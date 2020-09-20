ДОСЬЕ: К 75-летию Государственного литературного музея Янки Купалы

Государственный литературный музей Янки Купалы в этом году отмечает 75-летие со дня открытия.
Хоть музей был основан 19 мая 1944 года при Академии наук БССР (до 1962 года входил в ее систему), для посетителей он открылся 20 сентября 1945 года. Первоначально располагался в нескольких комнатах Дворца культуры профсоюзов по адресу пл.Свободы, 23. Первая экспозиция музея рассказывала о жизни и творчестве Янки Купалы, знакомила посетителей с наследием поэта. Научно-исследовательская деятельность музея с 1945 года была направлена на приобретение материалов и предметов музейной ценности для создания постоянной музейной коллекции, формирования экспозиций и выставок, составления библиографических справочников и проведения исследований, связанных с жизнью и творчеством классика белорусской литературы.
Создателем и первым директором музея была жена поэта Владислава Луцевич, заслуженный деятель культуры БССР. Руководителями музея также были Иван Шароховский, Иосиф Жидович, Владимир Юревич, Алесь Бажко, Алексей Кулаковский, Жанна Дапкюнас, Сергей Вечер. С 2007 года директором музея Янки Купалы является Елена Ляшкович.
Коллектив музея старался в кратчайшие сроки достичь своей главной цели - создать постоянную экспозицию музея. Но все осложнялось тем, что в первые дни войны (в июне 1941 года) сгорел дом Янки Купалы, а вместе с ним богатый архив и библиотека поэта. Во время войны погиб и архив Янки Купалы, который он в довоенные годы передал Белорусской государственной библиотеке (ныне - Национальная библиотека Беларуси).
Летом 1949 года Совет Министров БССР принял постановление о переводе музея Янки Купалы в отдельное здание, расположенное по адресу ул. Энгельса, 27. В мае 1951 года там была создана первая стационарная музейная экспозиция, в которой были представлены немногочисленные материалы, собранные во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Они позволили отразить в творчестве Янки Купалы лишь две основные темы: "Янка Купала - поэт и драматург" и "Янка Купала в изобразительном искусстве". Однако только в 1956 году строительство музея было включено в генеральный план Минска. 9 ноября 1959 года Литературный музей Янки Купалы переехал в специально построенное здание на улице Янки Купалы. Именно там и была создана большая экспозиция, посвященная жизни и творчеству поэта. В 1962 году музей Янки Купалы перешел в ведение Министерства культуры БССР.
В 1973 году музей начал работу над новым выставочным проектом, отличительной особенностью которого было то, что в экспозиции помимо литературной части была представлена и мемориальная: фрагмент петербургской квартиры Янки Купалы, гостиная и кабинет в доме поэта в Минске, уголок московской квартиры художника Константина Елисеева и др.
На создание новой экспозиции потребовалось два года. 5 мая 1976 года она была торжественно открыта для посетителей. В 1990-е годы обновленная экспозиция отражала также жизнь и деятельность Янки Купалы в 1920-1930-е годы. В 2007 году к 125-летию со дня рождения поэта были отреставрированы залы, посвященные темам "Жизнь и деятельность Янки Купалы в годы Великой Отечественной войны. Тайна его смерти" и "Петербургский период в жизни поэта".
В 2012 году, к 130-летию со дня рождения первого народного поэта, открылась новая профильная экспозиция "Шляхі". Ее главной целью было показать жизнь и творчество Янки Купалы в национальном, европейском и мировом контексте, роль писателя в истории национальной литературы, культуры, становлении белорусской государственности. Создатели экспозиции постарались на качественно новом уровне представить историю дворянского рода Луцевичей, фольклорные и библейские истоки, философскую и гражданскую позицию поэта и драматурга, состояние и развитие белорусского и зарубежного купаловедения.
Впервые в экспозиции белорусского музея появились мультимедийные системы: проекционная музейная экспозиция с демонстрацией тематических видеороликов в 3D-формате, сенсорный монитор, выполняющий роль информационного киоска, состоящий из четырех виртуальных экскурсий по филиалам музея.
На протяжении всего периода существования музея велась кропотливая работа по формированию коллекций. Здесь хранятся рукописи и документы Янки Купалы, личные вещи и фотографии, несколько редких фотографий поэта с подарочными надписями, собран большой книжный фонд. Наиболее значимые экспонаты: автографы Янки Купалы, рукописи и переписка родственников и современников поэта; документальные материалы к биографии поэта, включающие личные документы, удостоверения, справки, грамоты, наградные листы, паспорт и депутатский билет. Отдельную коллекцию составляют собрание прижизненных изданий Купалы - сборники "Жалейка" (1908), "Гусляр" (1910), "Дорогой жизни" (1913), "Наследие" (1922), "Безыменное" (1925), "От сердца" (1940), отдельные издания 1908-1919 годов и периода Великой Отечественной войны, а также книги с публикациями произведений о поэте, монографии, эссе, белорусские календари 1910-1935 годов, буклеты, антологии, научные издания.
В музее собрана богатая коллекция произведений изобразительного и декоративного искусства. Киноархив музея включает записи голоса Янки Купалы на шаринофоне (оригинал), сделанные в Колонном зале Дома союзов в Москве в 1940 году, магнитофонные ролики с записью выступлений поэта на I Всесоюзном съезде писателей в 1934 году, на вечере, посвященном 85-летию со дня смерти Адама Мицкевича в 1940 году, на радиомитинге в Казани в 1942 году, копии кинолент с кадрами перезахоронения урны с прахом поэта на Военном кладбище в Минске в 1962 году, документальные кадры киножурналов, посвященных юбилеям поэта, записи воспоминаний родных Янки Купалы.
Давняя традиция музея - во время творческих вечеров, встреч, празднований знаменательных и памятных дат в жизни и творчестве Янки Купалы проводить выставки из циклов "С Купалой в сердце", "Созвучие культур" и др. Передвижные выставки "Поэзия Купаловских мест" и "Как на свет родился Янка" побывали во многих городах Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Выставки из фондов музея регулярно проходят за пределами Беларуси.
В 1995 году по инициативе музея был создан Международный фонд Янки Купалы, который объединяет исследователей наследия поэта из Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Англии, США.
Музей имеет 4 филиала: "Окопы" в Логойском, "Вязынка" и "Яхимовщина" в Молодеченском, "Левки" в Оршанском районах. На базе материалов из фондов музея созданы мемориальные заповедники "Вязынка" и "Левки", музей-квартира Янки Купалы в Печищах (Татарстан), историко-литературный музей "Над рекой Орессой" в Любанском районе, музеи в школах имени Янки Купалы в агрогородке Сеница Минского и деревне Беларучи Логойского районов.-0-