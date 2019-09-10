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10 сентября 2019, 07:49

ДОСЬЕ: К 90-летию композитора Евгения Глебова

Евгений Глебов. Фото из архива
Евгений Глебов. Фото из архива

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста Беларуси одного из основателей современной белорусской композиторской школы Евгения Глебова.

Евгений Александрович родился в городе Рославле на Смоленщине 10 сентября 1929 года в семье железнодорожников. В маленьком городке, где прошла юность будущего композитора, не было ни симфонических концертов, ни оперных спектаклей. Но в доме поддерживалась чудесная традиция: родители, родственники и соседи часто собирались на импровизированные музыкальные вечера, где играли на инструментах и пели. Именно тогда мальчик начал проявлять интерес к музыке. Сначала Евгений самостоятельно освоил игру на гитаре, мандолине, балалайке, а позже стал сочинять песни, романсы и пьесы.

Родные не приветствовали идею юноши стать музыкантом, поскольку считали, что парню нужно иметь профессию, позволяющую крепко стоять на ногах. Поэтому сначала Евгений закончил Рославльский техникум железнодорожного транспорта, в котором руководил студенческим хором и оркестром. После окончания техникума работал осмотрщиком вагонов в Могилеве. Работа была нелегкой, отбирала много сил и времени.

Мечта о музыкальном профессиональном образовании не оставляла Евгения. Он пробовал поступить в Могилевское музыкальное училище, но на тот момент не знал нот, играл по слуху, пел свои песни под аккомпанемент гитары. Это было все, что смог показать на вступительном экзамене Евгений Глебов, поэтому в приеме ему было отказано.

В то время в Могилеве находился известный цимбалист Иосиф Жинович. К нему и обратился за советом Евгений Глебов. Знаменитый музыкант увидел в юноше неординарный талант и посоветовал ему поступить в Белорусскую государственную консерваторию (ныне Белорусская государственная академия музыки).

С 1950 по 1956 год Евгений Глебов учился в консерватории на композиторском факультете в классе Анатолия Богатырева. Учеба поначалу давалась очень сложно. Тяжелее всего было научиться играть на фортепиано, потому что в комнате общежития, в котором проживал Евгений, было одно пианино на пятерых. Евгений Глебов искал любую возможность позаниматься на инструменте. Так продолжалось до тех пор, пока он не попросил Богатырева, который на тот момент был не только его педагогом, но и ректором консерватории, заниматься каждое воскресенье в ректорском кабинете. Именно благодаря своему упорству Евгений сумел преодолеть трудности и в конце учебы сыграть концерт Эдварда Грига.

Также во время учебы у Глебова были денежные проблемы. Однажды во время занятий юноша от голода потерял сознание, после чего Богатырев назначил его инспектором консерваторского хора, что позволило иметь небольшой заработок.

В студенческие годы Глебов много сочинял. Им были созданы симфоническая поэма "Машека" по мотивам поэмы Янки Купалы "Могила льва" и Фантазия для фортепиано и симфонического оркестра, в которых четко проявилась яркая творческая индивидуальность молодого композитора, выразительность оркестрового тембра и пластичность интонаций его музыки.

После окончания консерватории Евгений Глебов интенсивно работал в разных жанрах. Он написал свой первый балет "Мечта", а также знаменитую "Полесскую сюиту", которая вошла в золотой фонд национальной культуры.

Конец 60-х годов был отмечен появлением целого ряда его произведений. Одна за другой состоялись премьеры симфоний, балетов, ораторий, в эстрадных концертах звучали пьесы, фантазии, песни, в кинотеатрах и драматических театрах шли фильмы и спектакли с музыкой композитора. Среди сочинений этого периода выделяются Четвертая симфония, балеты "Альпийская баллада" и "Избранница", за который в 1970 году композитору была присуждена Государственная премия Беларуси.

Творчество Евгения Глебова 70-х годов - заметное явление музыкальной жизни Беларуси. В короткое время были созданы балет "Тиль Уленшпигель", оратории на стихотворения белорусских поэтов, хореографические композиции, симфонические сюиты, оркестровые поэмы, эстрадные пьесы и вокальные миниатюры.

Сцена из балета "Тиль Уленшпигель"
Сцена из балета "Тиль Уленшпигель"

Сочинения этого периода примечательны не только совершенством стиля и разнообразием творческих идей, но и обращением к новой сфере образности, связанной с темой детства. Глебов написал ораторию "Приглашение в страну детства", создал балет "Маленький принц", который стал итогом раздумий композитора о смысле человеческой жизни и определил философское направление творчества в следующие годы. От "Маленького принца" протянуты нити к опере "Мастер и Маргарита" и Шестой симфонии, которые стали носителями творческих идей композитора в зрелые годы.

Сцена из балета "Маленький принц"
Сцена из балета "Маленький принц"

На протяжении всего творческого пути Евгений Глебов писал жанровую музыку. Первым крупным произведением в этом направлении была Фантазия на две белорусские народные темы, за которой появились Концертино для цимбал и оркестра, "Праздничная увертюра", "Праздничная поэма" и другие. Во всех сочинениях использованы выразительные и технические возможности белорусских народных инструментов.

Интересной сферой творчества Евгения Глебова являлись эстрадные пьесы и песни, которые он написал в юности. Среди них - "Ночной дилижанс", "Золотая осень", "Белый парус", Фантазия на тему белорусской народной песни "Перепелочка".

Заметный след оставил композитор и в кинематографе. Незабываемые мелодии из кинофильмов "Любимая", "Третья ракета", "Последнее лето детства", "Венок сонетов", "Дикая охота короля Стаха", "Амнистия".

Композитор был известен не только в нашей республике, но и за ее пределами. Его произведения вошли в репертуар оперных и балетных театров, симфонических и эстрадных оркестров.

Заслуженный деятель искусств, педагог, профессор, академик Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры Евгений Глебов отдавал много времени и сил воспитанию молодых композиторов, среди которых Василий Раинчик, Ядвига Поплавская, Эдуард Ханок, Сергей Бельтюков, Леонид Захлевный, Владимир Кондрусевич, Вячеслав Кузнецов и другие.

Евгений Александрович Глебов стал основателем новой традиции, которая находит развитие в творчестве молодых белорусских композиторов. В 1999 году за большой личный вклад в развитие белорусского музыкального искусства Евгений Глебов указом Президента Республики Беларусь был награжден орденом Франциска Скорины. Он награжден также орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "Знак Почета".

С 1996 года Евгений Александрович сильно болел. Перенес инсульт. В последний год своей жизни ослеп. Скончался композитор 12 января 2000 года в Минске. Похоронен на Восточном кладбище.

В 2003 году в Минске состоялось торжественное открытие мемориальной доски Евгению Глебову. Памятный знак, созданный скульптором Эдуардом Асташкиным и архитектором Юрием Козаковым, установлен на доме №15 по улице Кульман, где долгие годы жил композитор. В церемонии участвовали воспитанники столичной детской музыкальной школы №10, которая носит имя Евгения Глебова.

В честь композитора также названа улица в Минске.

О Евгении Глебове написано множество книг и статей. Ему посвящены документальные фильмы "Портрет", "Фантазии на тему...", "Евгений Глебов. Восемнадцать лет спустя", "Отрывки из ненаписанного", "Мастер".

В наши дни о блистательном композиторе Глебове с вдохновением рассказывают экскурсантам сотрудники Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры Беларуси. Здесь бережно хранятся фотографии, личные вещи, афиши к спектаклям, книги из семейной библиотеки, мебель, нотные рукописи, музыкальные инструменты, которые как будто оживают при каждом воспоминании о деятельности этого удивительного человека.-0-

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