ДОСЬЕ: XXVIII День белорусской письменности в Копыле

Традиция праздновать День белорусской письменности зародилась в 1994 году, когда 28 августа в Полоцке впервые прошли торжества в честь Дня белорусской письменности и печати.

26 марта 1998 года был принят указ Президента №157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь", который установил, что День белорусской письменности будет ежегодно отмечаться в первое воскресенье сентября. С этого момента праздник получил особенно широкий размах и поддержку на самом высоком уровне.

Лукашенко: творчество белорусских классиков является неисчерпаемым источником национальной гордости Глава государства отметил, что в этом году, в Год народного единства, праздник проводится на красивой Копыльщине, где родились многие известные деятели Беларуси.

День белорусской письменности традиционно проводится в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания. Столицами масштабного торжества уже становились Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним и Белыничи.

В городах, принимающих День белорусской письменности, проводятся масштабные работы по ремонту, реконструкции и восстановлению зданий, улиц и площадей, обновлению жилищного фонда, вводятся в эксплуатацию объекты социально-культурной сферы, открываются памятники архитектуры и искусства. Во время праздника участники и гости знакомятся с новыми книжными изданиями, встречаются с белорусскими и зарубежными литераторами, журналистами, издателями, слушают выступления поэтов и писателей, творческих коллективов и исполнителей. Также по традиции на Дне белорусской письменности проходит награждение победителей конкурса на лучшие литературные произведения года, научно-практическая конференция и ряд других мероприятий.

В 2020 году фестиваль состоялся в Белыничах и был посвящен теме малой родины, 75-летию Великой Победы, а также 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича. В честь значимого для всей страны торжества в Белыничах открыли скульптурную композицию "Явление иконы".

"Этот праздник - особое событие в культурной жизни Беларуси. На его площадках происходит многоголосый диалог мастеров пера - писателей и поэтов - о судьбе слова и культуры, современности и будущем нашего народа. Здесь встречаются, обогащая творческую ниву, литература, музыка, живопись и другие виды искусства", - говорилось в приветствии Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко участникам Дня белорусской письменности в 2020 году.

Чем удивит Копыль гостей праздника

В 2021 году День белорусской письменности пройдет в Копыле 4-5 сентября под девизом "Слова нас аб'ядноўвае". Основной темой масштабного мероприятия станет Год народного единства.

Город достойно встретит гостей: приведены в порядок улицы и дома, объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, в городе также построили новые объекты. Например, в Копыле появилась скейт-площадка, которую горожане сами выбрали во время опроса на сайте райисполкома, а также кинотеатр.

Рядом с районным краеведческим музеем установили памятник Тишке Гартному, а в существующем сквере обустроили Аллею писателей. Там появилось 17 интерактивных скамеек с информацией о писателях, которые родились в Копыльском регионе. Для каждого объекта сделали уникальный QR-код, отсканировав который можно будет получить доступ к биографии творца и познакомиться с произведениями, которые он написал.

Особое внимание уделено центральной площади, где во время праздника развернутся основные гулянья. Центральная площадка "Единство" будет оформлена в соответствии с заданной темой - на ней представят газеты и журналы 1921-1939 годов. Выставка газет и журналов будет называться "17 сентября - День народного единства".

Во Дворце культуры в Копыле 4 сентября состоится литературное мероприятие, которое объединит поэтов областных отделений Союза писателей Беларуси. В праздничных мероприятиях примут участие более 100 авторов. На площадке "Слова пiсьменнiка" пройдут литературно-исторические викторины, состоятся презентации, автограф-сессии.

4 сентября состоится научно-практическая конференция "Капыльскiя чытаннi", а также творческий вечер для участников и гостей праздника от Союза писателей Беларуси. В этот день пройдет традиционный международный круглый стол с участием писателей, философов, общественных и культурных деятелей ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие будет организовано в офлайн- и онлайн-форматах.

Основной день фестиваля состоится 5 сентября. Среди ключевых мероприятий - церемония награждения победителей Национальной литературной премии; церемония гашения конверта и оригинальной марки, посвященных XXVIII Дню белорусской письменности.

В течение двух дней традиционно будет работать фестиваль книги и прессы. Жители и гости города смогут посетить тематические павильоны. Так, один из них имеет название "Памяць" - здесь будут представлены книги по истории Беларуси, пройдут встречи с авторами и учеными. С выставкой изданий, рассказывающих о традициях и обычаях Беларуси, можно будет ознакомиться в павильоне "Традыцыi i сучаснасць". Здесь же будет организован показ аутентичного обряда "Цары", включенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также предоставлена возможность для молодежи принять в нем участие.

5 сентября в 12.00 на телеканале "Беларусь 3" начнется прямая трансляция торжественного открытия Дня белорусской письменности, а в 19.30 канал покажет концертную программу закрытия культурного форума. На полях праздника состоится передача эстафеты городу Добрушу - столице Дня белорусской письменности в 2022 году.

История Копыля

Первое упоминание о Копыле в письменных источниках относится к 1006 году. В начале ХIV столетия город вошел в состав Великого княжества Литовского. С 1395 года стал владением одного из сыновей великого князя литовского Ольгерда - Владимира, чей сын Александр, за которым закрепилось имя Олелька, положил начало династии князей Олельковичей, на два столетия избравших Копыль своей резиденцией. С 1612 года после смерти последней представительницы рода Олельковичей княжны Софьи город перешел во владение Радзивиллов.

В 1652 году Копыль получил от короля Яна Казимира магдебургское право, герб, печать, разрешение на строительство ратуши, организацию ярмарок. 17 июля 1924 года Копыль становится районным центром, в современных границах район существует с 8 августа 1959 года.

По данным Всесоюзной переписи населения, в январе 1939 года в Копыле проживало 1435 евреев, что составляло 27,96% всего его населения. К началу Великой Отечественной войны и в первые ее дни еврейское население Копыля значительно выросло за счет беженцев из Польши и Западной Белоруссии.

Немецкие войска вошли в Копыль 29 июня 1941 года. Вскоре после оккупации городского поселка нацисты создали гетто в центре Копыля перед синагогой. С первых дней существования гетто все трудоспособные узники под конвоем местных полицейских выполняли самые тяжелые и самые грязные работы. Евреев здесь не единожды расстреливали. Днем окончательной ликвидации гетто стало 22 июля 1942 года.

Копыльская земля свято чтит память о погибших. Один из обелисков расстрелянным евреям был установлен в лесу на месте захоронения, у деревни Каменщина в 1965 году. В 2010 году после проведения реконструкции состоялось открытие обновленного памятного знака.

В 2000 году государственная геральдическая служба официально зарегистрировала герб Копыля и Копыльского района, а в 2011 году был утвержден флаг города и района. Герб представляет собой барочный щит, в золотом поле которого изображен черный охотничий рожок с золотой фурнитурой.

Флаг города Копыля и Копыльского района представляет собой прямоугольное полотнище желтого цвета. По центру на лицевой стороне изображен черный охотничий рожок с фурнитурой желтого цвета, под которым расположены две черные полосы: верхняя составляет 1/7, нижняя - 1/14 ширины полотнища флага.

Копыльский район имеет славные боевые и трудовые традиции. 11 уроженцев Копыльщины удостоены звания Героя Советского Союза, 12 - Героя Социалистического труда, 1 - Героя Беларуси. Копыльщина - родина более 50 писателей, среди которых Тишка Гартный, Кузьма Чорный, Анатолий Астрейко, Адам Русак, Алесь Адамович, Степан Александрович и др.-0-