Древности крупным планом: в Национальном историческом музее открылась фотовыставка артефактов

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Археалагічныя тэкстуры: натхненне мінулым" открылась сегодня в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"Артефактам в экспозиции более 4 тыс. лет. Мелкие детали археологических находок позволяют изучить быт наших предков. В те давние времена на территории Беларуси жили люди со своим мировоззрением, они по-разному делали какие-то бытовые предметы, в которых и воплощали его. Знакомство с такими деталями, как украшение посуды, позволяет нам лучше понять, как мыслили наши предки. Мы узнаем свои корни, а что как не археологические артефакты позволяет к этому приблизиться", - отметила научный сотрудник отдела археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Виктория Тарасевич.

Посетителям представили более 20 детальных фотографий археологических находок. Это предметы, которые тогда создавались в основном для чисто практических целей, а теперь являются ценным источником информации.

Выставка посвящена археологическим текстурам. Она показывает красоту артефактов, которые были найдены во время раскопок. Автором фоторабот стала Варвара Высоцкая, которая постаралась через объектив показать все детали древностей. "Сами экспонаты находятся в фонде Института истории Национальной академии наук Беларуси. Конечно, мы могли бы взять сами предметы, но это в основном фрагменты керамики, которые не пользуются большим спросом на выставках. К тому же в большинстве случаев это мелкие детали. Их сложно хорошо рассмотреть. Так родилась идея показать артефакты через снимки. Фотографии позволяют увидеть, например, шнуровой оттиск на горшке, который обычно в витрине в общей массе теряется", - отметила Виктория Тарасевич.

Проект создан на основе археологических коллекций, найденных при раскопках под руководством старшего научного сотрудника сектора неолита и бронзового века отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси, кандидата исторических наук Николая Кривальцевича. Основная область интересов исследователя - археология позднего неолита и бронзового века на территории белорусского Полесья. "Мы планируем к концу выставочного проекта в музее провести встречу с Николаем Кривальцевичем. По предварительной информации, он привезет артефакты, представленные на фотографиях, и даже даст возможность посетителям подержать их в руках. Такое обычно не делается с музейными предметами", - добавила научный сотрудник.

По словам Виктории Тарасевич, на выставке показаны нетипичные, уникальные для территории Беларуси предметы. Это в том числе черепашьи панцири, которые древние жители украшали и использовали в качестве чашек. Они были обнаружены в археологическом памятнике Кузьмичи-1 Николаем Кривальцевичем.

Фотовыставка - часть большого музейного проекта "Мінулае мае будучыню: дыялог культуры і навукі", который направлен на популяризацию археологии.-0-