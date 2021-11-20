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20 ноября 2021, 09:00

ДОСЬЕ: XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад"

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 20 по 26 ноября под слоганом "Кино - симфония единства".

Первый фестиваль "Лiстапад" состоялся в 1994 году и был призван объединять лучшие картины, созданные на постсоветском пространстве. Поэтому он дебютировал под названием "Фестиваль постсоветского кино "Лiстапад". В первых форумах принимали участие фильмы из России, Украины, Казахстана, Азербайджана. Со временем кинофестиваль расширился, завоевал авторитет, а в 2003 году официально приобрел статус международного. Тогда в Минске были представлены картины из Польши, России, Сербии, Болгарии, Чехии, США, Ирана, Китая и Японии.

Свой вердикт на конкурсе изначально выносили жюри кинематографистов, журналистов и зрителей. Самую высокую оценку у кинематографистов и зрителей в 1994 году получил фильм "Анна. С 6 до 18" Никиты Михалкова. Журналисты отдали предпочтение "Кооперативу "Политбюро" Михаила Пташука. За неделю фестивальные фильмы посмотрели более 20 тыс. зрителей в кинотеатрах "Октябрь" и "Центральный".

В 1996 году было принято решение сделать главной наградой кинофестиваля приз зрительских симпатий. До этого все три награды (кинематографистов, журналистов и зрителей) были равноправными. С 2010 года победителя определяет профессиональное жюри, а не зрители.

В 2001 году торжественное открытие "Лiстапада" впервые прошло на главной концертной площадке страны - во Дворце Республики, что впоследствии стало доброй традицией. В 2009 году на открытие и закрытие фестиваля впервые продавались билеты.

В разные годы гостями Минского кинофестиваля становились такие звезды мирового кинематографа, как Фанни Ардан, Клер Дени, Андрей Звягинцев, Эмир Кустурица, Кшиштоф Занусси, Брийанте Мендоса, Дени Коте, Сергей Лозница и другие. Каждый год ММКФ "Лістапад" принимает около 40 тыс. зрителей.

В конкурсах "Лістапада" ежегодно участвует около 150 фильмов из более чем 50 стран, внеконкурсные программы включают наиболее знаковые игровые и документальные картины года, отмеченные призами важнейших международных кинофестивалей. В числе прочих формируется национальный конкурс, который передает образ современного белорусского кино.

С 2014 года на фестивале проходит специальный конкурс для белорусских фильммейкеров, которые живут и работают не только в Беларуси, но и в других странах мира.

Фильмами-победителями форума и обладателями Гран-при "Золото "Лістапада" не единожды становились ленты российского производства. При этом три раза (в 1999, 2005 и 2008 годах) главный приз зрительских симпатий доставался картинам российского режиссера Станислава Говорухина. Кроме того, Говорухин был одним из сценаристов фильма "Русский бунт", который назвали лучшим в 2000 году.

Гран-при "Золото "Лістапада" за последние годы получили фильмы:

1999 год - криминальная драма "Ворошиловский стрелок", режиссер Станислав Говорухин (Россия);

2000 год - исторический фильм "Русский бунт", снятый по произведениям А.С.Пушкина "Капитанская дочка" и "История Пугачева", режиссер Александр Прошкин (Россия);

2001 год - рождественская сказка "Приходи на меня посмотреть" Олега Янковского и Михаила Аграновича по мотивам пьесы Надежды Птушкиной (Россия);

2002 год - смешная и трогательная притча "Кукушка", режиссер Александр Рогожкин (Россия). Фильм получил Приз Президента Республики Беларусь "За гуманизм и духовность в кино";

2003 год - драма "Возвращение", режиссер Андрей Звягинцев (Россия). Картина также получила Приз жюри кинопрессы и Приз Президента Республики Беларусь "За гуманизм и духовность в кино";

2004 год - мелодрама "Водитель для Веры", режиссер Павел Чухрай (Россия - Украина);

2005 год - мелодрама "Не хлебом единым", режиссер Станислав Говорухин (Россия);

2006 год - мелодрама "Мне не больно", режиссер Алексей Балабанов (Россия);

2007 год - дебютная картина режиссера Хенкеля фон Доннерсмарка "Жизнь других" (Германия);

2008 год - приключенческий фильм "Пассажирка", режиссер Станислав Говорухин (Россия);

2009 год - драма "Мир огромен, и спасение прячется за углом", режиссер Стефан Командаров (совместное производство Болгарии, Германии, Словении и Венгрии);

2010 год - драма "Счастье мое", украинский режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница (международный проект, над которым трудились кинематографисты из Германии, Голландии, Украины, Беларуси, Польши, Румынии, России);

2011 год - драма "Охотник", российский режиссер Бакур Бакурадзе (Россия);

2012 год - военная драма "В тумане", снятая по мотивам повести Василя Быкова, украинский режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница (над фильмом трудились кинематографисты из Германии, России, Беларуси, Латвии, Нидерландов);

2013 год - драма "Ида", посвященная теме оккупации Польши в годы Второй мировой войны, режиссер Павел Павликовский (совместное производство Польши и Дании);

2014 год - криминальная драма "Племя", режиссер Мирослав Слабошпицкий (Украина);

2015 год - драма "Урок", режиссеры Кристина Грозева и Петер Вылчанов (совместное производство Болгарии и Греции);

2016 год - драма "Лили Лейн" ("Лилиевая тропа"), режиссер Бенедек (Бенс) Флигауф (производство Венгрии, Германии и Франции);

2017 год - фильм-сказка для взрослых "Ноябрь", режиссер Райнер Сарнет (производство Эстонии, Нидерландов, Польши);

2018 год - драма "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары", режиссер Раду Жуде (производство Румынии, Чехии, Франции, Болгарии, Германии).

2019 год - драма "Атлантида", режиссер Валентин Васянович (Украина).

XXVI ММКФ "Лістапад" в 2019 году прошел под слоганом "К радости". В фестивале приняли участие более 150 картин из 50 стран, впервые были показаны фильмы из Судана и Сенегала. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 2020 году кинофестиваль "Лістапад" был отменен.

Программа кинофестиваля "Лістапад-2021"

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет под слоганом "Кино - симфония единства".

С 2021 года главным подрядчиком и организатором кинофорума является Национальная киностудия "Беларусьфильм". Как отметил генеральный директор киностудии Владимир Карачевский, в этом году изменился состав команды, сменились география, логотип, приз и слоган фестиваля. За три месяца была проделана колоссальная работа, чтобы кинофорум состоялся.

"Мы заявляем о том, что Беларусь - открытая для сотрудничества страна. И культура поможет наладить контакты. Мы надеемся, что кино будет тем мостиком для человеческих душ, который объединит людей со всего мира в едином порыве сохранить землю, даст возможность задуматься над тем, что можем потерять, если будем делать все для разрушения отношений", - рассказал генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский.

Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Фильмом, открывающим международный кинофестиваль "Лiстапад", станет германо-австрийская кинолента "Королевская игра" режиссера Филиппа Штельцля.

В этом году у кинофестиваля четыре конкурсные программы: основные конкурсы игрового и документального кино, конкурс молодежного кино "Кино молодых", конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк".

В основном конкурсе игрового кино примут участие 13 картин. На одну ленту больше увидят зрители конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік". Здесь покажут 14 лент из Ирана, Эстонии, Китая и России. Фильмом открытия станет картина "Звезды седьмого неба" Елены Туровой. Основной конкурс документального кино будет представлен 17 фильмами, в том числе новой работой белорусского режиссера Галины Адамович "Стрела". На конкурс "Кино молодых" отобраны 24 картины от режиссеров Азербайджана, Вьетнама, Нигерии, Индии, Таджикистана, Франции, Грузии, Швейцарии и других стран.

Председателем жюри в конкурсе игрового кино станет российский режиссер, продюсер и сценарист Ренат Давлетьяров. Судейскую коллегию "Лістападзіка" возглавит заслуженная артистка России и Украины, актриса Ирина Шевчук. Председателем конкурса документального кино стала директор телеканала "Беларусь 3" Наталья Маринова. Российский режиссер и продюсер Алексей Тельнов будет отвечать за конкурс "Кино молодых". В дирекции кинофестиваля добавили, что, как и в прежние годы, публика сможет определить обладателей приза зрительских симпатий.

Обширной получилась и внеконкурсная программа "Лістапада" - 31 картина. В этом году она будет посвящена 50-летию белорусской анимации и 85-летию народного артиста СССР и БССР режиссера Виктора Турова. Кроме того, планируются мастер-классы, ретроспективные показы, творческие встречи с создателями фильмов, семинары и круглые столы по вопросам современного кинопроцесса.

Три российских фильма проекта Russian Film Festival будут представлены как часть внеконкурсной программы на XXVII Минском международном кинофестивале "Лістапад". Russian Film Festival представит в Минске детектив Алексея Федорченко "Последняя "Милая Болгария" и две драмы: "Совесть" Алексея Козлова и "Доктор Лиза" Оксаны Карас. Во внеконкурсной программе "Лістапада" 24 ноября также покажут документальный фильм "Qazaq. История золотого человека" от обладателя трех премий "Оскар" - режиссера Оливера Стоуна.

Отмечается, что в этом году конкурсные фильмы кинофестиваля "Лiстапад" будут показаны в регионах Беларуси. "В этом году мы предполагаем, что ряд фильмов, которые принимают участие в конкурсе, будет показан не только в столице, но и в регионах. Таким образом, мы возвращаемся к той практике, которая была до 2012 года", - отметил Владимир Карачевский.

Церемонии открытия и закрытия кинофорума, а также показы фильмов традиционно пройдут в кинотеатре "Москва". Основная программа игрового кино будет продемонстрирована в кинотеатрах "Москва" и "Центральный", документального - в малом зале "Пионера" и "Центральном", "Лістападзік" - в "Пионере", "Кино молодых" - в одном из залов кинотеатра "Беларусь". Творческие встречи, внеконкурсные показы состоятся в Доме кино. Отдельные программы XXVII кинофестиваля "Лiстапад" смогут увидеть не только жители столицы, но и регионов.

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов стран Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы. С 2017 года на фестивале вручается в том числе приз Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI). Таким образом, "Лістапад" входит в список самых престижных кинофорумов, в числе которых - всемирно известные Берлинский, Венецианский, Варшавский.

Организатор фестиваля - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Учредители форума - Министерство культуры Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальная киностудия "Беларусьфильм", а также Белорусский союз кинематографистов.-0-

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