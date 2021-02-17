Драмтеатр БГУ "На балконе" готовит премьеру спектакля "Кастусь" по пьесе Владимира Короткевича

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный студенческий драматический театр "На балконе" БГУ покажет спектакли по произведениям классиков отечественной и мировой литературы. Представления пройдут с 18 февраля по 29 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Программа включает постановки "Оглянись во гневе" по сценарию английского драматурга середины ХХ века Джона Осборна, "Балладина" польского поэта и драматурга Юлиуша Словацкого. Представление "Сад" по мотивам известной пьесы Антона Чехова "Вишневый сад" пройдет в жанре моноперфоманса (игра одного актера). Также артисты продемонстрируют импровизацию в формате Гарольд, выступив без заранее подготовленного сценария и с привлечением зрителей. Мартовской премьерой театра станет спектакль "Кастусь" по пьесе Владимира Короткевича "Кастусь Каліноўскі", - рассказали в пресс-службе.

Ознакомиться с театральной программой можно в группе во "ВКонтакте". Все показы пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций. Организатором представлений выступает управление по делам культуры БГУ.

Народный студенческий драматический театр БГУ "На балконе" создан в 1946 году. Звание народного присвоено в 1977 году за высокие результаты в творческой деятельности. В состав театральной труппы входят студенты и выпускники ведущего белорусского вуза. Репертуар составляют драматические спектакли по пьесам белорусских и зарубежных авторов. Коллектив ежегодно участвует в театральных студенческих фестивалях и конкурсах. Студия является организатором международного фестиваля студенческих и молодежных театров "Тэатральны куфар БДУ". Художественный руководитель театра - Андрей Савченко.-0-