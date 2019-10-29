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29 октября 2019, 13:40

Дрига: спектакли IFMC всегда отличает высокий профессиональный уровень

Ирина Дрига
Ирина Дрига

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакли Международного фестиваля современной хореографии в Витебске (IFMC) всегда отличает высокий профессиональный уровень, заявила в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига.

"Это самый крупный фестиваль современной хореографии, который проводится в Беларуси. Подбор участников форума, оценка конкурсантов, все спектакли, которые входят в программу, всегда отличаются высоким вкусом и высоким профессиональным уровнем", - сказала Ирина Дрига.

Министерство культуры поддерживает этот проект на протяжении всех лет его существования не только организационно, но и финансово. "В этом году такая поддержка также будет оказана. Хочется поблагодарить и отметить команду фестиваля, которая ищет интересные проекты, договаривается с творческими коллективами, театрами, чтобы они презентовали свои лучшие интересные, премьерные постановки, благодаря чему форум только приумножает свой профессиональный уровень", - отметила начальник главного управления.

XXXII Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) пройдет с 18 по 23 ноября. Он соберет артистов из Беларуси, Бельгии, Испании, Нидерландов, России и Украины.

На открытии зрители увидят легендарную "Анну Каренину" - пластический спектакль без слов в исполнении артистов Московского государственного академического театра имени Вахтангова. Режиссер спектакля Анжелика Холина представит свою трактовку романа - женщина не должна быть предметом удовлетворения мужского самолюбия.

Интересный факт, впервые фестиваль начинается в понедельник. Из-за плотного графика театра приехать в танцевальную столицу артисты смогут только в этот день. Будут привезены дополнительные декорации, световая аппаратура.

19-20 ноября состоится мировая премьера балета "Вий" в исполнении академического театра "Киев Модерн-балет". Постановка будет представлена сразу на двух сценах: на витебской - IFMC и минской - Большой театр оперы и балета. 21 ноября состоится показ работы бельгийского хореографа Яна Мартенса Sweet Baby Sweet, основанный на разных языках движения - йога, цирковая акробатика и даже рок-н-ролл. Пермский государственный театр "Балет Евгения Панфилова" привезет две премьеры: одноактные балеты "Лабиринт" и "Человек воздуха". На закрытии фестиваля 23 ноября будет представлен лучший спектакль международного форума танца Tanzmesse-2018 в Дюссельдорфе - Oskara в исполнении компании танца Kukai Dantza (Испания).

Основным событием IFMC-2019 станет белорусский конкурс современной хореографии. Работы финалистов поклонники фестиваля увидят 22 ноября.

В дни фестиваля состоятся интерактивные лекции, теоретические мастер-классы, семинары, круглые столы. Традиционно в фойе концертного зала "Витебск" будут экспонироваться выставки.

Учредителями форума являются Витебский облисполком, Министерство культуры, Витебский горисполком, Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Организатор - Центр культуры "Витебск".-0-

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На белорусский конкурс современной хореографии IFMC-2019 поданы 33 заявкиНа белорусский конкурс современной хореографии IFMC-2019 поданы 33 заявки
"Прием заявок закрыт, и сейчас работает комиссия отборочного видеотура", - рассказала автор проекта, заместитель генерального директора по специальным проектам Центра культуры "Витебск" Марина Романовская.

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Марина Романовская На белорусский конкурс современной хореографии IFMC-2019 поданы 33 заявки
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