ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося писателя, поэта, драматурга, классика белорусской литературы Владимира Короткевича.

Владимир Семенович Короткевич родился 26 ноября 1930 года в Орше Витебской области в семье служащего. Его мама, Надежда Васильевна, окончила могилевскую Мариинскую гимназию и некоторое время работала сельской учительницей. Большое влияние на Владимира оказал дед, отец его матери, Василий Юллианович Гринкевич, дослужившийся до губернского казначея. От своего деда Владимир услышал легенду "Мать Ветра" про события Кричевского восстания 1743-1744 годов, много белорусских народных легенд и преданий, благодаря деду он полюбил историю и природу. Многие его рассказы стали источником сюжетов для будущих произведений писателя.

Владимир Короткевич с раннего детства интересовался историей, особенно историей Беларуси. У него проявлялся талант в разных областях. Он хорошо рисовал, участвовал в театральных постановках, играл на музыкальных инструментах. Как и сотням тысяч его ровесников, Владимиру Короткевичу пришлось испытать чудовищность войны: массированные бомбежки Орши, неудачную попытку эвакуации, нелегкую партизанскую жизнь, интернат на Урале, безуспешные побеги на фронт.

В послевоенные годы оршанский школьник разместил на страницах рукописного журнала "Званочак" свои стихи. Любовь к литературе привела юношу в стены Киевского университета на филологический факультет. Владимир Короткевич изучал, записывал и широко использовал в своем творчестве фольклор, воспринимая его как духовное сокровище народа. Будучи студентом, он исследовал в своей дипломной работе социальные сказки и легенды в восточнославянском фольклоре. Студенчество для Владимира Короткевича было временем поисков и становления как личности и творца. После окончания университета некоторое время он работал учителем в сельской школе недалеко от Киева, а с 1956-го по 1958 год - в Орше.

В литературу Владимир Короткевич изначально вошел как поэт, но ее классиком стал как прозаик. Первые стихотворения Владимира Короткевича были опубликованы в 1951 году в оршанской районной газете "Ленінскі прызыў". В 1955 году в журнале "Полымя" было размещено стихотворение "Машэка". Почти одновременно появился очерк-эссе "Вязынка" в книге "Янка Купала. Зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці". В белорусских периодических изданиях начали публиковаться его стихотворения, которые заметила и оценила критика. Первый поэтический сборник "Матчына душа", изданный в 1958 году, засвидетельствовал, что в литературу пришел оригинальный талант со своими темами, образами, с отличительным видением мира.

В 1958-1962 годах Владимир Короткевич учился на Высших литературных, а затем сценарных курсах в Москве. Московский период жизни был плодотворным для писателя. Здесь он написал свою вторую книгу поэзии "Вячэрнія ветразі".

В Беларусь Владимир Короткевич вернулся уже большим эрудитом, интеллектуалом, в нем уже жила органическая заинтересованность во всем, что происходило и происходит в мире. Его богатая и разносторонняя поэзия проникнута любовью к родной земле. Поэт стремился понять место своего народа среди других народов мира. Могущество и бессмертие он видел в деятельности Скорины, Калиновского, Богдановича и других исторических личностей, что и отразил в своих произведениях "Скарына пакідае радзіму", "Нявесце Каліноўскага", "Багдановічу". В 1969 году вышел оригинальный сборник стихотворений "Мая Іліяда".Собранные вместе неопубликованные стихотворения составили посмертный сборник "Быў. Ёсць. Буду" - поэтический завет следующим поколениям. В названии сборника утверждается неразрывная связь времен и поколений.

Широкое признание как в Беларуси, так и далеко за ее пределами принесла Владимиру Короткевичу его проза. Он утвердил себя как писатель историко-революционной темы. Обратившись к приключенческому жанру, Короткевич обогатил белорусскую литературу повестями "Сівая легенда", "Дзікае паляванне караля Стаха", романами "Хрыстос прызямліўся ў Гародні", "Каласы пад сярпом тваім" и "Чорны замак Альшанскі". В прозе поднял широкие пласты национальной истории, создал отличительные характеры, раскрыл богатый духовный мир героев и связал их личную судьбу с судьбой Отчизны.

Многочисленные повести и рассказы Владимира Короткевича составили книги "Чазенія", "Вока тайфуна", "З вякоў мінулых". Активно работал он и в публицистических жанрах, развивая в белорусской литературе эссеистическое направление, так ярко представленное в книгах "Белавежская пушча", "Зямля пад белымі крыламі" и других.

Владимир Короткевич писал об истории своего народа, его искусстве, духовной жизни. Он выступал в защиту белорусского языка и культуры, памятников архитектуры и природы. Произведения писателя переведены на многие языки мира.

Значительный вклад внес Владимир Короткевич в развитие национальной драматургии и кинодраматургии. Он создал глубоко правдивые и эмоционально насыщенные пьесы "Млын на Сініх Вірах", "Званы Віцебска", "Кастусь Каліноўскі" и "Калыска чатырох чараўніц", поставленные во многих театрах. По сценариям Владимира Короткевича на киностудии "Беларусьфильм" созданы многочисленные документальные ленты, а также художественные фильмы "Дикая охота короля Стаха", "Черный замок Ольшанский" и другие. О Владимире Короткевиче был снят документальный фильм "Як сканаю - душа застанецца...".

За творческие успехи и активную общественную деятельность писатель был награжден орденом Дружбы народов. Ему присуждена Литературная премия имени Ивана Мележа и Государственная премия Беларуси.

В Орше и Витебске Владимиру Короткевичу установлены скульптурные памятники, его именем названы улицы, школа в Орше. В Минске на доме, где писатель жил последние годы, и в Орше на родительском доме открыты мемориальные доски.

По решению Оршанского исполкома в 1994 году был основан музей Владимира Короткевича, который был открыт 26 ноября 2000 года в связи с 70-летием со дня рождения классика. Размещается в доме - памятнике архитектуры конца XIX - начала XX века. Основные направления деятельности музея - изучение, осмысление и пропаганда творческого наследия Короткевича, формирование и воспитание у молодого поколения творческих способностей и эстетического вкуса, чувства патриотизма, национального самосознания, уважения к родному языку, культурному и литературному достоянию, истории своего народа на основе произведений писателя.

Женился писатель один раз и довольно поздно - почти в 41 год. Он познакомился со своей будущей женой Валентиной, когда ему было почти 37 лет. Это было в Бресте на читательской конференции по роману "Каласы пад сярпом тваім". В браке с Валентиной Брониславовной Короткевич прожил 12 лет. Детей у них не было. Он нравился многим женщинам, к себе располагал очень быстро. Были и более эффектные, интересные. Но Валентина была спокойная, взвешенная, целеустремленная, он не мог жить без нее. Когда жена умерла от онкологии, Владимир Семенович не мог найти себе места, был растерян, как ребенок.

Умер талантливый писатель в 1984 году. Судьба ему дала короткую жизнь - неполных 54 года, однако он смог с блеском утвердить себя в поэзии и художественной прозе, публицистике и критике, детской литературе и переводческом деле, драматургии для театра, оперы и кино. Его творчество отличается романтической направленностью, высокой художественной культурой, патриотичным пафосом и гуманистическим звучанием. Писатель обогатил белорусскую литературу в тематических и жанровых отношениях, наполнил ее интеллектуальным и философским содержанием.-0-