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03 сентября 2019, 21:49

Древний и современный Брест на холстах Анастасии Фетисовой представлен в Музее обороны крепости

Анастасия Фетисова. Фото "Вечерний Брест"
Анастасия Фетисова. Фото "Вечерний Брест"
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3 сентября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Музее обороны Брестской крепости сегодня открылась выставка работ Анастасии Фетисовой "Старый Брест - крепость", передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция развернулась в одном из залов на первом этаже музея. Здесь представлено более 30 картин, написанных в разные годы. Большинство посвящено средневековому Бресту - излюбленной теме художницы. Со скрупулезной точностью на живописных полотнах воспроизведены дома, улочки, монастыри и храмы древнего города. Стены украшают портреты видных государственных деятелей того времени.

С вернисажем художницу поздравил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, особо отметив стиль и серьезный, научный подход в ее творчестве. "Я очень рад, что такие талантливые, разносторонне развитые люди живут и работают в нашем городе. Можно сколько угодно ностальгировать по городу, которого нет, но история не терпит сослагательного наклонения. Имея настоящее, мы должны помнить и популяризировать свое прошлое, искать формы его выражения в каких-то современных архитектурных, ландшафтных, других вариантах, может быть, в контексте реставрации. И если эта работа продолжится, то в том числе и благодаря творчеству Анастасии Фетисовой", - сказал мэр.

Подарком городу к тысячелетию назвал выставку директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк. "Вполне логично, что эта выставка открывается здесь, потому что именно на территории крепости находится детинец нашего города. Здесь такая связь времен, связь душ. Мне кажется, Брестская крепость является продолжением средневековой истории города - трагической и высокой", - заметил Григорий Бысюк.

По словам художницы, она с благодарностью приняла предложение руководства музея организовать выставку на его площадях. "На этой пропитанной войной земле, в этом музее мне показалось символично и здорово передать такой своеобразный привет от старинного города в дни тысячелетия", - сказала Анастасия Фетисова.

На вернисаже состоялась и презентация нового полотна художницы - современной панорамы города "Брест 2019". "Эта картина только что из мастерской. На ней представлена та часть города, которая меня очень интересовала, - от Кобринского моста до крепости и от Мухавца до вокзала. Брест так здорово изменился! И мне хотелось показать самое основное, то, что очень понравилось: автовокзал, новую транспортную развязку, набережную, улицу Советскую", - поделилась автор.

Выставка "Старый Брест - крепость" в Музее обороны будет работать до 24 сентября.-0-

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Брест выставка живопись музей
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