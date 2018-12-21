Драматический театр белорусской армии участвует в акции "Наши дети" с двумя спектаклями

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Драматический театр белорусской армии участвует в акции "Наши дети" с двумя новогодними спектаклями, сообщила БЕЛТА руководитель литературно-драматургической части театра Елена Давыдова.

"Участникам акции "Наши дети" и всем нашим юным зрителям мы покажем два праздничных новогодних спектакля - победителя III Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" в номинации "Лучший спектакль для детей" постановку "Снежная королева" и прошлогоднюю премьеру "Новогодние приключения Леи на планете Земля". Современную сказку по мотивам произведения Ганса-Христиана Андерсена "Снежная королева" написал Алексей Дударев, а поставила ее Марина Дударева. Второй наш спектакль подготовил режиссер-постановщик, сценарист Владимир Лисовский", - рассказала руководитель литературно-драматургической части театра.

По ее словам, по традиции дети-инвалиды, воспитанники детских домов и многодетных семей будут смотреть сказки и праздничные представления бесплатно. "Но на сей раз артисты приглашают их не на специальный показ, а на любой из спектаклей. Маленькие зрители сами могут выбрать удобный для них день и час встречи с любимыми персонажами", - подчеркнула Елена Давыдова.

Спектакль "Новогодние приключения Леи на планете Земля" состоится 23, 24 и 25 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00. "Снежная королева" порадует гостей театра 27 и 28 декабря в 18.00, 29 декабря - в 14.00 и 17.00, а 30 декабря - в 11.00, 14.00 и 17.00.-0-