ДОСЬЕ: К 145-летию со дня рождения белорусской поэтессы Тетки

Алоиза Степановна Пашкевич (более известная под литературным псевдонимом Тетка) принадлежит к тому поколению белорусских деятелей последней четверти XIX - начала XX веков, которые внесли неоценимый вклад в отечественную культуру и литературу. Ее имя и творчество пользовались большим авторитетом среди прогрессивной части представителей национально-освободительного и просветительского движения. Всю свою короткую жизнь отдала эта искренняя патриотка борьбе за народную волю.

Родилась Алоиза Пашкевич 15 июля 1876 года в бывшем фольварке Пещин Щучинского района Гродненской области в зажиточной крестьянской семье. В семье Пашкевичей было двенадцать (по другим сведениям, одиннадцать) детей. После смерти жены Степан Пашкевич передал будущую поэтессу на воспитание деду. Там и росла Алоиза, видя нищету и безземелье бедных сельчан, сочувствуя им и их детям, занятым тяжелой работой. Воспитывала девочку преимущественно бабка Югася, которая знала много сказок и песен. С малых лет Алоиза тянулась к книге, мечтала быстрее вырваться из деревни в большую жизнь.

В 1894 году Алоиза Пашкевич поехала в Вильно и поступила в частное семинарское училище В.Прозоровой. Закончив шесть классов гимназии и получив свидетельство домашней учительницы, в 1901 году стала учительствовать в деревне.

Важным в жизни Алоизы был 1902 год, когда она поехала в Петербург, где училась на общеобразовательных педагогических курсах П.Ф.Лесгафта. Там готовили воспитателей и руководителей физического образования. Учеба оказала большое влияние на личность Алоизы Пашкевич. Она получила уроки этики, высокой гражданственности, презрения к мещанскому спокойствию, поняла, что наивысшее предназначение человека - борьба с несправедливостью и людским горем.

Во время ее учебы в Петербурге оформился и действовал кружок студентов-белорусов "Круг беларускай народнай прасветы". Алоиза органично влилась в его ряды. Тогда же и начался путь Алоизы Пашкевич в литературе. В нелегальных изданиях кружка были опубликованы ее стихотворения "Мужык не змяніўся", "Музыкант беларускі", "Нямаш, але будзе".

Педагогические курсы Пашкевич не окончила, но сдала экстерном экзамены за полный курс обучения в петербургской Александровской женской гимназии. Таким образом, на родину она вернулась высокообразованным, знающим педагогом и общественно-политическим деятелем. В Вильно она начала активную пропагандистскую работу, одновременно работала фельдшером в психиатрической лечебнице в Ново-Вилейске. Тут развернула она революционную деятельность. По прозвищу Тетка ее знали рабочие Вильно и крестьяне окрестных сел. Она организовала рабочие и женские революционные кружки, распространяла антиправительственные прокламации среди рабочих и крестьян, за что подвергалась преследованиям царских властей.

По свидетельствам современников, Алоиза была пламенным трибуном, неутомимым борцом, революционным пропагандистом. Звучное белорусское слово Алоизы Пашкевич слышали тогда на митингах, собраниях и в аудиториях крестьяне, рабочие, студенты и даже ученики Вильно и его околиц, где Пашкевич выступала чуть ли не каждый день. "Веру, братцы, людзьмі станем", - не уставала повторять поэтесса.

В мае 1905 года Тетка была делегатом от виленских работниц на съезде женщин в Москве. Приняла активное участие в революционных манифестациях в Вильно зимой 1905 года. Тетке грозил арест, и она некоторое время пряталась в Вильно и окрестностях, а затем была вынуждена эмигрировать в Галицию, где поступила вольнослушательницей на философское отделение Львовского университета. Здесь она занималась изучением белорусского театра и фольклора. Произведения, написанные в эмиграции, проникнуты мучительной печалью по родине. Материальная необеспеченность, напряженная творческая деятельность обострили болезнь легких.

Заболев, она уехала в Закопане, затем в Украину, где пропагандировала среди украинской интеллигенции белорусскую литературу и культуру. В 1908-1909 годах жила в Кракове, училась на гуманитарном отделении Ягеллонского университета, была членом революционной организации университетской молодежи. В университете она получила научную степень за работу "Батлейки в Беларуси и их связь с польской драматической литературой".

Алоиза Пашкевич путешествовала по Италии, а в 1910 году нелегально под чужим паспортом она приезжала в Петербург, Вильно, с передвижным театром Игната Буйницкого ездила по Беларуси, участвовала в спектаклях "По ревизии" Марка Кропивницкого, "В зимний вечер" Элизы Ожешко.

В эмиграции она вышла замуж за литовского инженера Степонаса Кайриса. Взяв фамилию мужа, Алоиза смогла вернуться на родину. С 1911 года Тетка жила в Вильно и Минске, с 1914 года редактировала журнал для молодежи "Лучынка", вела политическую агитацию среди рабочих минских заводов. Искренние, дружеские отношения связывали ее с Янкой Купалой, Якубом Коласом и Змитроком Бядулей. В 1915 году Тетка много работала по организации белорусских школ и учительских курсов в Вильно, помогала в создании детских приютов.

Чтобы поправить здоровье, на некоторое время уезжала в Финляндию и Швецию. Более 200 км прошла пешком - от Стокгольма до Гетеборга, был у нее замысел пройти и Норвегию, но Первая мировая война помешала этим планам.

Во время войны Тетка была тесно связана с Белорусским обществом помощи жертвам войны. Как сестра милосердия спасала солдат от тифа в Виленском военном госпитале. В начале января 1916 года получила известие, что тяжело заболел отец. Она сразу поехала в Лиду, но отца живым не застала. После его похорон осталась в Старом Дворе, чтобы оказывать медицинскую помощь землякам, которые погибали от эпидемии тифа. Но, спасая других, Тетка сама заразилась и умерла в феврале 1916 года.

Похоронена поэтесса в деревне Старый Двор Щучинского района, на могиле поставлен памятник. Имя Тетки присвоено средней школе в городском поселке Острино, Минской и Щучинской городским библиотекам. Ее именем названы улицы в Гродно и Минске, ее имя высечено на летописном камне у деревни Мясота (62-й км шоссе Минск - Молодечно), установленном в честь известных людей, проезжавших по этому старинному тракту.

Литературное наследие Тетки свидетельствует о том, что она была личностью яркой и талантливой. Писать она начала в 1902 году под влиянием Франтишка Богушевича. Писала под псевдонимами Тетка, Матей Крапивка, Крапивиха, Гаврила из Полоцка, Банадысь Осока. В историю белорусской литературы она вошла как певец революции 1905-1907 годов. Произведения поэтессы пронизаны идеями социальной справедливости, призывами к пробуждению национального духа и борьбе, для них характерны публицистическая заостренность, метафоричность, аллегория, символика. С поэзией Тетки в белорусскую литературу пришли революционная романтика и пафос.

В своих произведениях она обращается к читателю, как к другу, соседу, родному и близкому человеку:

Вам, суседзі, вам, кумочкі,

Беларусы-галубочкі,

Пяю з сэрца, падцягайце,

Вы грамадай голас дайце.

Зложым песню цэлым людам.

Стихи Тетки "Крещение свободой", "Под знаменем" печатались как прокламации. Революционный пафос сочетался с глубоким лиризмом (стихотворения "Мои мысли", "Скрипка", "На чужбине"). В 1906 году в Жолкве около Львова Тетка издала сборники стихов "Крещение свободой" и "Скрипка белорусская", сборник переводов с украинского языка "Подарок для малых детей", брошюру "Как мужику улучшить свою жизнь".

Она является автором книги "Первое чтение для детей-белорусов" и белорусского "Букваря", рассказов "Новогоднее письмо", "Михаська", "Осенние листья". Тетка публиковала очерки, публицистические статьи, издала брошюру "Собирайте материалы о батлейке". Исследовала историю белорусского театра, выступала как публицист. На слова поэтессы композиторами Игорем Лученком, Юрием Семеняко и Дмитрием Смольским написаны песни. Песня ансамбля "Песняры" "Кася" написана на стихотворение Тетки "Лето". Ее произведения переведены на русский, украинский, польский и немецкий языки.

Тетка - одна из зачинательниц белорусской прозы. Ее рассказы отображают настроения студенческой молодежи, горемычную судьбу детей, замученных нечеловеческими условиями жизни в капиталистическом обществе.

Всем своим творчеством, общественной и просветительской деятельностью Тетка стремилась утверждать долг песняра и гражданина - служить национальному и духовному возрождению своего Отечества. Она навсегда осталась в памяти народа как символ жертвенности, страданий и веры.-0-