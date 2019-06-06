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ДОСЬЕ: Пушкин и Беларусь: к 220-летию со дня рождения поэта

Культура 06.06.2019 | 09:17
Экспонаты музейной гостиной им А.С. Пушкина. Фото из архива
Экспонаты музейной гостиной им А.С. Пушкина. Фото из архива

220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина исполняется в этом году. Произведения Пушкина знакомы каждому белорусскому читателю с детства. С Беларусью автора "Евгения Онегина" связывает и то, что его предки и потомки в свое время жили на нашей земле и оставили здесь свои следы.

Александр Сергеевич Пушкин, поэт, драматург, прозаик, критик и теоретик литературы, появился на свет 6 июня 1799 года в Москве. Он принадлежал к семье родовитых дворян. Широко известен факт, что его прадедом по материнской линии был африканец Абрам Петрович Ганнибал, бывший военным инженером и генералом при Петре I. Древний же род Пушкиных берет свое начало от Григория Пушки, родиной которого, по одной из версий исследователей жизни и творчества поэта, был Новогрудок. Специалисты по геральдике нашли элементы белорусской символики в родовом гербе семьи.

Памятник А.С.Пушкину в Минске. Фото из архива
Памятник А.С.Пушкину в Минске. Фото из архива

Путешествия по Беларуси

Хорошо известно, что Александр Сергеевич Пушкин дважды проезжал через белорусские губернии. В первый раз - в 1820 году, когда писатель направлялся в ссылку из Петербурга в Кишинев. Второй раз его путь лежал через Беларусь в 1824 году, когда он возвращался в родовое имение Михайловское под надзор полиции. Пушкин проезжал Могилев, Оршу, Витебск и другие города.

О первом визите поэта в Могилев воспоминаний не сохранилось. О последнем же посещении рассказывали А.Куцинский и А.Распопов, которые в то время служили в Лубенском полку, расквартированном в Могилеве. Могилевчане сразу обратили внимание на поэта: он ходил по городу в русской рубахе и сапогах. На плечи набрасывал офицерскую шинель, на голову водружал ермолку. За ним обычно шел слуга, наряженный татарчонком.

Чиновники и большинство офицеров губернского центра проигнорировали приезд Пушкина, и лишь несколько офицеров местного гарнизона, узнав о приезде Александра Сергеевича, подготовили ему торжественную встречу - закатили пирушку, которая продолжалась до четырех часов утра. В ту ночь поэт читал стихи, многие из которых были импровизацией.

По свидетельствам современников, Александр Пушкин не раз заявлял, что Могилев ему понравился. Особенно впечатлила архитектура, одежда жителей города, то, как они разговаривали.

Из Могилева Пушкин отправился в Оршу, оттуда в Витебск и Полоцк. 8 августа Александр Сергеевич сделал остановку в деревне Колпино Витебской губернии. Во время поездок он встречался и разговаривал с крестьянами, наблюдал их жизнь. Как следствие, в его произведениях встречаются белорусские топонимические названия, разные белорусские словечки. В своей "Истории Пугачева" Пушкин вспоминает "раскольничью" слободу Ветку. В "Борисе Годунове" можно найти: "Пей, да себя разумей", "Выпьем же чарочку за шинкарочку".

Существует мнение, что писатель подслушал такие лингвистические изюминки у своего управляющего Осипа Пеньковского - белоруса по происхождению. Современники утверждали, что прототипом главного героя романа "Дубровский" послужил обедневший белорусский дворянин Павел Островский, живший на Минщине, а затем сидевший в остроге в Витебске именно за те подвиги, которые и описываются в пушкинском романе.

Скульптура "Пушкин" возле библиотеки имени поэта в Новополоцке. Фото из архива
Скульптура "Пушкин" возле библиотеки имени поэта в Новополоцке. Фото из архива

Потомки Александра Пушкина

Старший сын поэта, Александр, был профессиональным военным - генералом кавалерии. В 1860-е годы Александр Александрович находился на службе в Виленском военном округе на должности члена комиссии по крестьянским делам. Герой русско-турецкой войны, награжденный многими орденами, золотой саблей "За храбрость", он командовал прославленным 13-м Нарвским гусарским полком, созданным еще в петровскую эпоху. В 70-е годы XIX века полк был расквартирован в Новогрудке. Здесь генерал Пушкин с семьей жил несколько лет, здесь же был похоронен его маленький сын Петр. Могила внука великого поэта на старом городском кладбище сохранилась до наших дней.

Всю свою жизнь Александр Александрович чтил память отца, сохранял его архив и библиотеку, передал их в конце жизни Румянцевскому музею и Пушкинскому дому. Он умер в 1914 году в возрасте 81 года. Похоронен под Москвой, в городе Чехове.

Александр Александрович Пушкин был самым многодетным среди своих братьев и сестер - всего у него было 13 детей от первого и второго браков, в том числе 8 дочерей. Одна из них, Наталья (внучка поэта), вышла замуж за Павла Аркадьевича Воронцова-Вельяминова, офицера Нарвского гусарского полка, которым командовал ее отец. Выйдя в отставку, Воронцов-Вельяминов с женой поселился в своем имении в деревне Вавуличи под Бобруйском (ныне деревня Дубовка). Помимо этой усадьбы у супругов был дом в городе, где часто собирались гости. Наталья Александровна увлекалась растениеводством - ее семейство высадило в Бобруйске первые каштаны. Некоторые из них и сегодня украшают центр города. На месте же деревянного дома, где жила внучка поэта, на современной улице Социалистической находится городской дворец бракосочетания.

На Бобруйщине семья Воронцовых-Вельяминовых прожила счастливо всю жизнь. Наталья Александровна была разносторонней, умной женщиной, в числе ее друзей были писатели Иван Тургенев и Федор Достоевский. Она хорошо рисовала, писала стихи (правда, никогда не пыталась их публиковать) и даже собственноручно ткала прекрасные полотна с белорусскими узорами. Внучка Пушкина активно занималась благотворительностью, вела просветительскую работу среди крестьян. На ее средства в деревне Телуша были построены школа, церковь, библиотека.

Когда в 1912 году Наталья Александровна скончалась от воспаления легких, в последний путь ее провожали сотни крестьян. Могила Воронцовой-Вельяминовой находится в Телуше, возле церкви. В память о великодушной женщине и ее знаменитом деде в деревне проходят Пушкинские чтения, где собираются почитатели творчества поэта.

В школе-интернате Телуши действует музей А.С.Пушкина, где представлена белорусская ветвь генеалогического древа потомков писателя. Ее составил поэт и литературовед Михаил Ткачев, выделив из всех потомков Пушкина (а их на конец прошлого столетия было более 300) бобруйскую линию, в которой насчитывалось 84 представителя мужского и женского пола.

Пушкин в белорусской культуре

Творчество Пушкина наложило большой отпечаток на развитие белорусской литературы. Это ощущается в поэмах "Энеіда навыварат" и "Тарас на Парнасе", которые создавались под влиянием вольнолюбивой лирики Пушкина. В 1938 году в Минске была издана поэма Александра Пушкина "Полтава", переведенная на белорусский язык Якубом Коласом. "Я хорошо помню: в детские годы в моей пастушеской сумке лежал небольшой, изрядно потрепанный томик пушкинской поэзии. К тому времени я уже кое-как научился читать, и чтение стало моей страстью. Я мог прочесть наизусть от начала до конца "Полтаву", "Братьев-разбойников", "Цыган" и много лирических стихотворений", - рассказывал белорусский классик.

Творчеством Пушкина восхищались многие белорусские писатели, в их числе - Франтишек Богушевич, Винцент Дунин-Марцинкевич, Максим Богданович, Янка Купала, Павлюк Трус, Змитрок Бядуля. После смерти великого поэта Адам Мицкевич, друживший с ним, писал: "Никто не заменит Пушкина. Только однажды дается стране воспроизвести человека, который в такой высшей степени соединяет в себе столь различные качества".

Неудивительно, что открывшаяся в 1900 году первая минская публичная библиотека (теперь - Минская областная библиотека им. А.С.Пушкина) была названа именем великого поэта. В 1999 году по случаю 200-летия со дня рождения классика Брестскому государственному университету также было присвоено имя А.С.Пушкина.

Имя поэта уже в конце XIX и начале XX века оказалось увековечено в названиях проспектов, улиц, площадей, скверов многих белорусских городов - больших и малых. Памятники Александру Пушкину были установлены в Могилеве и Витебске, а в 1999 году и в Минске. Памятник "солнцу русской поэзии" находится недалеко от столичного Дворца спорта. Российские скульпторы Григорий и Юрий Орехов предоставили проект памятника, а в Минске его отлили в бронзу и установили в ландшафтной зоне реки Свислочь.

Тема "Пушкин и Беларусь" достаточно обширна. Многое роднит классика с белорусской землей, и в первую очередь - его произведения. Проходят десятки и даже сотни лет, а мудрые, прекрасные пушкинские строки по-прежнему просты и понятны каждому.-0-

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