ДОСЬЕ: К 255-летию со дня рождения композитора Михала Клеофаса Огинского

Сегодня исполняется 255 лет со дня рождения нашего прославленного земляка, государственного деятеля Речи Посполитой и Российской империи, композитора Михала Клеофаса Огинского.

Род Огинских был одним из самых древних в Беларуси. Многим известно имя Михала Клеофаса Огинского прежде всего как композитора, автора многочисленных вальсов, мазурок, менуэтов, романсов, полонезов, а также оперы. Но автор этих музыкальных произведений был прежде всего государственным служащим, занимавшим руководящие посты в Великом княжестве Литовском, Речи Посполитой и Российской империи, сыгравшим значительную роль в государственной, общественно-политической жизни Беларуси, Литвы, Польши и России.

Музей-усадьба Огинского в Залесье

Родился Михал Клеофас 25 сентября 1765 года в имении Гузов недалеко от Варшавы. Несмотря на то, что родился он в Польше, князья Огинские происходили из западных русинов (предков белорусов), принявших католицизм. Семья принадлежала к высшим аристократическим кругам, поэтому с первых лет жизни мальчик приобщился к интеллектуальным и художественным ценностям, музыке. Родители наняли ему одного из лучших гувернеров Европы - француза Ж.Ралея, который дал своему воспитаннику блестящее домашнее образование на уровне европейских дворов. Михал Клеофас изучал древнюю историю и историю Нового времени, латинский, французский, немецкий и польский языки и литературу, политэкономию, общественное право, географию, ботанику, математику, геометрию, нумизматику.

Его дядя, великий гетман литовский Михал Казимир Огинский, был не только государственным деятелем и военным, но и большим любителем искусства, в частности, музыки и поэзии, играл на нескольких инструментах, сам сочинял оперы, полонезы, мазурки, песни. Михал Казимир усовершенствовал конструкцию арфы и даже стал автором статьи об этом инструменте в Энциклопедии Дидро. Молодой Михал Клеофас часто приезжал в резиденцию дяди в Слониме, там был театр с оперной, балетной и драматической труппами, оркестр, ставились польские, итальянские, французские и немецкие оперы. Музыка настолько увлекла Михала Клеофаса Огинского, что он сам стал писать различные мелодии, однако отец готовил его не к музыкальной, а к политической карьере.

Огинскому не было и 20 лет, когда он стал депутатом сейма. Он являлся депутатом Четырехлетнего сейма (1788-1792), также был депутатом Гродненского сейма. В качестве полномочного представителя Речи Посполитой Огинский побывал во многих странах Европы, где в первую очередь знакомился с музыкальной жизнью. Ему посчастливилось лично знать Гайдна и Моцарта, брать уроки у прославленных исполнителей, слушать Паганини и других виртуозов.

Перелом в жизни Михала Клеофаса произошел в 1794 году, когда он вошел в Национальный совет в качестве виленского делегата. В составе одного из войсковых формирований, созданных на его собственные средства, он сражался на стороне повстанцев Тадеуша Костюшко, сформировал батальон конных егерей, командовал им в нескольких битвах. В одном из боев Михал Клеофас чуть не погиб - несколько пуль пробили его шляпу.

Марши и боевые песни, созданные композитором в те годы, получили большое распространение и были популярны среди повстанцев.

Политическая судьба Огинского-борца сложилась трагически: после подавления восстания начался семилетний путь эмигранта-изгнанника. В октябре 1794 года Огинский под видом лакея добрался до столицы Австрии Вены, туда же чуть позже приехала и его жена Изабелла. У супружеской пары были только те сбережения, которые они смогли унести с собой, так как все их поместья и все имущество на территории бывшей Речи Посполитой было конфисковано Российской империей и Пруссией за участие в восстании.

Семье молодых аристократов, которые раньше денег не считали, пришлось привыкать к гораздо более скромному, полунищенскому образу жизни. Кроме того, Михал Клеофас был объявлен в розыск, и за его голову было назначено крупное вознаграждение, поэтому Огинские жили под чужими именами, а в декабре 1794 года семья Огинских переехала из Вены в Венецию, чтобы быть подальше от русских и прусских агентов.

Изабелла Огинская не выдержала испытания бедностью и, пользуясь тем, что ее лично в розыск не объявляли, уехала к родственникам на бывшую территорию Польши, вошедшую в состав Пруссии. Михал Клеофас остался один.

Конец его скитаниям положил новый дворцовый переворот в России. После вступления на трон Александра I у Огинского появилась реальная возможность вернуться на родину и продолжить общественно-политическую и художественную деятельность. Ему, как и всем изгнанникам, вернули бывшие имения. В 1801 году в Гродно он присягнул на верность русскому императору, а в феврале 1802 приехал в Петербург.

28 апреля 1802 года Михал Клеофас Огинский прибыл в деревню Залесье, в подаренное ему молодечненским князем Франтишком Ксаверием Огинским давнее родовое имение. Здесь он прожил 20 лет. Именно в Залесье и был написан знаменитый полонез, который обессмертил имя композитора и хорошо известен каждому под названием "Прощание с Родиной".

Получив возможность жить в Беларуси и узаконив свои права наследника, князь Михал с надеждой на лучшее будущее начал новый этап жизни. Он создал новую семью, женился второй раз. Новой избранницей композитора стала вдова его умершего друга графа Каэтана Нагурского, 25-летняя Мария Нагурская, итальянка по национальности. В то же время Михал Клеофас Огинский восстановил заброшенное хозяйство своего дяди.

Всерьез планируя уйти из политики и заняться творческой деятельностью, Михал Клеофас приступил к обустройству усадьбы и реорганизации ее в дворцово-парковый ансамбль. Рядом со старым дворцом был построен новый. Его воздвигли по проекту профессора архитектуры Виленского университета Михала Шульца под руководством виленского губернского архитектора Юзефа Пусье. Возле французского парка появился новый, английский. На его территории были установлены три альтанки, идеальные для задушевных бесед. Несколько дальше находились ботанический сад, зверинец, оранжерея. Все дороги, ведущие в Залесье, были обсажены деревьями.

Залесье превратилось в настоящий культурный центр, жизнь которого полнилась музыкальными событиями. Оно располагалось по пути из Петербурга в Польшу и из Вильно в Минск. Многие именитые гости останавливались в нем на несколько недель и называли это место Северными Афинами. А среди слуг и постоянных жителей Залесья был старый солдат, который в 1794 году спас Михалу Клеофасу жизнь.

Художественная атмосфера в Залесье способствовала продуктивному творчеству. Огинский работал над камерно-вокальными и инструментальными миниатюрами, начал писать свои литературные произведения - четырехтомные "Мемуары о Польше и поляках с 1788 по 1825 год", в которых он неоднократно подчеркивал свое литвинское происхождение, и трактат "Письма о музыке". В 1817 году в Вильно были напечатаны два сборника полонезов и романсов.

Огинский активно занимался и благотворительно-просветительской деятельностью. Он открыл на свои средства в Залесье, Сморгони и Молодечно общеобразовательные школы для местной молодежи и передал им свои книжные собрания.

В 1810 году Огинский получил от Александра I должность сенатора Российской империи и чин тайного советника, ордена святого Владимира и Александра Невского. В мае 1811 года Михал Клеофас представил императору проект возрождения Великого княжества Литовского на правах автономии во главе с наместником императора и со столицей в Вильно. Но Александр I проект отклонил. В июне 1812 года Огинский отступил вместе с русскими войсками в Петербург. После войны с Наполеоном он вернулся в Залесье, где оставался до 1822 года. В это время Михал Клеофас стал постепенно отходить от политических дел.

Пошатнувшееся здоровье (он страдал подагрой) заставило Огинского навсегда покинуть Беларусь и последние 10 лет жизни провести в Италии, во Флоренции. Начался заключительный, флорентийский этап жизни композитора. Теперь его главным занятием стала литературная и музыкальная деятельность. Он готовил к изданию музыкальные произведения, писал мемуары и другие произведения.

Литературное наследие этого разносторонне одаренного человека имеет большую ценность, оно как своеобразный памятник эпохи, в котором можно найти глубокий анализ политических и историко-культурных событий, меткие высказывания и наблюдения, музыкально-эстетические размышления, описания и оценки событий музыкальной жизни разных стран мира, творческих школ и отдельных композиторов. Произведения Огинского исполнялись и издавались в Варшаве, Петербурге, Париже, Лейпциге, Милане и других городах мира.

Умер композитор в 1833 году. Михал Клеофас Огинский был похоронен в пантеоне выдающихся личностей во флорентийской базилике Санта-Кроче рядом с Галилео Галилеем, Микеланджело Буонарроти, Джоаккино Россини и Никколо Макиавелли.

Именем Огинского названы улицы во многих городах Беларуси, оно высечено на летописном камне у деревни Мясота (62-й км шоссе Минск - Молодечно), установленном в честь проезжавших по этому старинному тракту известных людей. В Молодечно поставлен памятник Огинскому. Его имя присвоено Молодечненскому музыкальному колледжу.

Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М.Огинского

25 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие усадьбы-музея Огинского в деревне Залесье. Сегодня в музее насчитывается 13 залов, многие - музыкальной направленности. В одном из залов - старинный рояль, в другом - арфа, изготовленная в Англии для королевского двора в начале XIX века, на стене в третьем - гобелен французского производства. В кабинете - напольные часы с боем. Экспонату почти 250 лет, но он исправно работает. В местной оранжерее можно увидеть такие экзотические для Беларуси виды, как апельсиновое и кофейное деревья - причем оба плодоносящие. В парке культивируют 19 видов георгин, некоторые из которых уникальны для нашей страны. Реставрация комплекса была направлена прежде всего на то, чтобы вернуть усадьбе облик двухвековой давности. Благодаря кропотливой работе с документами и сохранившимися изображениями удалось восстановить не только внешний вид, но и интерьеры дворца. Благодаря этому усадебно-парковый комплекс ежегодно привлекает на Сморгонщину тысячи туристов со всего мира.-0-