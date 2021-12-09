ДОСЬЕ: К 130-летию со дня рождения Максима Богдановича

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения белорусского поэта, прозаика, публициста, литературного критика Максима Богдановича.

Родился Максим Адамович Богданович в Минске 9 декабря 1891 года. Воспитывался в культурной, образованной семье. Его отец, Адам Егорович, был известным этнографом, фольклористом, языковедом. Мать поэта, Мария Афанасьевна Мякота, окончила в Петербурге женскую учительскую гимназию, интересовалась литературой, даже пробовала писать рассказы. Помимо Максима в семье было еще трое детей: сыновья Вадим и Лев и дочка Нина.

Когда Максиму было всего шесть месяцев, семья переехала в Гродно, а в 1896 году, после смерти Марии Афанасьевны, болевшей чахоткой, - в Нижний Новгород. Воспитанием детей сначала занималась их тетя Мария Егоровна, а затем вторая жена отца Александра Павловна Волжина - родная сестра жены Максима Горького - Екатерины Павловны. Но и она также вскоре умерла. После ее смерти детей воспитывала родная сестра матери Александра Афанасьевна Мякота, которая впоследствии стала женой Адама Егоровича.

Дружеские и родственные отношения с Максимом Горьким, богатое культурное наследие Нижнего Новгорода способствовали формированию взглядов и вкусов Максима Богдановича, пробуждению в нем стремления к художественному творчеству.

С 1902 года по 1907 год юноша учился в Нижегородской мужской гимназии. Этот период жизни чрезвычайно важен в становлении его как человека и поэта. Максим начал активно интересоваться своим национальным языком и культурой, самостоятельно изучал белорусский язык, пробовал сам писать художественные произведения.

В 1907 году на страницах газеты "Наша ніва" состоялся литературный дебют Максима Богдановича. Первым печатным произведением 16-летнего автора стал аллегорический рассказ "Музыка". В 1908 году он написал лирические стихотворения "Прыйдзе вясна", "Над магілай", "Над возерам" и другие, которые были также опубликованы в "Нашай ніве".

В связи с переводом Адама Егоровича на новое место работы в 1908 году семья Богдановичей переехала в Ярославль. Там Максим продолжил учебу в гимназии, где увлекся античной литературой и изучением иностранных языков, интерес к которым не утрачивал всю жизнь, овладел ими, чтобы читать тексты в оригинале. Эти годы стали одними из самых драматичных в судьбе поэта: от болезни умер брат Вадим, а через некоторое время, в 1909 году, заболел чахоткой и сам Максим. В том же году Адам Егорович отвез сына на лечение в Крым. Увлечение южным краем, новый круг знакомых - все это повлияло на романтическое настроение Максима.

Несмотря на болезнь, годы учебы в гимназии были плодотворными в творчестве Максима Богдановича. Газета "Наша Ніва" периодически печатала его стихи, в газете "Голос" публиковались заметки, рецензии, фельетоны, критические статьи. В 1909 году на произведения Максима Богдановича обратил внимание Сергей Полуян - сотрудник газеты "Наша Ніва", известный публицист и критик. Он сыграл значительную роль в творческой судьбе молодого поэта. В газете "Наша Ніва" считали некоторые стихотворения Максима Богдановича "декадентскими", и они хранились в архиве редакции, но Сергей Полуян настоял на их публикации.

В 1911 году Максим Богданович окончил гимназию и посетил Вильно. Здесь он познакомился с братьями Иваном и Антоном Луцкевичами, Вацлавом Ластовским, Брониславом Эпимах-Шипило. По предложению Луцкевичей поэт некоторое время гостил в фольварке Ракутевщина неподалеку от Молодечно, где работал над циклами стихов "Старая Беларусь", "Места". Также создал поэмы "У вёсцы", "Вераніка" и написал стихотворения, которые составили циклы "Згукі Бацькаўшчыны" и "Старая спадчына". Осенью того же года Максим Богданович в Ярославле поступил в Демидовский юридический лицей, который окончил в 1916 году.

В 1913 году выходит прижизненное издание произведений Максима Богдановича "Вянок". В 1914 году поэта принимают в полноправные члены "Всероссийского общества деятелей периодической печати и литературы". Однако тяжелая болезнь все чаще приостанавливает творческую работу. Преодолевая ее жесткие проявления, поэт пишет поэму "Максім і Магдалена", цикл "На ціхім Дунаі" и другие произведения.

В октябре 1916 года, окончив юридический лицей, Максим Богданович переехал в Минск, где устроился на работу в губернский продовольственный комитет, принимал активное участие в деятельности Белорусского комитета помощи жертвам войны. Работе поэт отдавал много сил и времени, а по вечерам садился писать. В это время Максим Богданович написал такие знаменитые произведения, как "Страцім-лебедзь" и "Пагоня".

Что касается личной жизни поэта, известно, что первой любовью Максима была Анна Кокуева - родная сестра его гимназического друга. Она училась в консерватории в Санкт-Петербурге и приезжала в Ярославль, где жили Богдановичи, только на лето. Считается, что "Зорку Венеру" Максим посвятил именно Анне, а строки "Але расстацца нам час наступае; Пэўна, ўжо доля такая у нас..." как раз об этих коротких летних встречах. Увы, но чувства Максима девушка не разделила и вышла замуж за другого - Ивана Лилеева. После несчастной любви к Анне Кокуевой Максим увлекся своей двоюродной сестрой Анной Гапанович. Позже, на лечении в Крыму, у 18-летнего Максима появились чувства к барышне Китицыной. Но самые сильные любовные переживания Максима связаны с Клавой Салтыковой. Когда он лечился в Старом Крыму в 1915 году, Клава тоже лечилась от туберкулеза. О тех отношениях осталась рукопись, которая до сих пор целиком не расшифрована. Его ярославские друзья в своих воспоминаниях признавались, что эта любовь принесла ему больше мук и душевных терзаний, чем возвышенных чувств, и даже подорвала его и без этого слабое здоровье.

У Максима Богдановича было много планов, но воплотить эти намерения в жизнь он не смог. Лечение не помогло поэту, и 25 мая 1917 года в двадцатипятилетнем возрасте Максим Богданович умер. Похоронили его на городском кладбище в Ялте. Среди бумаг, найденных после смерти поэта, была книга с коротким стихотворением, которое белорусский классик написал перед самой смертью. В нем он сказал, что не одинок в смертный час, у него есть книга стихов.

Роль и значение Максима Богдановича в развитии белорусской словесности, в национальном и духовном возрождении белорусов высоко оценены потомками. Поэзия Максима Богдановича вошла в духовную сокровищницу белорусского народа. Многочисленные произведения поэта положены на музыку белорусскими композиторами. Некоторые из них - "Зорка Венера" и "Слуцкие ткачихи" - стали, по сути, народными песнями. По мотивам жизни и творчества Максима Богдановича композитор Юрий Семеняко создал оперу "Зорка Венера".

Максим Богданович много работал над изучением истории белорусской литературы. Он автор "Краткой истории белорусской письменности до XVI столетия", "Нового периода в истории белорусской литературы".

Произведения белорусского поэта переведены на два десятка языков мира, в том числе английский, испанский, немецкий, польский, французский, и публиковались в Великобритании, Германии, России, Франции и других странах.

Память Максима Богдановича увековечена в названии улицы Минска. Улицы его имени есть также в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Нижнем Новгороде, Ялте и других населенных пунктах.

В Минске в сквере на площади Парижской Коммуны, у Большого театра Беларуси, установлен памятник Максиму Богдановичу в виде бронзовой статуи поэта высотой 4,6 м. Классик белорусской литературы изображен со скрещенными на груди руками, в правой руке букет васильков - цветов, воспетых в его поэзии. Авторы памятника - скульптор Сергей Вакар, архитекторы Юрий Казаков, Леонард Москалевич. Место для памятника выбрано неслучайно - недалеко раньше стоял дом, где родился Максим Богданович. Само здание сгорело во время Великой Отечественной войны.

Установлен памятник поэту и в Ярославле, в сквере у входа в главный корпус Демидовского университета. Его автором также является скульптор Сергей Вакар. Также бюст поэту возведен в Мисхоре, на территории санатория "Белоруссия".

В Минске в Троицком предместье 23 июля 1981 года был основан литературный музей Максима Богдановича. Группа художников и музейных сотрудников творчески работала над созданием экспозиции музея, которая была открыта для посетителей 8 декабря 1991 года к 100-летию со дня рождения Максима Богдановича. В доме, который лишен мемориальности, с помощью экспонатов и художественных приемов воссоздан неповторимый поэтический мир поэта и его жизненный путь. Среди самых ценных экспонатов музея - четыре экземпляра единственного прижизненного сборника стихов Максима Богдановича "Вянок" с его автографами, оригинальные фотографии, рукописный сборник стихов "Зеленя". Каждый год 25 мая сотрудники Литературного музея Максима Богдановича проводят мероприятия ко Дню памяти поэта.

Каждое лето в деревне Ракутевщина Молодечненского района, где расположен филиал Государственного музея истории белорусской литературы "Фольварк Ракутевщина", проходит праздник поэзии "Ракутевское лето", посвященный памяти Максима Богдановича.

Музей Максима Богдановича есть и в Гродно. Основан он в 1986 году как литературный отдел Гродненского государственного историко-археологического музея в доме, в котором жила семья Богдановичей. В 1995 году он был преобразован в самостоятельное учреждение культуры "Музей Максима Богдановича".

В Ярославле Дом-музей Максима Богдановича был создан в 1991 году в результате реализации российско-белорусского проекта. Мемориальный дом-музей располагается в здании, где с 1912 по 1914 год жила семья Богдановичей. С 1995 года музей получил статус Центра белорусской культуры.

В 1991 году 100-летие со дня рождения Максима Богдановича было отмечено в календаре знаменательных дат ЮНЕСКО, посвященном годовщинам выдающихся личностей и событий.

К 130-летию Максима Богдановича Национальная библиотека Беларуси издала уникальный каталог "Аўтографы Максіма Багдановіча", объединяющий все известные на сегодня автографы поэта. Каталог включает десять разделов и содержит автографы на фотографиях, стихи, переводы, статьи, письма, дарственные надписи, собственноручные записи, документы Минского отдела Белорусского общества помощи пострадавшим от войны, документы Минской губернской продовольственной комиссии, факсимильные изображения утерянных автографов.

Юбилейный день рождения белорусского классика отметят множеством праздничных мероприятий. Так, 9 декабря пройдет возложение цветов к памятнику поэта, установленному на площади Парижской коммуны. В этот же день состоится презентация книги "Максим Богданович" из серии "Жизнь знаменитых людей Беларуси". Завершит цикл мероприятий торжественный вечер и праздничный концерт Национального академического народного оркестра Беларуси имени И.Жиновича, который пройдет 11 декабря в Большом концертном зале Белгосфилармонии.

Звезда Максима Богдановича - одна из самых ярких звезд на поэтическом небосклоне Беларуси. Во всем, к чему бы ни обращался поэт, он стремился найти свой собственный путь, свою дорогу, открыть свое творческое "я", определить свою меру прекрасного. Он прожил недолгую жизнь, но его творчество оставило неизгладимый след в культуре белорусского народа.-0-