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25 декабря 2021, 09:15

ДОСЬЕ: К 85-летию народной артистки Беларуси Лилии Давидович

Народная артистка Беларуси Лилия Давидович
Народная артистка Беларуси Лилия Давидович

В 2021 году исполняется 85 лет со дня рождения талантливой актрисы, народной артистки Беларуси Лилии Михайловны Давидович. Большой талант, трудолюбие, опыт старших артистических поколений стали главными составляющими ее непрерывного творческого развития.

Лилия Давидович родилась 25 декабря 1936 года в Гродно. После Великой Отечественной войны окончила культпросветучилище и была рекомендована в театральный институт, но не прошла собеседование. Девушка вернулась в родной город, где продолжила играть на сцене самодеятельного театра Гродненского облпромсовета. В это время на нее обратил внимание Константин Санников - белорусский актер, режиссер и педагог, колесивший по стране в поисках юных талантов. Он пригласил Лилию учиться в Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств) в Минске.

После вуза Лилия Михайловна вошла в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы, где и служила более 40 лет. За это время на сцене театра и в кино она прожила более 70 судеб, воплотив образы самых разных женщин.

Актриса умело работала с разным драматическим материалом, отмечая его своей яркой индивидуальностью. Она сыграла в пьесах "На дне" М.Горького, "И смолкли птицы" И.Шамякина, "Ночное дежурство" А.Делендика, "Женщина с моря" Г.Ибсена. Зрители до сих пор помнят и любят ее Раю в "Погорельцах" А.Макаенка, Валю в "Русских людях" К.Симонова, Веру в "Рядовых" А.Дударева.

Премьера спектакля по драме Ивана Шамякина "И смолкли птицы" в Белорусском академическом театре имени Янки Купалы
Премьера спектакля по драме Ивана Шамякина "И смолкли птицы" в Белорусском академическом театре имени Янки Купалы

В свое время Ганна, воплощенная Лилией Давидович в одном из спектаклей Купаловского театра "Людзi на балоце", растрогала самого Ивана Мележа, который очень придирчиво следил за соответствием актерской игры жизненной правде. На премьере Иван Павлович плакал... Лилия Михайловна всегда настраивалась на эту роль, будто в последний раз, и сбить ее с этой волны уже было невозможно.

Лилии Давидович вообще многое шло и многое удавалось. В том числе быть мамой двоих сыновей, которыми она очень гордилась, и хозяйкой: артистка часто приносила в театр лично приготовленные лакомства и угощала ими коллег.

Лилия Михайловна занималась педагогической и общественной деятельностью, была членом Комитета по Государственным премиям Республики Беларусь в области литературы, искусства и архитектуры, возглавляла жюри многих театральных фестивалей.

В 1975 году Лилия Давидович была удостоена звания народная артистка БССР. В 2001 году о ней был снят документальный фильм под названием "Лилия Давидович. Звездная история".

Театр имени Янки Купалы. Юбилейный вечер народной артистки Лилии Давидович, посвященный ее 60-летию
Театр имени Янки Купалы. Юбилейный вечер народной артистки Лилии Давидович, посвященный ее 60-летию

Умерла талантливая актриса в 2002 году, но образы, созданные ею, живут в памяти благодарных зрителей и сегодня.-0-

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