ДОСЬЕ: XXХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - крупнейший в Республике Беларусь культурный форум, объединяющий страны и континенты, современное искусство и народное творчество. Стремление к духовному единению народов подчеркивает девиз фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Звезда "Славянского базара" зажглась в Витебске в июле 1992 года. Уже тогда музыкальный фестиваль собрал более тысячи участников из Беларуси, России, Украины, США, Канады, Австралии, Польши, Грузии.

В 1993 году фестиваль стал членом Международной федерации организаторов фестивалей, что подтвердило авторитет форума во всем мире.

С 1995 года фестиваль проходит под личным патронатом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Международный фестиваль искусств, а именно такое название форум получил в 1995 году, стал делом государственной важности и обрел действенную поддержку со стороны Президента. За значительный личный вклад в развитие Международного фестиваля искусств Президент Беларуси Александр Лукашенко удостоен Почетного знака №1 "Славянского базара в Витебске".

В 1996 году фестиваль впервые транслировался по системе спутникового телевидения, что сделало просмотр праздника искусств доступным жителям всей планеты.

В 2000 году фестиваль установил рекорд, собрав на сцене представителей абсолютно всех славянских народов, живущих на земле.

По решению Международной федерации организаторов фестивалей в 2000 и 2004 годах "Славянский базар в Витебске" был признан "Фестивалем года" за безупречное качество организации, профессионализм и мастерство исполнителей, популяризацию высоких гуманистических идей на международной арене.

В 2009 году состоялось открытие Аллеи лауреатов, удостоенных Специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

В 2011 году прошел юбилейный XX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". За 20 лет форум принял более 55 тыс. участников из 68 стран мира. На главной сцене "Славянского базара в Витебске" - в Летнем амфитеатре - состоялось 316 концертов, которые посетили около 3 млн зрителей.

Юбилейный XXV международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" прошел с 14 по 18 июля 2016 года, в котором приняли участие гости из 44 стран мира. Фестивальными темами стали Год культуры, тема Победы в Великой Отечественной войне и основная - 25-летие фестиваля. На международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2016" Гран-при получил Алексей Гросс, который представлял Беларусь. На XIV Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2016" Гран-при получила Анастасия Гладилина из России, а первую премию - наша Анастасия Жабко, которая не раз участвовала в международных конкурсах, в ее копилке уже есть награды конкурсов "Золотой голос России" и "Золотая нота".

Международный фестиваль искусств является долгосрочным, крупномасштабным культурным проектом Республики Беларусь и Российской Федерации, способствует реализации гуманитарного сотрудничества, а также возрождению и развитию художественной культуры и искусства. Гордостью фестиваля являются традиции, определившие лицо международного форума. На протяжении многих лет на фестивале проходили Дни культуры стран-учредителей фестиваля - Беларуси, России и Украины. С 2003 года неотъемлемой частью фестиваля стал День Союзного государства Беларуси и России.

Высокую творческую планку фестиваля искусств подчеркивают Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск" и Международный детский музыкальный конкурс "Витебск", направленные на раскрытие и поддержку молодых талантов, популяризацию музыкальной культуры и искусства, взаимодействие и диалог культур разных стран. По традиции лауреаты конкурсов получают возможность выступить в заключительном гала-концерте фестиваля на престижной сцене Летнего амфитеатра.

Чести возглавлять профессиональное жюри вокальных конкурсов удостаивались знаменитые деятели культуры Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Аллею лауреатов специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" в Витебске преобразовали в Площадь звезд фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Золотыми буквами в антологию "Славянского базара в Витебске" вписаны концерты и творческие вечера, приуроченные к юбилейным датам мэтров современного музыкального искусства. Широкий резонанс вызывают благотворительные концерты, в которых выступают популярные артисты разных жанров.

В мир традиционной народной культуры приглашают открытые площадки города. Здесь выступают фольклорные, хореографические и музыкальные коллективы из Беларуси и других стран.

Молодежная программа фестиваля дарит "Славянскому базару в Витебске" ритмы юности и позитива. Круглые сутки на витебской площади Победы царит феерия мастерства и конкурсного азарта. Здесь выступают представители молодежных субкультур, участники молодежных и духовых оркестров, рыцарских клубов. Пришлась по душе молодежи и фестивальная традиция ночных концертов.

История "Славянского базара в Витебске" запечатлена в красочных выпусках фестивальной газеты, буклетах и фотоматериалах. О фестивале сняты многочисленные телевизионные передачи. Кладовую документального кино пополнили фильмы, рассказывающие о событиях фестиваля разных лет.

В выставочном зале "Духовской круглик" работает постоянная экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске".

Юбилейный XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году пройдет с 14 по 19 июля.

На время фестиваля запланировано 14 увлекательных пресс-конференций со звездами, лауреатами специальной премии, артистами и участниками фестиваля, также в программу включены: концерт Союзного государства "Душа народа - песня", XIX Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2021", XXX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021 "Мировой хит" в сопровождении балета Аллы Духовой Todes, XIX Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2021", церемония награждения и гала-концерт и, конечно же, торжественное закрытие XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Дополнительные мероприятия фестиваля пройдут также 14 и 19 июля: все-таки событий много - фестивальных дней мало.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 15 июля в Летнем амфитеатре при участии белорусских и зарубежных звезд: Тамары Гвердцители, Ларисы Долиной, Николая Баскова, Елены Ваенги, Кима Брейтбурга, Илоны Броневицкой, Стаса Пьехи, Славы, Глеба Матвейчука, Аниты Цой, арт-группы "Хор Турецкого", Дмитрия Даниленко, Черима Нахушева, Дмитрия Губерниева, Владимира Березина, Артема Шалимова, Государственного академического ансамбля танца Кабардино-Балкарской республики "Кабардинка", группы DABRO, VIVA и других.

На XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" 16 июля пройдет День Союзного государства, в котором примет участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, конференция международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи" и завершится день торжественным концертом в Летнем амфитеатре, в котором примут участие Лариса Долина, Диана Гурцкая, Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого, хор Сретенского монастыря, Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича, мужской хор "Всехсвятский" храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

XIX Международный детский музыкальный конкурс "Витебск - 2021" и XXX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" пройдут 17 июля. Представителями от Беларуси будут на детском конкурсе Константин Мазуркевич, на взрослом - Даниил Мышковец.

На юбилейном фестивале уже в седьмой раз пройдет всеми любимый VII Фэст уличного искусства "На семи ветрах", в котором примут участие Татьяна Харитонова, Микола Василёк, Яна Явич, театр-студия авторской песни, группа "Ветер июля", шоу бразильских барабанов BARABAND, студия flow-art и светового шоу Сool kids, студия циркового искусства Zarkana, Елена Боборико, Ксения Ермилова, Василий Колтунов, театр-студия авторской песни, джаз-квинтет "Витебск", дуэт "СВ", трио "Бродяги", Good balance, DJ Ilya Pechen, DJ Something, DJ Bear и другие.

В Летнем амфитеатре 18 июля пройдет гала-концерт мастеров искусств Беларуси "КРОК BY КРОК". Свои песни споют Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Белорусский государственный ансамбль "Песняры", Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Анастасия Москвина, Виктория Алешко, Александр Солодуха, Юлия Быкова и группа "Аура", Владимир Громов, Василий Раинчик, Жанет, Александра Гайдук, Тариел Майсурадзе, Александр Саванец, Вера Полякова, Руслан Чернецкий, Президентский оркестр Республики Беларусь п/у Виталия Кульбакова, Белорусский государственный хореографический ансамбль "Хорошки" и другие.

18 июля состоится церемония награждения победителей XIX Международного детского музыкального конкурса и XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. В Летнем амфитеатре этого же дня пройдет торжественное закрытие международного фестиваля "Славянский базар в Витебске". В нем примут участие российские и зарубежные звезды: Николай Носков, Алина Артц, Сергей Пенкин, Игорь Корнелюк, Александр Панайотов, Ярослав Сумишевский, Алексей Петрухин и группа "Губерния", Валентин Четверкин, группа "Фабрика", ансамбль "АЛИЛО" (Грузия), Леонид Пташка (Израиль), Димаш Кудайберген (Казахстан), другие.

В дополнительные дни пройдет концерт Николая Носкова и гала-концерт "Шансон тв - все звезды". В нем примут участие Вячеслав Малежик, Сосо Павлиашвили, Катерина Голицына, группы "Воровайки", оркестр Михаила Яниса и другие.

Любимый витебчанами и гостями фестиваль "Город мастеров" соберет около 250 мастеров на "Славянском базаре". В Витебске пройдет IV Международный фестиваль барабанщиков и мажореток, который соберет около 700 участников. На площадках города выступят духовые оркестры, пройдет конкурс традиционной игрушки и куклы "Забава", мастер-классы по их изготовлению. Любимая многими ярмарка народных ремесел соберет около 250 мастеров из Беларуси, Украины и России. Они представят многие виды народного творчества. Впервые свои ручные работы привезут мастера из Дагестана.

Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд межрегиональных линий, который будет курсировать ежедневно из Минска и из Витебска. Со станции Минск-Пассажирский поезд отправится в 12.28 и прибудет в Витебск в 16.08. После завершения концертной программы гости "Славянского базара" на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01.30 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05.44. Продажа билетов на этот поезд уже осуществляется. Приобрести их можно на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также в железнодорожных кассах БЖД. Дополнительно с графиком движения поезда можно ознакомиться на сайте Белорусской железной дороги.-0-