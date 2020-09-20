ДОСЬЕ: К 75-летию Государственного литературного музея Янки Купалы

Государственный литературный музей Янки Купалы в этом году отмечает 75-летие со дня открытия.

Хоть музей был основан 19 мая 1944 года при Академии наук БССР (до 1962 года входил в ее систему), для посетителей он открылся 20 сентября 1945 года. Первоначально располагался в нескольких комнатах Дворца культуры профсоюзов по адресу пл.Свободы, 23. Первая экспозиция музея рассказывала о жизни и творчестве Янки Купалы, знакомила посетителей с наследием поэта. Научно-исследовательская деятельность музея с 1945 года была направлена на приобретение материалов и предметов музейной ценности для создания постоянной музейной коллекции, формирования экспозиций и выставок, составления библиографических справочников и проведения исследований, связанных с жизнью и творчеством классика белорусской литературы.

Создателем и первым директором музея была жена поэта Владислава Луцевич, заслуженный деятель культуры БССР. Руководителями музея также были Иван Шароховский, Иосиф Жидович, Владимир Юревич, Алесь Бажко, Алексей Кулаковский, Жанна Дапкюнас, Сергей Вечер. С 2007 года директором музея Янки Купалы является Елена Ляшкович.

Фото из архива

Коллектив музея старался в кратчайшие сроки достичь своей главной цели - создать постоянную экспозицию музея. Но все осложнялось тем, что в первые дни войны (в июне 1941 года) сгорел дом Янки Купалы, а вместе с ним богатый архив и библиотека поэта. Во время войны погиб и архив Янки Купалы, который он в довоенные годы передал Белорусской государственной библиотеке (ныне - Национальная библиотека Беларуси).

Летом 1949 года Совет Министров БССР принял постановление о переводе музея Янки Купалы в отдельное здание, расположенное по адресу ул. Энгельса, 27. В мае 1951 года там была создана первая стационарная музейная экспозиция, в которой были представлены немногочисленные материалы, собранные во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Они позволили отразить в творчестве Янки Купалы лишь две основные темы: "Янка Купала - поэт и драматург" и "Янка Купала в изобразительном искусстве". Однако только в 1956 году строительство музея было включено в генеральный план Минска. 9 ноября 1959 года Литературный музей Янки Купалы переехал в специально построенное здание на улице Янки Купалы. Именно там и была создана большая экспозиция, посвященная жизни и творчеству поэта. В 1962 году музей Янки Купалы перешел в ведение Министерства культуры БССР.

В 1973 году музей начал работу над новым выставочным проектом, отличительной особенностью которого было то, что в экспозиции помимо литературной части была представлена и мемориальная: фрагмент петербургской квартиры Янки Купалы, гостиная и кабинет в доме поэта в Минске, уголок московской квартиры художника Константина Елисеева и др.

На создание новой экспозиции потребовалось два года. 5 мая 1976 года она была торжественно открыта для посетителей. В 1990-е годы обновленная экспозиция отражала также жизнь и деятельность Янки Купалы в 1920-1930-е годы. В 2007 году к 125-летию со дня рождения поэта были отреставрированы залы, посвященные темам "Жизнь и деятельность Янки Купалы в годы Великой Отечественной войны. Тайна его смерти" и "Петербургский период в жизни поэта".

В 2012 году, к 130-летию со дня рождения первого народного поэта, открылась новая профильная экспозиция "Шляхі". Ее главной целью было показать жизнь и творчество Янки Купалы в национальном, европейском и мировом контексте, роль писателя в истории национальной литературы, культуры, становлении белорусской государственности. Создатели экспозиции постарались на качественно новом уровне представить историю дворянского рода Луцевичей, фольклорные и библейские истоки, философскую и гражданскую позицию поэта и драматурга, состояние и развитие белорусского и зарубежного купаловедения.

Впервые в экспозиции белорусского музея появились мультимедийные системы: проекционная музейная экспозиция с демонстрацией тематических видеороликов в 3D-формате, сенсорный монитор, выполняющий роль информационного киоска, состоящий из четырех виртуальных экскурсий по филиалам музея.

Фото из архива

На протяжении всего периода существования музея велась кропотливая работа по формированию коллекций. Здесь хранятся рукописи и документы Янки Купалы, личные вещи и фотографии, несколько редких фотографий поэта с подарочными надписями, собран большой книжный фонд. Наиболее значимые экспонаты: автографы Янки Купалы, рукописи и переписка родственников и современников поэта; документальные материалы к биографии поэта, включающие личные документы, удостоверения, справки, грамоты, наградные листы, паспорт и депутатский билет. Отдельную коллекцию составляют собрание прижизненных изданий Купалы - сборники "Жалейка" (1908), "Гусляр" (1910), "Дорогой жизни" (1913), "Наследие" (1922), "Безыменное" (1925), "От сердца" (1940), отдельные издания 1908-1919 годов и периода Великой Отечественной войны, а также книги с публикациями произведений о поэте, монографии, эссе, белорусские календари 1910-1935 годов, буклеты, антологии, научные издания.

В музее собрана богатая коллекция произведений изобразительного и декоративного искусства. Киноархив музея включает записи голоса Янки Купалы на шаринофоне (оригинал), сделанные в Колонном зале Дома союзов в Москве в 1940 году, магнитофонные ролики с записью выступлений поэта на I Всесоюзном съезде писателей в 1934 году, на вечере, посвященном 85-летию со дня смерти Адама Мицкевича в 1940 году, на радиомитинге в Казани в 1942 году, копии кинолент с кадрами перезахоронения урны с прахом поэта на Военном кладбище в Минске в 1962 году, документальные кадры киножурналов, посвященных юбилеям поэта, записи воспоминаний родных Янки Купалы.

Давняя традиция музея - во время творческих вечеров, встреч, празднований знаменательных и памятных дат в жизни и творчестве Янки Купалы проводить выставки из циклов "С Купалой в сердце", "Созвучие культур" и др. Передвижные выставки "Поэзия Купаловских мест" и "Как на свет родился Янка" побывали во многих городах Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Выставки из фондов музея регулярно проходят за пределами Беларуси.

В 1995 году по инициативе музея был создан Международный фонд Янки Купалы, который объединяет исследователей наследия поэта из Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Англии, США.

Музей имеет 4 филиала: "Окопы" в Логойском, "Вязынка" и "Яхимовщина" в Молодеченском, "Левки" в Оршанском районах. На базе материалов из фондов музея созданы мемориальные заповедники "Вязынка" и "Левки", музей-квартира Янки Купалы в Печищах (Татарстан), историко-литературный музей "Над рекой Орессой" в Любанском районе, музеи в школах имени Янки Купалы в агрогородке Сеница Минского и деревне Беларучи Логойского районов.-0-