему вольную. Отец тоже был профессиональным художником-жанристом и портретистом в Ельце. C самого детства Валентин Волков рос среди картин и художников, из рук не выпускал альбомы, в которых он делал наброски и копии.

В 1907 году Валентин с отличием окончил Пензенское художественное училище, где учился у передвижника Константина Аполлоновича Савицкого. В том же году без вступительных экзаменов был принят в Петербургскую академию художеств на курс лучшего преподавателя Павла Петровича Чистякова - "всеобщего педагога русских художников". В 1915 году Волков окончил академию, выполнив традиционные для художественного образования того времени конкурсные работы на библейские темы.

Начало профессиональной деятельности Валентина Волкова совпало с Октябрьской революцией. Вместе с художниками Исааком Израилевичем Бродским, Георгием Константиновичем Савицким, Кузьмой Сергеевичем Петровым-Водкиным, Борисом Михайловичем Кустодиевым, Иваном Алексеевичем Владимировым и другими он участвовал в художественно-декоративном оформлении Петербурга к первой годовщине Октябрьской революции.

В 1919 году Валентин Волков переехал в Беларусь, где началась его педагогическая деятельность, которую он не оставлял в течение всей своей жизни. Он преподавал рисунок и живопись в Народной художественной школе Велижа, затем в созданном Марком Шагалом Витебском художественно-практическом институте (в 1923 году преобразован в художественный техникум).

В Витебске художник написал картины "Баррикады", "Кастусь Калиновский", "Молотобоец", "Плотогоны", "Партизаны", в которых проявилась профессиональная подготовка живописца. Перед началом работы над произведением он основательно продумывал каждый образ, каждую деталь.

Художественная жизнь в Беларуси в многообразии школ и направлений во многом совпадала с идейно-художественными процессами, происходившими в 1920-е годы в Москве и Ленинграде. В мае 1920 года образовалась Ассоциация художников революционной России (АХРР). Среди ее членов были Исаак Бродский, Георгий Ряжский, Георгий Савицкий и другие, которые сыграли значительную роль в развитии советского изобразительного искусства. Валентину Волкову были ближе эти деятели советского искусства. И когда на принципах советского реалистического искусства была создана Всебелорусская ассоциация художников, он вошел в нее.

В 1926 году Волков был приглашен правительством БССР для участия в конкурсе на выполнение проекта государственного герба. Жюри признало рисунок Валентина Волкова лучшим и присудило ему первую премию. Всебелорусский съезд Советов утвердил проект герба. С некоторыми изменениями он существует и в наше время.

В 1929 году Валентин Волков переехал в Минск и начал работать в Государственном издательстве БССР, иллюстрируя произведения белорусских писателей. Он выполнил серии иллюстраций к книгам "Как петушок спасал курочку", "Кузнец Вернидуб", поэме Андрея Александровича "Счастливая дорога". Художника привлекала возможность создавать занимательные, многоплановые композиции с введением элементов пейзажа, показывать героев с некоторым оттенком юмора, который всегда имел доброжелательный характер.

Наиболее успешно Валентин Волков работал в жанре тематической картины. В 1933 году состоялась первая персональная выставка художника в Минске, на которой экспонировалась тематическая картина "Студенты". В 1940 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Беларуси.

Не менее удачными были работы Волкова и в жанре портрета, пейзажа и натюрморта. Он создал картины "Вид Витебска", "Двина". В этом ряду были и портреты белорусских писателей Янки Купалы, Змитрока Бядули, Михася Лынькова, Кузьмы Чорного, Максима Богдановича, выполненные в технике сангины и сепии, а также портреты народных артистов Беларуси Глеба Глебова и Владимира Владомирского. Художник находил выразительные образные решения, стремился к сложным психологическим характеристикам показанных личностей. Эти работы художника экспонировались на выставках в Москве.

Выставка "Волковы. Рисунок. Три поколения", 2007 год

Среди полотен, выполненных в послевоенное время, выделяются "Портрет Каландадзе-Разуваева" и "Портрет академика Д.Маркова". Внимание к образам ученых было вызвано укреплением науки в прогрессивном развитии общества. Образы современников, преданных своей профессии, смелых, готовых к трудовому подвигу, нашли отражение в "Портрете крановщицы Н.И.Томашовой".

В последние годы жизни главное место в творчестве художника занимала тема освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Среди наиболее известных работ Валентина Волкова живописное полотно "Минск. 3 июля 1944 года". Это монументальное произведение было закончено художником в 1955 году к Декаде белорусского искусства в Москве. Более десяти лет он создавал это подлинно грандиозное полотно, отображающее знаменательный день, встречу с героями-победителями. Сюжет картины впечатляет величием духа, верой в светлое и мирное будущее. Радость освобождения, благодарность освободителям заключает в себе каждый образ. Художником для этой работы было сделано более 220 подготовительных рисунков, 11 эскизов композиции, около 50 этюдов. Для произведения позировали соседи мастера, солдаты Белорусского военного округа, родственники (в том числе жена Волкова и его сын Анатолий, тоже художник).

В картине показан один из эпизодов освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, основанный на впечатлениях живописца. Волков сам видел, как жители города встречали советские войска. При создании картины он придал происходящему черты триумфальности, изобразил современное событие композиционными приемами классической живописи. Художник точно передал ощущение счастья, которым были охвачены жители Минска в то солнечное июльское утро.

Эта работа Волкова занимает особое место в искусстве Беларуси, являясь своего рода эмблемой Победы и радости освобождения родного города и страны.

Многие годы Валентин Викторович отдавал свой богатый опыт и знания молодым художникам, преподавая в Белорусском театрально-художественном институте (профессор, заведовал кафедрой рисунка).

Умер выдающийся художник в 1964 году. За заслуги в развитии белорусского изобразительного искусства Валентину Волкову в 1955 году было присвоено почетное звание народного художника Беларуси. Он был награжден орденом "Знак Почета".-0-