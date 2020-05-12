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12 мая 2020, 08:00

ДОСЬЕ: К 220-летию со дня рождения Валентия Ваньковича

Фрагмент автопортрета Валентия Ваньковича. Фото ru.wikipedia.org
Фрагмент автопортрета Валентия Ваньковича. Фото ru.wikipedia.org

В этом году исполняется 220 лет со дня рождения Валентия Ваньковича - известного белорусского художника, который оставил свой след в истории искусств как выдающийся живописец-романтик, создатель целой галереи портретов.

Валентий Вильгельм Ванькович родился 12 мая 1800 года в имении Калюжицы Игуменского уезда Минской губернии (ныне Березинский район Минской области) в семье потомственного уездного судьи Мельхиора Ваньковича и Схоластики Горецкой, сестры известного поэта Антона Горецкого. Ваньковичи связаны родственными узами со многими шляхетскими родами Беларуси - Ордами, Корсаками, Малевскими, Мицкевичами, Монюшками, Товяньскими.

Рисовать Валентий научился раньше, чем писать. В 1811 году родители отдали его учиться в Полоцкую академию. Он был в числе первых учеников в академии по логике, метафизике, этике и русской литературе, а также преуспевал в живописи, которой занимался под руководством преподавателей рисунка Якуба Перлинга и Якуба Жюрдена. В академии Валентий Ванькович принял решение посвятить себя профессии художника. С этой целью в 1818 году он поступил на отделение литературы и изящных искусств Виленского университета, одного из лучших в то время учебных заведений, где преподавание велось на европейском уровне.

Во время торжественной передачи репродукций картин Валентия Ваньковича в филиале музея "Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX века". Фото из архива
Во время торжественной передачи репродукций картин Валентия Ваньковича в филиале музея "Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX века". Фото из архива

В университете Валентий Ванькович выделялся широтой своих интересов и взглядов. Он близко подружился с лидерами тайного общества филоматов и филаретов. Молодой художник копирует картины старых мастеров, пишет портреты близких и друзей по университету, впоследствии известных поэтов и общественных деятелей Томаша Зана, Эдварда Ромера, Антона Эдуарда Одынца, Юлиана Корсака, Адама Мицкевича, Готлиба Кислинга, Франтишка Малевского, Анджея Товяньского.

За выдающиеся успехи на средства Виленского университета Валентий Ванькович в 1825 году был направлен для усовершенствования своего мастерства в Петербург, чтобы продолжить учебу в Императорской Академии художеств. Здесь его педагогами стали ведущие мастера российского классицизма Егоров и Шабуев.

В академии Валентий Ванькович участвует в конкурсе на лучшую историческую композицию. За картину "Подвиг молодого киевлянина во время осады Киева печенегами в 968 году" он был удостоен золотой медали и права на стажировку в Италии. Однако отправиться в поездку ему так и не удалось, так как Виленский университет, командировавший Ваньковича, не смог найти нужную сумму денег.

В Петербурге Ванькович был близок со многими русскими и польскими деятелями культуры. Здесь он пишет портреты пианистки Марии Шимановской, поэтов Александра Пушкина, Петра Вяземского, Василия Жуковского. В 1828 году на выставке в Академии художеств Ванькович показывает портрет Адама Мицкевича ("Мицкевич на скале Аю-Даг"), который впоследствии стал своеобразной визитной карточкой художника.

На выставке репродукций картин Валентия Ваньковича. Фото из архива
На выставке репродукций картин Валентия Ваньковича. Фото из архива

В феврале 1829 года Ванькович возвращается на родину. Здесь у него две мастерские - в Малой Слепянке и в Минске, где он работает вместе с другом Чеславом Монюшко. На родине Валентий Ванькович пишет портреты отца, сестры Станиславы Горновской, жены Анели с детьми, дяди Антона Горецкого, Доминика Монюшко, слонимского предводителя дворянства Войцеха Пусловского и членов его семьи. За портреты, написанные с натуры, Академия художеств в 1832 году удостоила Ваньковича звания "назначенного", что было последней ступенькой перед получением звания академика. Однако сложная политическая обстановка после 1830 года и желание увидеть современное состояние европейского искусства побуждают Ваньковича в июле 1839 года покинуть Минск и уехать за границу.

Он работает и выставляется в Берлине, Дрездене, Мюнхене, копирует работы великих мастеров эпохи Возрождения. В сентябре 1841 года Валентий Ванькович приезжает в Париж и останавливается в семье Мицкевичей. Художник уже тяжело болен, но, несмотря на это, продолжает работать. Пишет полотно "Апофеоз Наполеона", иконы "Евангелист Иоанн" и "Святая Клара". Болезнь прогрессирует, 12 мая 1842 года, продиктовав другу Адаму Мицкевичу завещание, Валентий Ванькович умирает в расцвете своих творческих сил. Он был похоронен 14 мая 1842 года в Париже на монмартрском кладбище Сен-Дени.

Валентий Ванькович был женат. В браке с женой Анелей у них родились трое сыновей: Адам-Викентий, Казимир-Адам и Ян-Эдвард. Последний был одним из руководителей восстания 1863-1864 годов. Линия прямых потомков Ваньковича исчезла относительно недавно. Еще в 70-е годы прошлого столетия в Москве жили две правнучки художника, которые очень много сделали для сохранения его памяти на родине.

К 200-летию со дня рождения белорусского живописца 12 мая 2000 года в Минске в доме, построенном родом Ваньковичей в конце XVIII века, открыт музей "Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX века", филиал Национального художественного музея Республики Беларусь.

В Доме Ваньковичей. Фото из архива
В Доме Ваньковичей. Фото из архива

Авторы проекта преследовали определенную цель - сделать эту усадьбу, как и в XIX веке, центром музыкальной и культурной жизни, восстановив флигель управляющего, где предполагалось проводить литературно-художественные выставки и вечера камерной музыки.

В 2010 году во дворе усадьбы установлена скульптурная композиция "Утро художника" работы скульптора Владимира Слободчикова - исполненная в бронзе фигура Валентия Ваньковича, вышедшего навстречу друзьям с палитрой и кистью. В 2016 году завершилась реставрация хозяйственного корпуса, в котором прежде находились конюшни и каретная. Таким образом, архитектурный облик старинной городской шляхетской усадьбы восстановлен полностью.

Во время открытия скульптурной композиции "Утро художника". Фото из архива
Во время открытия скульптурной композиции "Утро художника". Фото из архива

В музее представлены ксерокопии архивных документов о Валентии Ваньковиче и его роде, фотографии и цветные репродукции портретов его кисти. Кроме этого в музее экспонируются подлинные живописные произведения других художников первой половины XIX века, современников Ваньковича: портреты "Александр Монюшко" Яна Рустема, "Мария Мицкевич" Тадеуша Горецкого, "Зинаида Дивова" Ксаверия Каневского. В дополнение к экскурсионному ряду представлены две гравюры, созданные в 1990 году Арленом Кашкуревичем - "Окрестности Вильно. Снипишки" и "Париж. Опера".

Валентий Ванькович - яркий представитель искусства Беларуси первой половины XIX века. Он один из немногих белорусских художников этого времени, не только оставивших след в отечественной культуре, но и получивших известность далеко за пределами Беларуси. Прожив всего 42 года, художник успел написать множество значимых произведений, которые хранятся в музеях и частных собраниях Англии, Франции, Италии, Польши, Литвы, России и других стран.-0-

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