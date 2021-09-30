ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Нила Гилевича

Народный поэт Беларуси, драматург, литературовед, переводчик, ученый, кандидат филологических наук, профессор Нил Семенович Гилевич родился в крестьянской семье 30 сентября 1931 года в деревне Слобода Логойского района Минской области.

В Слободе прошло все детство Гилевича, в том числе в оккупационные годы. После окончания Второй мировой войны он работал почтальоном, в 1947 году переехал в Минск. В 1951 году окончил Минское педагогическое училище имени Н.К.Крупской, в 1956 году - филологический факультет БГУ. Учился в аспирантуре. С 1960 года преподавал на кафедре белорусской литературы БГУ. В 1980-1989 годах был первым секретарем правления Союза писателей Беларуси. В 1990-1996 годах - председатель постоянной комиссии Верховного Совета Республики Беларусь по образованию, культуре и сохранению исторического наследия. С 1958 по 1963 год работал литературным консультантом газеты "Звязда".

Каждый белорус с детства знаком с творчеством Нила Гилевича, который оставил после себя чрезвычайно богатое творческое наследие - сборники стихов, пьесы, повести и многое другое. Интеллектуальность, культура чувств, широта взглядов, глубина лично пережитого - важные черты творчества Нила Гилевича. Его произведения впитали в себя все, что принадлежит белорусской земле: ее историю, характер, душу, дух ее высоких облаков и стремительных ручьев, просторных дорог и узеньких тропинок, безграничных полей и маленьких пылинок.

Писать стихи Нил Гилевич начал еще в детстве. На страницах печати дебютировал в 15-летнем возрасте стихотворением "Яблынька" (1946 год) в журнале "Бярозка". Первый сборник Нила Гилевича под названием "Песня ў дарогу" вышел в 1957 году. В произведениях сборников "Прадвесне ідзе па зямлі" (1959) и "Неспакой" (1961) проявились эскизы основных сюжетов и образов, которые позже стали поэтической доминантой Нила Гилевича: мотивы мамы и родного маминого языка приравниваются к малой Родине, к маме-Беларуси, белорусской народной песне, которая символизировала душу нации, ее самобытную культуру.

Стихи и поэмы Нила Гилевича отличаются задушевным лиризмом. Его перу принадлежат роман в стихах "Родныя дзеці" (1985 год), первый в белорусской поэзии венок сонетов "Нарач" (1964 год), автобиографическая повесть "Перажыўшы вайну" (1988 год).

Василий Быков, Игорь Лучонок и Нил Гилевич. Конец 1970-х гг.

Роману "Родныя дзеці" поэт отдал 12 лет вдохновенной и самоотверженной работы. Произведение готовилось постепенно: его образы, мотивы и фрагменты встречаются в предыдущих книгах. На страницах романа публицистический пафос, направленный против бездуховности, перекликается с иронией, колючим смехом, здоровым народным юмором.

Многие лирические стихотворения Нила Гилевича вдохновили белорусских композиторов на создание музыкальных произведений. Более 100 стихов поэта положены на музыку и изданы в песенных сборниках. Среди ярких примеров совместного творчества Нила Гилевича и композитора Эдуарда Ханка - песня на произведение "Вы шуміце, бярозы", которая покорила весь мир и стала настоящим хитом (под названием "А я лягу-прылягу" песню исполнили "Сябры"). "Более близкого единения, чем музыка и поэзия, я не видел", - говорил Нил Семенович.

Много сил он отдал сбору наследия устного народного творчества, не один раз выезжал в фольклорные экспедиции. Под редакцией Нила Гилевича вышли несколько томов белорусского фольклора в современных записях. Среди них "Песні сямі вёсак" (1973), "Песні народных свят і абрадаў" (1974), "Лірычныя песні" (1976), "Лірыка беларускага вяселля" (1979), "Народныя казкі, байкі, апавяданні і мудраслоўі" (1983).

Поэму "Сказ пра Лысую гару" можно назвать первым поэтическим бестселлером в истории Беларуси, книга разошлась огромным тиражом в 160 тыс. экземпляров. Свыше 30 лет она выходила под авторством Франтишка Ведьмака-Лысогорского, а в 2003 году наконец была издана под именем Нила Гилевича.

Нил Гилевич перевел на белорусский язык свыше 400 произведений, переводил в основном со славянских языков - болгарского и словацкого. Значительны его достижения в литературоведческой науке и драматургии.

Нил Гилевич - заслуженный деятель науки, кандидат философских наук, профессор. Заслуги народного поэта отмечены многими орденами и медалями не только на родине, но и за рубежом. За книгу "У добрай згодзе" в 1980 году Нилу Гилевичу была присуждена Государственная премия БССР имени Янки Купалы. Звание народного поэта Нил Семенович получил в 1991 году за большие заслуги в развитии белорусской художественной литературы.

Классик белорусской литературы всегда придерживался принципа: "Работай так, словно будешь жить вечно". И его труды действительно будут жить вечно, память о Ниле Гилевиче как одном из ярких мастеров слова сохранится в сердцах почитателей белорусской литературы.

С женой Ниной и внуком Богданом, 1999 год

В конце 2013 года вышла последняя книга из 23-томного собрания сочинений Нила Гилевича. В 2015 году издан сборник эссе и воспоминаний Нила Семеновича "У віры быцця".

Нил Гилевич умер 29 марта 2016 года в возрасте 84 лет, похоронен на Кальварийском кладбище в Минске.

Я - беларус, я нарадзiўся

На гэтай казачнай зямлi,

Дзе мiж лясоў i пушчаў дзiкiх

Адвеку прашчуры жылi.

Я - беларус, я ганаруся,

Што маю гэтае iмя:

Аб добрай славе Беларусi

У свеце знаюць нездарма! (Нил Гилевич).-0-

Фото из семейного архива