ДОСЬЕ: XXVI День белорусской письменности в Слониме

Традиция празднования Дня белорусской письменности зародилась в 1994 году, когда 28 августа в Полоцке впервые прошли торжества в честь Дня белорусской письменности и печати.

26 марта 1998 года был принят указ Президента №157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь", который установил, что День белорусской письменности будет ежегодно отмечаться в первое воскресенье сентября. С этого момента праздник получил особенно широкий размах и поддержку на самом высоком уровне.

Лукашенко: великая миссия Дня письменности - объединять белорусов мира Глава государства отметил, что праздничную эстафету в этом году принимает Слоним - один из древнейших городов Беларуси, который за свою многовековую историю неоднократно героически преодолевал суровые испытания.

День белорусской письменности традиционно проводится в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания. Столицами масштабного торжества уже становились Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев и Иваново.

В городах, принимающих День белорусской письменности, проводятся масштабные работы по ремонту, реконструкции и восстановлению зданий, улиц и площадей, обновлению жилищного фонда, вводятся в эксплуатацию объекты социально-культурной сферы, открываются памятники архитектуры и искусства. Во время праздника участники и гости знакомятся с новыми книжными изданиями, встречаются с белорусскими и зарубежными литераторами, журналистами, издателями, слушают выступления поэтов и писателей, творческих коллективов и исполнителей. Также по традиции на Дне белорусской письменности проходит награждение победителей конкурса на лучшие литературные произведения года, научно-практическая конференция и ряд других мероприятий.

В 2018 году юбилейный, 25-й по счету, фестиваль состоялся в г.Иваново и был посвящен теме малой родины. В честь значимого для всей страны торжества в райцентре был установлен памятный знак "Янава слова" - солнечные часы с закрепленным в мраморной чаше пером. К ней прикреплены камни, на которых выгравировано название древнего города.

"Празднуя День белорусской письменности, мы отдаем дань уважения всем тем, кто создавал нашу культуру, содействовал просвещению и поднял на высокий уровень белорусское художественное слово. Предки оставили нам неоценимое сокровище - родной язык, прекрасными образцами которого являются произведения Франциска Богушевича и Максима Богдановича, Янки Купалы и Якуба Коласа, Владимира Короткевича и Ивана Мележа", - отмечал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Чем удивит Слоним гостей праздника

В 2019 году День белорусской письменности пройдет в Слониме - одном из древнейших городов страны. Мероприятия масштабного фестиваля будут посвящены Году малой родины, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также юбилейным датам классиков белорусской литературы.

Город достойно встретит гостей: приведены в порядок улицы и дома, объекты социальной инфраструктуры, благоустроена набережная канала Огинского - популярное место отдыха у горожан и гостей города. Белорусская железная дорога завершила ремонт станции Слоним - на стенах внутри здания и в холле появились рельефные картины, знакомящие гостей города с его достопримечательностями, а в зале ожидания - полотно с изображением семьи аистов в гнезде как символа благополучия и процветания.

В преддверии Дня белорусской письменности в историческом центре Слонима установлен памятник Льву Сапеге. Высота бронзовой статуи вместе с гранитным постаментом превышает 4 м. Авторы памятника - скульпторы Иван Миско, Владимир Пипин и Сергей Логвин.

С 31 августа по 1 сентября все центральные улицы города на один день превратятся в яркую сценическую площадку.

31 августа начнет работу международный круглый стол, к участию в котором приглашены представители Азербайджана, Грузии, Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Молдовы, Польши, России, Сербии, Узбекистана и Украины. На мероприятии пойдет разговор о писателе, его роли в жизни общества и значимости слова. В этот же день откроется фотовыставка "Бачу Беларусь такой". Кроме того, белорусские писатели присоединятся к культурно-просветительской акции, которая будет проходить в Жировичах, со своим представлением "Я слова ў душы нашу".

В тот же день в 11.00 начнет работу площадка "Слова пісьменніка", на которой состоится презентация Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси при участии литераторов из Барановичей.

Торжественная церемония открытия праздника состоится 1 сентября в 12.00. Она носит название "Зямля мая беларуская". Это будет художественно-историческое действо, полностью построенное на ярких событиях истории региона. Главные герои, словно путешествуя во времени, окунутся в историю Слонимщины. В финальной сцене будет представлен сегодняшний день региона с широкой презентацией его творческого потенциала. Кульминацией праздника станет вручение Национальной литературной премии. Завершится церемония открытия исполнением гимна Дня белорусской письменности.

В 14.30 начнется концерт Союза писателей Беларуси "Край бацькоўскі, мой край родны".

Закрытие форума состоится в 20.00. На нем запланирована концертная программа мастеров искусств "Льецца песня па-над Шчарай" и торжественная церемония передачи эстафеты праздника городу Белыничи Могилевской области.

В концертах открытия и закрытия примут участие как ведущие коллективы и исполнители страны, так и самодеятельные, любительские коллективы Гродненской области.

Основные мероприятия Дня белорусской письменности 31 августа и 1 сентября развернутся на более чем десяти площадках города.

Белорусский республиканский союз молодежи на Дне письменности приглашает посетить молодежную площадку. Здесь откроется фуд-трак, начнется регистрация команд для участия в конкурсной программе, пройдет встреча с диджеем Farsh и известной промо-группой WaitМotion. На импровизированном военном привале развернет работу агитбригада "Слава Победы в сердцах поколений", откроется фотовыставка "Беларусь помнит". Кроме того, молодежь предложит всем создать фотоквилт "75 мирных лет" - картину из больших пазлов с изображениями военного и современного Гродно. Ведь в сентябре нынешнего года Гродненская область отметит 75-летний юбилей. Также на молодежной площадке будут работать графическая, поэтическая и интеллектуальная мастерские. Каждый желающий сможет поучаствовать в акциях "Читаем вместе", "Слоним - здоровый город", "Разам з вышыванкай "Мае карані", а также художественных мастер-классах, в том числе и от слонимского граффитиста Александра Ерша. Для самых маленьких подготовлена театральная постановка сказки "Чортаў скарб".

Участникам Дня белорусской письменности также предложат разгадать код Сапеги. Квест от компании IgraRoom - первый подобный эксперимент, призванный привлечь внимание как молодежи, так и взрослого населения к истории Слонима. У каждого участника Дня белорусской письменности будет возможность выполнить 10 заданий по всему городу и разгадать код Сапеги.

В увлекательный мир книги попадет каждый, кто заглянет на площадь у здания райисполкома, - именно там пройдут творческие встречи, автограф-сессии с белорусскими писателями, издателями, журналистами. Здесь же можно будет пополнить домашнюю библиотеку, купив новую книгу, рассмотреть уникальные издания, сделанные вручную. Гости праздника станут свидетелями уникального события - специального памятного гашения конверта с оригинальной маркой "День белорусской письменности". На конверте - изображения Спасо-Преображенского собора, костела Святого Апостола Андрея, здания железнодорожного вокзала станции Слоним, эмблема Дня белорусской письменности, герб города.

Вдоль ул. Красноармейской расположится площадка, демонстрирующая туристический потенциал Гродненщины, а в торговых лавках будут удивлять блюдами национальной белорусской кухни. Ул.Васи Крайнего превратится на день в центр духовности - здесь будут представлены церковная атрибутика, монастырский мед, чай и выпечка, которые можно будет дегустировать и покупать. Лучшие народные умельцы со всей Гродненщины - гончары, ткачи, кузнецы, мастера соломоплетения и вытинанки - покажут изделия ручной работы и продемонстрируют, как это делается. Дворик за драматическим театром превратится в мини-театр.

История Слонима

Слоним - один из наиболее древних городов Беларуси, расположенный в Гродненской области. Его название упоминается в Ипатьевской летописи под 1252 годом как Услоним, Васлоним (от восточно-славянского "услона", что означает заслон, форпост). В конце XIII столетия город окончательно вошел в состав Великого княжества Литовского, а в 1531 году получил Магдебургское право.

С 1586 года городом владел литовский канцлер Лев Сапега - государственный и военный деятель, дипломат, один из создателей Статутов Великого княжества Литовского. За годы его правления город стал центром торговли и ремесел, были построены ратуша, торговые ряды, цехи ремесленников, сложился исторический центр города с мощеными улицами, площадями и мостами. По его ходатайству в 1591 году великий князь Литовский Сигизмунд III подтвердил присвоение городу Магдебургского права. Тогда же Слониму был дарован герб - золотой лев с двойным серебряным крестом в лапе на голубом поле.

Расцвет Слонима во второй половине XVIII столетия связан с деятельностью великого гетмана литовского Михала Казимира Огинского. В городе он построил несколько предприятий, а также придворный театр. В нем работали профессиональные итальянские и польские оперные и драматические актеры, художники, крепостной хор и балет. Благодаря Огинскому, который был не только политиком, но и писателем, композитором, покровителем искусств, в Слониме появился театр, который и в наши дни является центром культурной жизни города.

После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Слоним вошел в состав Российской империи и стал губернским городом, но пробыл им недолго. Указом Павла I Слонимская губерния была объединена с Литовской, и с 1801 года Слоним - уездный центр Гродненской губернии.

Война 1812 года не обошла Слоним стороной, принеся городу значительные разрушения: даже через пять лет после войны в Слониме насчитывалось всего 658 домов и 2408 жителей.

В первой половине XIX века наблюдается относительный подъем в экономике города, строятся новые промышленные предприятия, развивается ремесленная деятельность, расширяются торговые связи. Большой импульс развитию промышленности города в XIX - начале XX века придали крупные землепользователи графы Пусловские, открывшие медную, ковровую, лесопильную мануфактуры и Альбертинскую суконную фабрику.

В первой половине 1915 года Слоним стал прифронтовым городом, а 14 января 1919 года освобожден Красной Армией от кайзеровских войск. За годы оккупации город потерял несколько достопримечательностей: дворцовый комплекс Огинского, Спасо-Преображенский собор, торговые ряды. По мирному договору, подписанному в Риге 18 марта 1921 года, Слоним вместе с другими городами и районами Западной Беларуси отошел к Польше. 14 ноября 1939 года Слоним вошел в состав БССР.

В годы военного лихолетья Слонимщина понесла огромные потери - здесь погибли более 40 тыс. человек. В километре от города, на Петралевичской горе, за неделю до освобождения Слонима были расстреляны 102 человека, а всего в той братской могиле похоронено свыше 10 тыс. человек. На Чепелевских полях - 30 тыс., в урочище Морги - 2 тыс. 10 июля 1944 года советские войска освободили город от гитлеровских захватчиков.

В 1954 году Слоним становится центром района Гродненской области, а в 1963 году - городом областного подчинения.

Сегодня Слонимский район - развитый промышленный, культурный и туристический регион с богатыми традициями и историческими достопримечательностями.

Что посмотреть туристам в Слониме и его окрестностях

На протяжении столетий город сумел сохранить свою уникальность, которая делает его одним из центров притяжения туристов в Беларуси.

Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь

В 10 км от Слонима находится знаменитая духовная святыня страны - Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь. История его создания уходит в глубь веков. По преданию, в 1470 году пастухам местечка Жировичи на ветвях дикой груши явилась икона Божией Матери. Пастухи отнесли икону своему хозяину Александру Солтану, который не обратил особого внимания на простой образок и запер его в ларце. Однажды, принимая гостей, Солтан вспомнил о находке пастухов и захотел показать икону, но в ларце ее не оказалось. На другой день пастухи вновь на той же груше заметили сияние, исходившее от маленького каменного образа Божьей Матери. На этот раз Солтан сам прибыл на место явления, поклонился Богородице и дал обет на этом месте построить храм, что вскоре и исполнил. Выстроенную церковь в честь места явления Богородицы назвали Жировичской.

В 1561 году храм сгорел, а святую икону не могли найти после пожара. Спустя некоторое время дети, возвращаясь из школы, увидели женщину необычайной красоты, сидевшую на камне. Дети позвали взрослых, которые увидели на камне утраченную во время пожара Жировичскую икону, а перед ней - зажженную свечу. В память об этом чуде на месте сгоревшего храма в 1613 году был возведен каменный собор, освященный в честь Успения Богородицы. Церковь получала богатые пожертвования от канцлера ВКЛ Льва Сапеги. Вскоре после подписания Брестской унии в Жировичах появились униатские монахи, а в 1613 году рядом с храмом был основан униатский монастырь, настоятелем которого стал Иосафат Кунцевич. С середины ХVII века монастырь - место паломничества польских королей и великих князей литовских Владислава IV, Яна Казимира, Яна III, Августа II, Станислава Августа Понятовского, магнатов и простых людей.

Главный храм монастыря - Свято-Успенский собор, где хранится Жировичская икона Божией Матери. До середины XIX века здесь также хранилось "Жировичское Евангелие" - белорусский рукописный памятник XV века. Писанное уставом на 404 листах, богато украшенное заставками, миниатюрами с изображениями евангелистов, многочисленными инициалами, оно является выдающимся памятником книжной миниатюры Беларуси. Ныне рукописный памятник хранится в библиотеке Академии наук Литвы.

В 2020 году исполнится 550 лет с момента явления знаменитой иконы Божией Матери, а сам Жировичский монастырь отпразднует свой 500-летний юбилей.

Дворцово-парковый ансамбль графа В. Пусловского

Комплекс построен в XIX веке в стиле позднего классицизма как резиденция В. Пусловского - владельца местной промышленности по производству сукна, ковров и бумаги. До наших дней в хорошем состоянии сохранились двухэтажный усадебный дом, а также флигель, конюшня, пейзажный парк и лесопарк с озером - зона отдыха горожан. На территории комплекса, возле озера, есть искусственный водопад. В здании былой конюшни расположился молодежный центр.

Усадьба названа в честь любимого сына Войтеха Пусловского - Альберта. По одной из версий, Альберт случайно утонул в озере вместе со своей дочерью, по другой - во время восстания хотел скрыться за озером и там пропал. И поныне кладоискатели пытаются найти в окрестностях озера драгоценности, которые были, как гласит легенда, при Альберте.

Канал Огинского

Среди знаменитых достопримечательностей Слонима и окрестностей - канал Огинского. Он построен в 1767-1783 годах по инициативе и на средства гетмана Великого княжества Литовского слонимского старосты Михала Казимира Огинского, дяди автора полонеза "Прощание с Родиной" Михаила Клеофаса Огинского. Для тех лет это было значительное гидротехническое сооружение. При жизни Огинского на берегу канала располагался знаменитый театр "Опернхауз", где шли новинки оперного и балетного искусства Европы, выступали знаменитые зарубежные артисты и местные уроженцы. Гидросооружение было разрушено в годы Великой Отечественной войны. Сегодня эта водная артерия активно возрождается как туристический объект.

Часовня Святого Доминика

Часовню в стиле позднего барокко построили в 1745 году в западной части Слонима. В XVIII веке при въезде в город стояли две часовни, служившие чем-то вроде пограничных знаков. До наших дней сохранилась лишь часовня святого Доминика. Здание представляет собой ярусное сооружение, напоминающее башню костела. Под каменным балдахином воздвигнута скульптура Святого Доминика.

Монастырь бернардинцев

Архитектурный ансамбль бернардинцев образуют примыкающие друг к другу здания костела (ныне Свято-Троицкая церковь) и монастыря. Монастырь основан в качестве опорного пункта системы городских оборонительных сооружений. Был резиденцией королевского секретаря Анджея Радвана (1630). Вначале возник деревянный костел, в 1639-1645 годах на его месте отстроено величественное кирпичное сооружение в стиле барокко, которое в 1864 году стало Троицкой церковью. При монастыре существовала школа с трехлетним курсом высшей философии, имелась библиотека, насчитывавшая 928 томов, а также госпиталь. После ликвидации монастыря бернардинцев в 1864 году монастырский корпус реконструировали для нужд православного духовного училища. Сейчас в нем размещается общежитие Слонимского медцчилища.

Монастырь бернардинок

Построен из кирпича в стиле барокко между 1664-1670 годами на бывшей рыночной площади (ныне ул. Первомайская). Архитектурный ансамбль - монастырь и костел Непорочного зачатия девы Марии - создан в традициях монастырских комплексов эпохи Возрождения. Его территория была обнесена мощной каменной стеной с живописной брамой-звонницей.

Костел первоначально размещался отдельно от монастырского корпуса. В конце XVIII века был соединен с ним переходом по второму этажу. Большую художественную ценность интерьеру костела придают сделанные целостно со стенами пять алтарей и амвон, созданные в стиле рококо по эскизам неизвестно художника. На архитектурной основе в них гармонично сочетаются декоративная скульптура, живопись и прикладное искусство.

Татарский мизар Слонима

В 2,5 км от Слонима, возле старой дороги на Дятлово и Новоельню, расположено мусульманское кладбище - мизар. Согласно традициям и обычаям татар мизар принято размещать вдали от поселений, чтобы умершим на том свете не мешали какие-либо сторонние звуки. На сегодняшний день в Беларуси сохранилось 30 подобных захоронений. Слонимский мизар основан в 1717 году после того, как было разрушено подобное кладбище в деревне Гоньки и мусульманской общине стало негде хоронить своих одноверцев. С тех пор там регулярно проводились захоронения. Однако на рубеже XX и XXI веков мизар оказался в запустении и только в 2008 году был восстановлен. В северной части мизара захоронены татары, погибшие во время Первой мировой войны.

Синагога XVII века

Слонимская синагога возведена еврейской общиной в 1642 году в историческом центре города в системе его оборонительных сооружений. Это величественное строение в стиле барокко, огороженное со всех сторон более поздними пристройками, было главным объектом стародавней площади, к которой сходились все улицы. Стены почти двухметровой толщины внутри были расписаны фресками в технике гризайль и украшены яркой и позолоченой лепниной. Оригинальность и своеобразие насыщенных декоративно-орнаментальных мотивов интерьера связано с религиозной символикой: мотивы из животного и растительного мира, культовые атрибуты (корона, скрижали).

Слонимская синагога - единственная в Беларуси, сохранившая внутренний декор. В 1881 году она сильно пострадала от большого пожара. После Второй мировой войны здание использовали в качестве склада, а затем как торговое помещение. Сейчас синагога, включенная в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, находится на реставрации.

Из храмовой архитектуры района также заслуживают внимания костел в д.Селявичи и церкви в д. Острово, Великие Шиловичи, Деревная и Мижевичи.

Одно из знаменитых мест Слонимского района - Поречье, где родился известный участник ноябрьского восстания 1830-1831 годов Михаил Волович. С деревней Рудовка связано детство белорусского поэта и литературоведа, общественного деятеля Валентина Тавлая. В Слониме он учился в польской учительской семинарии. На улице Красноармейской, 73 когда-то стоял дом, где жил белорусский поэт Гальяш Левчик.

Те, кто интересуется археологическими памятниками, могут ознакомиться с селищами, городищами, курганными захоронениями и даже со стоянками первобытных людей на Слонимщине.-0-

Фото из архива