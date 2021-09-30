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30 сентября 2021, 07:00

ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Нила Гилевича

Нил Гилевич, 2002 год. Фото из семейного архива
Нил Гилевич, 2002 год. Фото из семейного архива

Народный поэт Беларуси, драматург, литературовед, переводчик, ученый, кандидат филологических наук, профессор Нил Семенович Гилевич родился в крестьянской семье 30 сентября 1931 года в деревне Слобода Логойского района Минской области.

В Слободе прошло все детство Гилевича, в том числе в оккупационные годы. После окончания Второй мировой войны он работал почтальоном, в 1947 году переехал в Минск. В 1951 году окончил Минское педагогическое училище имени Н.К.Крупской, в 1956 году - филологический факультет БГУ. Учился в аспирантуре. С 1960 года преподавал на кафедре белорусской литературы БГУ. В 1980-1989 годах был первым секретарем правления Союза писателей Беларуси. В 1990-1996 годах - председатель постоянной комиссии Верховного Совета Республики Беларусь по образованию, культуре и сохранению исторического наследия. С 1958 по 1963 год работал литературным консультантом газеты "Звязда".

Каждый белорус с детства знаком с творчеством Нила Гилевича, который оставил после себя чрезвычайно богатое творческое наследие - сборники стихов, пьесы, повести и многое другое. Интеллектуальность, культура чувств, широта взглядов, глубина лично пережитого - важные черты творчества Нила Гилевича. Его произведения впитали в себя все, что принадлежит белорусской земле: ее историю, характер, душу, дух ее высоких облаков и стремительных ручьев, просторных дорог и узеньких тропинок, безграничных полей и маленьких пылинок.

Писать стихи Нил Гилевич начал еще в детстве. На страницах печати дебютировал в 15-летнем возрасте стихотворением "Яблынька" (1946 год) в журнале "Бярозка". Первый сборник Нила Гилевича под названием "Песня ў дарогу" вышел в 1957 году. В произведениях сборников "Прадвесне ідзе па зямлі" (1959) и "Неспакой" (1961) проявились эскизы основных сюжетов и образов, которые позже стали поэтической доминантой Нила Гилевича: мотивы мамы и родного маминого языка приравниваются к малой Родине, к маме-Беларуси, белорусской народной песне, которая символизировала душу нации, ее самобытную культуру.

Стихи и поэмы Нила Гилевича отличаются задушевным лиризмом. Его перу принадлежат роман в стихах "Родныя дзеці" (1985 год), первый в белорусской поэзии венок сонетов "Нарач" (1964 год), автобиографическая повесть "Перажыўшы вайну" (1988 год).

Василий Быков, Игорь Лучонок и Нил Гилевич. Конец 1970-х гг.
Василий Быков, Игорь Лучонок и Нил Гилевич. Конец 1970-х гг.

Роману "Родныя дзеці" поэт отдал 12 лет вдохновенной и самоотверженной работы. Произведение готовилось постепенно: его образы, мотивы и фрагменты встречаются в предыдущих книгах. На страницах романа публицистический пафос, направленный против бездуховности, перекликается с иронией, колючим смехом, здоровым народным юмором.

Многие лирические стихотворения Нила Гилевича вдохновили белорусских композиторов на создание музыкальных произведений. Более 100 стихов поэта положены на музыку и изданы в песенных сборниках. Среди ярких примеров совместного творчества Нила Гилевича и композитора Эдуарда Ханка - песня на произведение "Вы шуміце, бярозы", которая покорила весь мир и стала настоящим хитом (под названием "А я лягу-прылягу" песню исполнили "Сябры"). "Более близкого единения, чем музыка и поэзия, я не видел", - говорил Нил Семенович.

Много сил он отдал сбору наследия устного народного творчества, не один раз выезжал в фольклорные экспедиции. Под редакцией Нила Гилевича вышли несколько томов белорусского фольклора в современных записях. Среди них "Песні сямі вёсак" (1973), "Песні народных свят і абрадаў" (1974), "Лірычныя песні" (1976), "Лірыка беларускага вяселля" (1979), "Народныя казкі, байкі, апавяданні і мудраслоўі" (1983).

Поэму "Сказ пра Лысую гару" можно назвать первым поэтическим бестселлером в истории Беларуси, книга разошлась огромным тиражом в 160 тыс. экземпляров. Свыше 30 лет она выходила под авторством Франтишка Ведьмака-Лысогорского, а в 2003 году наконец была издана под именем Нила Гилевича.

Нил Гилевич перевел на белорусский язык свыше 400 произведений, переводил в основном со славянских языков - болгарского и словацкого. Значительны его достижения в литературоведческой науке и драматургии.

Нил Гилевич - заслуженный деятель науки, кандидат философских наук, профессор. Заслуги народного поэта отмечены многими орденами и медалями не только на родине, но и за рубежом. За книгу "У добрай згодзе" в 1980 году Нилу Гилевичу была присуждена Государственная премия БССР имени Янки Купалы. Звание народного поэта Нил Семенович получил в 1991 году за большие заслуги в развитии белорусской художественной литературы.

Классик белорусской литературы всегда придерживался принципа: "Работай так, словно будешь жить вечно". И его труды действительно будут жить вечно, память о Ниле Гилевиче как одном из ярких мастеров слова сохранится в сердцах почитателей белорусской литературы.

С женой Ниной и внуком Богданом, 1999 год
С женой Ниной и внуком Богданом, 1999 год

В конце 2013 года вышла последняя книга из 23-томного собрания сочинений Нила Гилевича. В 2015 году издан сборник эссе и воспоминаний Нила Семеновича "У віры быцця".

Нил Гилевич умер 29 марта 2016 года в возрасте 84 лет, похоронен на Кальварийском кладбище в Минске.

Я - беларус, я нарадзiўся

На гэтай казачнай зямлi,

Дзе мiж лясоў i пушчаў дзiкiх

Адвеку прашчуры жылi.

Я - беларус, я ганаруся,

Што маю гэтае iмя:

Аб добрай славе Беларусi

У свеце знаюць нездарма! (Нил Гилевич).-0-

Фото из семейного архива

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