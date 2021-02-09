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09 февраля 2021, 07:00

ДОСЬЕ: К 75-летию со дня рождения народного артиста Беларуси Эдуарда Зарицкого

Эдуард Зарицкий. Фото из архива
Эдуард Зарицкий. Фото из архива

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения народного артиста Беларуси, выдающегося композитора Эдуарда Зарицкого.

Эдуард Борисович Зарицкий родился 9 февраля 1946 года в городе Красный Кут Саратовской области. С 1948 года жил в Минске, а с 1953-го обучался в музыкальной школе при Белорусской консерватории.

В одном из своих интервью Эдуард Борисович вспоминал свои детские годы так: "Это было послевоенное детство - 50-е годы. Я учился играть на скрипке. Родители настаивали на этом и относились к моим занятиям музыкой довольно серьезно. Мне было положено заниматься один час в день. Вообще, все мое детство было связано с музыкой, я учился играть на разных инструментах. Поэтому, когда другие дети мечтали стать летчиками, военными, я думал о том, как бы погонять с мальчишками в футбол во дворе".

Эдуард Зарицкий. Фото <a href="http://www.sb.by/" target="_blank" rel="nofollow">"СБ. Беларусь сегодня"</a>
Эдуард Зарицкий. Фото "СБ. Беларусь сегодня"

Завершив среднее образование, Эдуард Зарицкий стал студентом Белорусской государственной консерватории (ныне Белорусская государственная академия музыки) по классу композиции профессора Анатолия Богатырева. Сразу после окончания консерватории в 1970 году Эдуарда Борисовича призвали на службу в армию, где он продолжил писать музыку. Одновременно он стал членом Союза композиторов Беларуси.

После армии Эдуард Зарицкий работал в Театре юного зрителя на должности дирижера, заведовал музыкальной частью. Он сделал много аранжировок к поставленному в этом театре мюзиклу "Вестсайдская история". Также

композитор написал музыку к спектаклю "Снежная королева", поставленному в Белорусском театре имени Янки Купалы, к московской постановке пьесы Андрея Макаенка "Трибунал". Кроме того, он активно писал музыку для кино и мультфильмов.

Эдуард Зарицкий работал преимущественно в области инструментальной музыки, массовой и эстрадной песни, театральной и киномузыки. Композитор является автором симфоний, концертов для гобоя с оркестром и валторны с оркестром, сюит. Ведущим жанром в его творчестве стала песня, к ней он пришел через "Клуб веселых и находчивых".

Эдуард Зарицкий. Фото <a href="http://www.sb.by/" target="_blank" rel="nofollow">"СБ. Беларусь сегодня"</a>
Эдуард Зарицкий. Фото "СБ. Беларусь сегодня"

Музыкальную культуру Беларуси невозможно представить без таких произведений Эдуарда Зарицкого, как "Я вернусь", "Листок календаря", "Зорачка" и многих других. В своем многолетнем творчестве композитор отдает предпочтение песне лирической, доброй и светлой. Но есть у него и произведения гражданского звучания: песня "Так пришла к нам Победа" традиционно исполняется 9 мая.

Тема Великой Отечественной войны занимает особое место в творчестве композитора. Она отражена в песнях "Лясныя салдаты", "Набат тишины", "Красный флаг" и других.

Тесное сотрудничество Эдуарда Зарицкого с Национальным оркестром симфонической и эстрадной музыки Беларуси привело к созданию концертных произведений для этого коллектива. К 200-летию со дня рождения Адама Мицкевича был создан цикл на стихи поэта "Адкажы, родны Неман". В исполнении оркестра прозвучали и песни Эдуарда Зарицкого на стихи Янки Купалы, вокальные циклы на стихи Якуба Коласа "Край ясназорны", Владимира Короткевича "Зямля дзядоў". Благодаря Зарицкому даже далекие от литературы люди помнят наизусть стихи белорусских классиков.

Композитор признавался: "Когда я только начинал, сразу понял, что раз сам неопытный, то поэзия должна быть настоящая. И никогда не связывался с самопальными авторами. Поэтому уже "испорчен" хорошей поэзией. Она подтягивает музыку вверх и диктует какое-то решение, которое будет ей соответствовать. Мне повезло, я работал с хорошими поэтами, дружил с ними, и если говорить о самых моих лучших песнях - мне не стыдно за их слова".

Эдуард Зарицкий (слева). 2016 год. Фото из архива
Эдуард Зарицкий (слева). 2016 год. Фото из архива

Среди авторов стихов, положенных на музыку композитора, множество классиков белорусской и русской литературы, отечественных и зарубежных поэтов: Максим Богданович, Франтишек Богушевич, Михаил Лермонтов, Владислав Сырокомля, Нил Гилевич, Расул Гамзатов, Роберт Рождественский, Лариса Рубальская, Лэнгстон Хьюз и многие другие.

Эдуард Зарицкий - автор музыки более чем к 600 песням, которые исполняли и исполняют известные певцы советской, белорусской и российской эстрады от Виктора Вуячича до Филиппа Киркорова.

В 1999 году Эдуарду Борисовичу Зарицкому было присвоено звание народного артиста Беларуси. За создание музыкальных произведений, которые внесли значительный вклад в национальную культуру, в 2006 году композитор был награжден орденом Франциска Скорины.

Эдуард Зарицкий. Фото <a href="http://www.sb.by/" target="_blank" rel="nofollow">"СБ. Беларусь сегодня"</a>
Эдуард Зарицкий. Фото "СБ. Беларусь сегодня"

Эдуард Зарицкий скончался 6 июня 2018 года в возрасте 72 лет после продолжительной болезни. Знаменитый композитор похоронен на Восточном кладбище в Минске. У него осталась дочь Элина, которая сейчас живет в Германии, она так же, как и отец, связала жизнь с музыкой.

Эдуард Борисович оставил большое наследие - замечательные мелодии, украсившие многие спектакли, кинофильмы и телепрограммы, любимые всеми песни, ставшие визитной карточкой коллективов и исполнителей разных поколений. Творчество Эдуарда Зарицкого представляет собой неординарное явление в современной белорусской музыке. Это выражается в обращении композитора как к серьезной академической музыке, так и к песенному жанру, в котором он достиг высочайших вершин.

Об Эдуарде Зарицком заслуженно говорят, что он представлял эпоху композиторов-интеллектуалов, музыкально образованных, с огромным багажом общекультурных знаний. В памяти коллег и учеников маэстро остался не только как талантливый, но и очень добрый, скромный и отзывчивый человек.-0-

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