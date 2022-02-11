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11 февраля 2022, 07:05

ДОСЬЕ: Наполеон Орда: художник, который остановил время

Наполеон Орда. Фото Википедии
Наполеон Орда. Фото Википедии

11 февраля исполняется 215 лет со дня рождения Наполеона Орды - знаменитого художника, композитора, пианиста, писателя, занявшего особое место среди выдающихся общественных и культурных деятелей не только Беларуси, но и всего мира.

Жизнь и творчество Наполеона Орды неразрывно связаны с Беларусью. Родился будущий художник в деревне Вороцевичи Пинского уезда Минской губернии (ныне - Ивановский район Брестской области) в семье инженера-фортификатора. Отца не стало, когда мальчику было два года. Воспитывала Наполеона мать - Юзефа Бутримович, дочь пинского старосты. Начальное образование он получил в родительском доме, затем продолжил обучение в знаменитой Свислочской гимназии. В 1823 году поступил на физико-математический факультет Виленского университета. Но закончить высшее учебное заведение ему так и не удалось. Во время учебы Наполеон стал членом тайного студенческого общества "Зоряне", за участие в котором был исключен с 4-го курса университета и арестован. Почти 15 месяцев Наполеон Орда провел в Вильнюсской тюрьме. После освобождения он вернулся в родную деревню, где находился под надзором полиции.

Спустя какое-то время Наполеон Орда принял активное участие в восстании 1830-1831 годов. После его подавления Орда, опасаясь репрессий, был вынужден под чужим именем выехать за границу. Находясь в эмиграции, он много путешествовал по Европе, жил в Австрии, Швейцарии, Италии, а в сентябре 1833 года получил статус эмигранта во Франции и остался в Париже. Парижский период жизни принес Наполеону Орде известность в широких кругах европейской интеллигенции. Юноша познакомился со многими выдающимися деятелями европейской культуры, среди которых были литераторы Адам Мицкевич и Иван Тургенев, Оноре де Бальзак и Стендаль, композиторы Фредерик Шопен, Ференц Лист, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Гектор Берлиоз. Атмосфера Парижа с его бурной культурной жизнью оказала влияние на развитие многогранных способностей молодого человека. Здесь он окончательно определил для себя приоритеты в творчестве - занятия музыкой и живописью.

Вместе с Фредериком Шопеном он музицировал на вечерах в домах Плятеров и Чарторыйских. Принимал участие в литературных собраниях, сопровождая игрой на фортепиано поэтические импровизации Адама Мицкевича. С 1847 года Наполеон Орда работал директором Итальянской оперы в Париже. Занимался сочинением и преподаванием музыки. Как композитор он создал более 20 полонезов, мазурок, вальсов, ноктюрнов, полек, серенад, а также романсов и песен. Его произведения выделяются мелодичностью, драматизмом, виртуозным стилем и лиричностью.

Шопен же первым заметил художественные способности Наполеона и посоветовал обратиться в студию известного мастера архитектурного пейзажа Пьера Жерара. Первые циклы рисунков Наполеона Орды появились после его путешествия в 1840-1842 годах по Франции и Рейнской области. Потом были циклы по Испании, Португалии, Алжиру (1842-1844 годы).

И только родные края по-прежнему оставались недосягаемы для Наполеона Орды. В Париже он женился на француженке Ирене Бугле, у них родился сын Витольд. Но душа по-прежнему рвалась домой. И как только российский император Александр ІІ объявил участникам восстания амнистию, Орда оставил семью, обеспеченную жизнь в Париже и в 49-летнем возрасте вернулся на родину.

Родовое имение Красный Двор, конфискованное царскими властями, Орде разрешили взять только в аренду. Спустя какое-то время художник перебрался на Волынь, где работал домашним учителем музыки у генерала Адама Ржевусского.

Но недолго продлилась спокойная жизнь в родных местах. Орда был арестован по подозрению в участии в восстании 1863-1864 годов и посажен в кобринскую тюрьму. Талантливого художника приговорили к ссылке, и только благодаря стараниям жены и помощи посла Франции приговор впоследствии отменили.

С 1872 года, оставшись без средств к существованию, художник путешествовал и делал зарисовки пейзажей, архитектурных памятников, городов и местечек Украины, Польши, Литвы, Беларуси. Свои рисунки художник выполнял карандашом, затем дополнял карандашный рисунок акварелью, гуашью и сепией. Именно эта техника рисования, которой Орда досконально владел, позволяла оперативно и наиболее точно отображать архитектурный пейзаж в условиях путешествия. Художник выбрал для себя также один формат бумаги - лист длиной около 30 см, наклеенный на планшетку.

В Беларуси Наполеон Орда сделал около 200 зарисовок. Он уделил особое внимание отображению усадеб и памятных мест, связанных с именами таких известных деятелей культуры, как Адам Мицкевич, Станислав Монюшко, Владислав Сырокомля и многих других. Целый ряд рисунков художника дает представление о белорусской деревне середины XIX столетия. На них народная деревянная архитектура передана с большой достоверностью и сохранением национального колорита. Однако наиболее широко в работах Наполеона Орды представлена городская архитектура. В серии рисунков, сделанных в Гродно, Витебске, Минске, Могилеве, Полоцке, Пинске, Новогрудке, Несвиже, Турове и ряде других мест он создал широкую панораму многостилевой каменной застройки XIX века. С особым вниманием художник зарисовывал древние замки, многие из которых уже в то время лежали в руинах.

Всего художественное наследие Наполеона Орды включает в себя более 1150 акварелей и графических работ. Свои рисунки Наполеон Орда систематизировал и разложил по папкам, в которых собраны произведения за 1840-1880 годы. Белорусский материал размещен в папках по губерниям - Гродненской, Минской, Витебской, Виленской, Могилевской. Кроме этого, художник выделил "портфели" с рисунками по Волынской, Киевской, Подольской, Ковенской губерниям, Княжеству Познаньскому, Западной Пруссии и Галиции, Франции и Германии, Испании и Португалии.

Значительная коллекция литографий с рисунков Наполеона Орды содержится в Национальной библиотеке Беларуси, но большая часть работ художника (977 произведений) находится в Национальном музее Кракова (Польша), в Национальном музее в Варшаве. Альбом акварелей также есть в библиотеке имени В.Стефаника во Львове (Украина).

Осенью 1882 года тяжело больной Наполеон Орда, чтобы не причинять своим родным и близким лишних забот и неудобств, отправился в один из госпиталей Варшавы, где в 1883 году умер. Согласно последней воле, он был похоронен в родовом склепе в Иваново. К сожалению, его могила не сохранилась, а осталась надмогильная плита, которая хранится в музее в Пинске.

В Беларуси чтут память знаменитого земляка. Именем Наполеона Орды названы улицы в Минске, Бресте, Гродно, Иваново.

В 1996 году на развилке путей Лунинец - Брест - Снитава установлен указательный знак "Родные места Н. Орды". В этом же году имя художника присвоено Ивановской детской школе искусств.

В 1997 году в Иваново поставлен памятник Наполеону Орде (скульптор Игорь Голубев, архитектор Вячеслав Косяк).

В 2004 году на научной основе под эгидой Академии наук Беларуси археологом Валентином Соболем были проведены раскопки дома-усадьбы семьи Наполеона Орды в урочище Красный Двор. На месте бывшей усадьбы установлен указательный знак.

В феврале 2007 года были введены в обращение памятные монеты "Напалеон Орда. 200 год" ("Наполеон Орда. 200 лет"): серебряная номиналом 20 рублей и медно-никелевая номиналом 1 рубль.

В 2007 году открыта картинная галерея Наполеона Орды в деревне Вороцевичи.

В 2007 году отмечалось 200-летие со дня рождения Наполеона Орды. Событие было включено в календарь памятных дат ЮНЕСКО, что стало свидетельством мирового признания вклада Наполеона Орды в мировую культуру.

В 2021 году 26 ноября в деревне Вороцевичи Ивановского района открылась музейная экспозиция в восстановленном усадебном доме Наполеона Орды. Усадебный дом в урочище Красный Двор начали восстанавливать в 2009 году. Пока для посещения открыты 12 залов. Там обустроили рабочий кабинет, мастерскую, гостевую, столовую, буфетную, зал приема гостей, комнаты матери художника Юзефины Бутримович и его племянницы Хелены Скирмунт.

Сегодня сложно однозначно сказать, кем больше был Наполеон Орда - художником или музыкантом. В мире его больше знали как композитора, для Беларуси же его рисунки - бесценное отражение прошлых столетий. Ведь в своих работах ему по-своему удалось остановить время. Благодаря этому талантливому художнику мы сегодня имеем представление, как выглядели многие архитектурные памятники и места, которым было суждено судьбой навсегда исчезнуть с лица земли.-0-

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