Драматургическая лаборатория заработает на форуме "М@rt.контакт" в Могилеве

11 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет международного молодежного театрального форума "М@rt.контакт" совместно с Центром белорусской драматургии объявил о приеме заявок на участие в первой в Могилеве драматургической лаборатории. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Могилевском областном драмтеатре.

"Драматургическая лаборатория под кураторством белорусского драматурга Дмитрия Богославского будет работать на протяжении всего форума "М@rt.контакт" в Могилеве с 21 по 27 марта, - рассказали в театре. - Это будет совершенно новый опыт взаимодействия, во время которого мы будем искать региональный контекст современного театрального искусства. На протяжении семи фестивальных дней участники проекта будут знакомиться с азами драматургического мастерства, посещать спектакли форума и вместе с актерами и критиками участвовать в их обсуждении".

Кроме того, слушатели лаборатории будут работать над созданием коллективного драматургического текста о Могилеве и его жителях. Итоговый материал будет представлен в последний день форума на сцене областного драматического театра в формате читки под руководством профессионального режиссера.

"Обычно работа в драматургических лабораториях длится не один месяц, однако мы задались целью реализовать наш творческий проект всего за одну неделю, - отметили в драмтеатре. - Надеемся, что сжатые сроки не повлияют на качество итогового текста, а позволят сделать процесс его создания более интересным и динамичным".

Заявки на участие в проекте, который вошел в специальную программу молодежного театрального форма, будут принимать до 1 марта. К сотрудничеству приглашаются люди старше 16 лет, которые любят театр и хотят попробовать свои силы в драматургии. По словам организаторов, участие в лаборатории позволит им высказаться на актуальные для современного общества темы, раскрыть свои таланты и получить уникальный социально-психологический опыт.

Заявку необходимо отправить на адрес электронной почты: forummartkontakt@gmail.com. Письмо должно содержать Ф.И.О. кандидата, год его рождения и место проживания с обязательным указанием образования и рода деятельности. К заявке нужно приложить эссе размером до 1 страницы с описанием волнующей автора проблематики и пояснением, чем она актуальна для широкого круга зрителей.

Международный молодежный театральный форум "М@rt.контакт" в этом году пройдет уже в 15-й раз. В его программу вошли 24 спектакля из 11 стран мира. Это уникальные постановки как молодых, так и уже известных театральных коллективов. В этом году зрителей ждет много классического материала, который будет представлен в экспериментальной форме. За все время проведения молодежного театрального форума в Могилеве было показано 237 спектаклей, которые посетили более 50 тыс. зрителей.-0-