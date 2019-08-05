ДОСЬЕ: Репин и Беларусь: к 175-летию художника

В этом году исполняется 175 лет назад со дня рождения Ильи Ефимовича Репина - великого русского живописца, академика Императорской Академии художеств, публициста, мемуариста, автора книги воспоминаний "Далекое близкое". Илья Репин был выдающимся мастером портрета и исторической живописи, ему превосходно удавалось изображать сильные натуры, драматические ситуации.

Родился Илья Ефимович Репин 5 августа 1844 года в небольшом украинском городке Чугуеве в семье военного поселенца. Подростком он служил подмастерьем в художественной мастерской и уже в 13 лет создавал работы, в которых угадывался большой талант и хорошая техника. В 16 лет начинающий художник присоединился к кочевой артели иконописцев, а через три года приехал в Петербург поступать в Академию художеств. Однако попасть в число воспитанников престижного заведения ему поначалу не удалось, и Репин стал учеником рисовальной школы, где преподавал Иван Крамской. Вскоре по рекомендации великого живописца юноша был принят в Академию, по окончании которой получил Большую золотую медаль и возможность изучать за границей западноевропейское искусство.

В конце 1860-х годов Илья Репин работал над портретами, жанровыми картинами и рисунками. В эти годы художник создал один из первых своих больших групповых портретов "Славянские композиторы".

С начала 1870-х годов Репин отстаивал принципы народности художественного творчества. Новая эстетика ярко проявилась в картине "Бурлаки на Волге", которую мастер писал параллельно со своей дипломной работой "Воскрешение дочери Иаира". "Бурлаки на Волге", завершенные в 1873 году, стали новым явлением в русской живописи: жанровое произведение приобрело монументальный характер, отобразило противоречия российской действительности. Полотно было продемонстрировано на Всемирной выставке в Вене и принесло художнику международную известность.

"Бурлаки на Волге". Фото "Культура.РФ"

В феврале 1872 года Илья Репин обвенчался с Верой Алексеевной Шевцовой, а спустя год вместе с супругой отправился завершать свое художественное образование в Италии и Франции. В Париже он написал три крупные картины ("Парижское кафе", "Садко" и "Продавец новостей в Париже"), ряд портретов и этюдов. В 1876 году за картину "Садко" Репин был удостоен звания академика.

В 1878 году Илья Репин стал членом Товарищества передвижных художественных выставок. Увлекшись исторической тематикой, он создает картины "Царевна Софья", "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Над последней мастер работал несколько лет. Шедевр приобрел Павел Третьяков, но по распоряжению императора Александра III картина не выставлялась и была представлена публике лишь в 1913 году.

"Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Фото "Культура.РФ"

По возвращении из-за границы Илья Репин сдружился с художественным кружком мецената Саввы Мамонтова, который в 1870-1880-е годы был важным центром русской художественной жизни. В этот период живописец создал свои лучшие портреты, проникнутые глубоким психологизмом, среди них - изображения Модеста Мусоргского, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Павла Третьякова.

1887 год стал для Ильи Репина переломным. Он развелся со своей супругой, покинул ряды Товарищества, занимавшегося организацией передвижных выставок, к тому же значительно ухудшилось здоровье художника. Тем не менее мастер не переставал работать. В 1888 году была написана хрестоматийная картина "Не ждали", а в 1891-м Репин завершил свой двенадцатилетний труд - грандиозное полотно "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Его приобрел император Александр III: цена картины оказалась велика даже для Павла Третьякова.

"Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Фото "Культура.РФ"

С 1894 года по 1907-й Илья Репин преподавал в Академии художеств. Он воспитал плеяду блестящих русских живописцев: среди его учеников - Валентин Серов, Борис Кустодиев, Иван Куликов. Двое последних помогали мастеру в работе над масштабным полотном "Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения", выполненным к 1903 году по заказу правительства. Это было последнее из больших произведений художника.

"Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения". Фото "Культура.РФ"

В 1899 году Илья Ефимович женился на писательнице Наталье Борисовне Нордман и приобрел на ее имя землю в поселке Куоккала (ныне - Репино) на Карельском перешейке, где он выстроил усадьбу и назвал "Пенаты". Там Репин провел последние тридцать лет жизни, часто принимая своих знаменитых друзей. Наталья Нордман в 1914 году умерла в Швейцарии от туберкулеза. Художник пережил свою супругу на 16 лет: он скончался 29 сентября 1930 года и был похоронен в Пенатах.

Белорусский период в творчестве Ильи Репина

Витебщина стала местом вдохновения для Репина. Урочище Здравнево - маленькое поместье, будто самой природой предназначенное для творчества: высокий песчаный берег Западной Двины и вековые сосны. Весной 1892 года Илья Ефимович приехал сюда со своей семьей. В Витебске он оформил сделку на приобретение 75 га плодородной земли, 45 га хвойного леса, заплатив часть гонорара за картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". К этому времени Илья Репин был состоятельным человеком и известным мастером кисти. Он искал место, где мог бы летом отдыхать от столичной суеты, и нашел его в Здравнево. Запущенное имение требовало хозяйской руки, и Репин начал с благоустройства угодий и перестройки усадьбы по своему вкусу.

На Витебщине Илья Репин стал заправским архитектором и дизайнером. Сам рисовал эскизы дома, посадил еловую и липовую аллеи, распорядился выкопать пруд. Он решил превратить полуразвалившийся домик в нечто сказочное, фантастическое. На живописном берегу реки по заказу художника построили оригинальную усадьбу. По архитектурному стилю она мало напоминала "дворянское гнездо", а скорее деревянную церковь в белорусском стиле, правда, с необычной зубчатой башенкой.

"Здравнево". Фото Vitebskcity.by

Илья Ефимович много внимания уделял обустройству своего имения: каменной кладкой укрепили набережную, оборудовали хозяйственный двор с постройками, площадку для игры в крокет. Напротив окон мастерской по приказу Репина была насыпана горка для позирования, которую художник в шутку называл "Монблан".

"Здравнево". Фото Vitebskcity.by

В Здравнево с 1892 по 1900 год наведывался сам хозяин, а также его родственники. Свои последние дни жизни провел в усадьбе отец художника Ефим Васильевич Репин. В 1894 году в возрасте 90 лет он скончался и был похоронен на Слободском кладбище недалеко от усадьбы. Могила, к сожалению, не сохранилась до наших дней.

Этот уголок белорусской земли стал для мастера тем местом, которое он впервые с юмором смог назвать своим государством. Именно в Здравнево у Ильи Репина появилось новое увлечение - сельское хозяйство. Порой художник вместо эскизов делал таблицы севооборота. "Какой простор, какая красота!" - бывало, восклицал живописец. Действительно, простора для творчества здесь хватало. В имении Здравнево художник создал более 40 картин и рисунков, в том числе "Осенний букет", "Белорус", "Лунная ночь. Здравнево", "Дуэль", "Надежда с псом Пегасом на берегу Двины", а также многочисленные этюды и эскизы: "На Западной Двине", "Восход солнца" и другие.

Картина "Лунная ночь" Ильи Репина

Во многих работах Репина этого периода воплощена живописная белорусская природа, запечатлены виды Здравнево. При написании картины "Белорус" мастеру позировал местный крестьянин Сидор Шавров. Вера Федорова, внучка Шаврова, вспоминала: "Репин пригласил его сюда и сказал, чтобы тот ему попозировал. Дедушка наш не понял, что надо делать. А он говорит: "Ну, ты просто постоишь, а я тебя буду рисовать". Он согласился. Картину "Белорус" рисовали три дня, и чтобы дедушке не было скучно, старшие дочери Репина читали ему стихи".

Илья Репин любил писать местных крестьян. Подтверждением тому могут служить его рисунки "Барышня в деревне", "Косцы в поле", "Праздничное гуляние в Здравнево".

На Витебщине художник оставил о себе добрую память. Он подарил сельской церкви икону, о чем свидетельствует рукописная "Летопись села Слобода": "Июня 20 дня 1894 года Слободская церковь получила в дар от знаменитого художника профессора Академии художеств Ильи Ефимовича Репина его собственной работы художественно написанную на цинковой доске местную икону Спасителя, для предохранения которой от порчи им же приобретено стекло". Там же можно прочесть и о том, что "17 января 1896 года Илья Ефимович Репин, согласно обещанию, пожертвовал своей работы местную икону Божьей Матери, написанную на цинке". При этом художник поставил единственное условие относительно своего дара: иконы не должны быть никогда и никем подправлены, кроме него самого.

На первой иконе изображен Иисус Христос в белом одеянии и в терновом расцветающем венке, на другой - Божья Матерь с младенцем на руках. Рассказывая о работе над иконой, Илья Репин писал своей ученице Вере Веревкиной: "Пишу образ в нашу деревенскую церковь... Божию Матерь с младенцем... Богородица вышла у меня похожа на Вас совершенно невольно".

Обе иконы Репина находились в Слободе до закрытия местной церкви в 30-х годах прошлого столетия. Теперь они хранятся в Витебском областном краеведческом музее.

С 1901 года художник приезжал в Здравнево редко, последний раз он посетил усадьбу в 1904 году. После революции в имение на постоянное жительство переехала семья младшей дочери художника, Татьяны Ильиничны Язевой. В домике Репина открылась начальная школа для крестьянских детей, где преподавали и дочь, и внучка живописца. На Витебщине родились и правнуки великого мастера, однако из-за усилившихся в конце 1920-х годов репрессий семья выехала из СССР, после чего Здравнево опустело.

Музей-усадьба Репина в Здравнево

Мемориальный музей И.Репина "Здравнево"

Время и войны не пощадили усадьбу - она была разрушена, от домика остался только фундамент. К 145-летию со дня рождения художника по рисункам, описанию современников и внучки мастера репинский чудо-домик был восстановлен. Однако в 1995 году здесь возник пожар, и усадьбу пришлось возрождать заново. Перед тем как начинать общестроительные работы, были проведены археологические раскопки. Найдены вещи конца XVIII века, которые могли принадлежать семье Репиных. Проект здания делался по рисункам Ильи Ефимовича, так что удалось детально восстановить тот дом, что был построен в конце прошлого века. Внутренняя планировка воспроизводилась по фотографиям и воспоминаниям родных Репина и гостей усадьбы.

Открытие воссозданного в третий раз музея-усадьбы "Здравнево" состоялось в 2000 году во время фестиваля "Славянский базар в Витебске".

Сегодня дом-музей Ильи Репина в Здравнево напоминает "маленькую Третьяковку". Музейный комплекс состоит из главного усадебного дома, где размещена основная мемориальная экспозиция, дома управляющего со служебными помещениями и выставочным залом, отреставрированного погреба. В экспозиции около 500 экспонатов: личные вещи Ильи Ефимовича Репина, мебель конца XIX - начала XX века, археологические находки из Здравнево. На территории усадьбы сохранилась мемориальная липовая аллея, где растут деревья, посаженные рукой самого художника.

Сотни гостей приезжают в Здравнево, чтобы увидеть те места, которые вдохновили живописца на создание картин, вошедших в сокровищницу мировой культуры. В 2011 году потомки Ильи Репина впервые посетили свое родовое имение "Здравнево". Семейство Дьяконовых приехало из Франции. Среди них - родственники в пятом поколении и четверо праправнуков великого художника: Иван, Серж, Надин и Мишель. Семья Дьяконовых - сейчас единственная ветвь прямых наследников Репина, которая берет начало от приходского священника Дмитрия Дьяконова, за которого в Здравнево вышла замуж внучка Репина Татьяна. В Здравнево их дети и внуки сами вписали свои имена в генеалогическое древо Репиных.

В Витебском краеведческом музее хранится ряд картин, рисунков и акварелей художника, работы мастера также входят в собрание Национального художественного музея Беларуси. Именем Ильи Репина названы улицы во многих городах страны. Традиционно в дни "Славянского базара" в музее-усадьбе "Здравнево" проводятся культурные мероприятия. В 2009 году в честь 165-летия со дня рождения великого художника Национальный банк Беларуси выпустил памятную серебряную монету прямоугольной формы с изображением Ильи Репина.-0-