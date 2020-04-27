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Культура
27 апреля 2020, 10:03

ДОСЬЕ: К 90-летию народного художника Беларуси Мая Данцига

Портрет Мая Данцига. Автор Сергей Игнатенко
Портрет Мая Данцига. Автор Сергей Игнатенко

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Мая Данцига, белорусского живописца, педагога, заслуженного деятеля искусств и народного художника Беларуси.

Творчество Мая Данцига - одна из ярких страниц в истории белорусского изобразительного искусства, он, без сомнения, принадлежит к созвездию белорусских художников первой величины. Прекрасная профессиональная подготовка позволила Данцигу стать одним из ведущих художников и педагогов в области изобразительного искусства.

Родился Май Вольфович 27 апреля 1930 года в Минске. Его отец, преподаватель физкультуры, в свободное от работы время сам немного рисовал и даже посещал художественную студию известного белорусского живописца и педагога Я.Кругера. Отец воспитывал в мальчике любовь к искусству и хотел, чтобы сын владел творческой профессией.

Май Данциг три года отучился в минской музыкальной школе и выступал на ученических концертах, исполняя на бис произведения для скрипки. Он мог стать прославленным скрипачом, но все планы перепутала война. Вместе с другими беженцами семья оказалась на Волге в городе Ульяновске: мать работала на швейной фабрике, отец служил в милиции. Семья пережила жуткий голод. Данциг хорошо помнил свой первый заработок. Директор ларька на местном рынке, где продавался хлеб по карточкам, попросила мальчика сделать табличку "Ларек N 3". Работа понравилась, и она дала Маю целую буханку хлеба. Именно это художник считал своим первым гонораром. Потом Данциг сделал стенгазету, за которую пошили платье для его сестры. За работу над транспарантами с праздничными лозунгами Данциг получил костюм. Также Май рисовал для ульяновских фабрик вывески и лозунги к праздникам - за это давали одежду и еду. К моменту возвращения в Минск в 1944 году у Мая Данцига сложилось ясное желание стать художником: к скрипке возвращаться было поздно - он не брал инструмент в руки четыре года.

В 1952 году Май Данциг окончил Минское художественное училище, а в 1958-м - Московский художественный институт имени Сурикова. Дипломная работа Данцига "Навстречу жизни" получила отличную оценку и множество положительных отзывов. В последующем она перешла в собственность Национального художественного музея Беларуси.

"Навстречу жизни". Май Данциг
"Навстречу жизни". Май Данциг

На творчество молодого художника большое влияние оказало сотрудничество и дружба с народным художником Беларуси Виталием Цвирко. Есть что-то общее в творческой манере этих мастеров: та же динамика точных мазков и та же пастозность письма (неровное нанесение на грунт густой пасты-краски, которое придает поверхности полотна рельефность). Именно Цвирко после возвращения Данцига из Москвы пригласил его на преподавательскую работу в Минский театрально-художественный институт (ныне - Белорусская государственная академия искусств), ректором которого был.

Обучению студентов изобразительному искусству Май Данциг отдал 53 года. С 1958-го по 1980 год был старшим преподавателем, доцентом, с 1980-го - профессор. В 2001-2011 годах заведовал кафедрой станковой живописи. Среди учеников Данцига много известных белорусских художников - В.Сумарев, Н.Казакевич, И.Гринберг, В.Ткачев, А.Вырво и др.

В изобразительное искусство Данциг пришел в 50-60-е годы минувшего столетия во время появления так называемого "сурового стиля". В этот период советское изобразительное искусство совершило резкий рывок вперед, что обусловило появление молодого поколения талантливых творцов, которые отличались обостренным эмоциональным восприятием жизни. К ним принадлежал и Май Данциг. Он уже с первых шагов своего творчества заявил о себе как живописец крупных социально важных тем. В одном из интервью он говорил, что стремился изображать жизнь такой, какая она есть, без приукрашивания, лакировки и так называемого "гламура". Старался писать, говоря словами Маяковского, "весомо, грубо, зримо".

Наиболее полно и широко творчество художника представлено в станковой и монументальной живописи. Тематика произведений Мая Данцига чрезвычайно разнообразна. В жанровых и портретных работах мастера преобладают темы повседневной жизни, мирного строительства, образы рабочих, строителей, деятелей культуры и искусства. Для работ художника характерна масштабность поиска, ясность сюжета и смысловая значимость.

Особенно ярко воплощено это в полотнах на тему войны. Это такие картины, как "И помнит мир спасенный...", "Беларусь - мать партизанская", "На страже мира", которые вошли в золотой фонд национального изобразительного искусства. Май Данциг внес в белорусское искусство свое осмысление войны, трагизма ее потерь и героики борьбы. Из произведений монументальной живописи значимое место занимают мозаичное панно в кинотеатре "Партизан", мозаика в гостинице "Юбилейная" и другие.

"И помнит мир спасенный...". Май Данциг
"И помнит мир спасенный...". Май Данциг

"Беларусь - мать партизанская". Май Данциг
"Беларусь - мать партизанская". Май Данциг

Мая Данцига по праву называли портретистом Минска. Всю свою жизнь художник писал городские пейзажи, натурой для которых служили наиболее интересные, значимые и живописные места белорусской столицы. "Я родился в Минске, - говорил Май Вольфович. - Тут начинался мой путь в искусство. Ежедневная жизнь моего родного дома привлекает своей необычайной красотой. Здесь с особенной остротой чувствуешь рост и кипение жизни страны". В основе городских пейзажей Данцига, как и в других его картинах, лежит мужественное и оптимистическое мировоззрение. В этом ключе создана известная его картина "Мой Минск".

"Мой Минск". Май Данциг
"Мой Минск". Май Данциг

Работал Данциг и в жанре натюрморта. Но он не изображал неодушевленные предметы ради их эстетической красоты или своеобразия, а запечатлевал вещи, несущие символический смысл. Одна из самых знаменитых его работ - "Натюрморт о Великой Отечественной". Все детали картины - пишущая машинка с чистым листом бумаги, ручные часы, гильза от снаряда с засохшей веткой красной рябины, полная окурков с дымящейся сигаретой пепельница, смятые листы бумаги, окно с видом на зимний городской пейзаж и прочее говорят о переживаниях человека, его долге поведать современникам о прошлом, чувстве ответственности перед потомками.

Произведениям художника присущи неповторимое дыхание времени, возвышенность и благородство. Его творчество отличает яркая индивидуальная манера, основными чертами которой являются эпические, монументально-обобщенные трактовки форм, экспрессивность цветовых решений, глубина психологических характеристик.

За годы творчества Маем Данцигом, по словам самого мастера, создано более 100 живописных полотен, 100 этюдов и 100 графических работ. К числу любимых художник относил такие произведения, как "Портрет ветерана", "Рабочий", "Тишина", "Авария", "Портрет Г.А.Товстоногова, народного артиста СССР", "Бессонница", "Палитра новостройки", "Портрет актера Виктора Авилова".

Картины мастера хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, Государственной Третьяковской галерее, в Музее русского искусства в Миннеаполисе, в художественных и частных коллекциях Беларуси, России, Азербайджана, Молдовы, Бельгии, Германии, Израиля, Италии и США.

За многолетнюю плодотворную и педагогическую деятельность, значительный личный вклад в развитие изобразительного искусства Беларуси указами Президента Беларуси в 2005 году Май Данциг был награжден орденом Франциска Скорины, а в 2010-м - орденом Почета. Он также лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси.-0-

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