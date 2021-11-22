"Другим я уже не буду": на кинофестивале "Лістапад" презентовали фильм о Николае Бурляеве

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас идет бой за душу человека. Об этом заявил во время премьеры документального фильма "Другим я уже не буду" почетный гость XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" актер и режиссер Николай Бурляев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот фильм не обо мне, а в первую очередь о кинофестивале "Золотой Витязь", которому в этом году уже 30 лет, - рассказал Николай Бурляев. - Его снял один из лучших режиссеров телеканала "Культура" Антон Николаев, он много лет собирал и снимал материал о фестивале. По моему мнению, получился прекрасный фильм, который сегодня смогут оценить самыми первыми зрители фестиваля "Лістапад".

Документальный фильм рассказывает о создании "Золотого Витязя" и самых главных задачах, которые видит перед собой его создатель - президент кинофорума Николай Бурляев. Просматривая кадр за кадром, мы вместе с героями картины мысленно переносимся в Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Симферополь, где этот известный международный кинофестиваль прошел летом 2021 года.

Николай Бурляев рассказал, как ему пришла идея создания этого кинофорума. "Кажется, что эта мысль пришла с небес. В какой-то момент ощутил, что нужно организовать такой кинофестиваль. Продумывал концепцию: необходимо было подобрать русское мощное название - "Золотой Витязь". Придумать девиз, под которым он будет проходить, - "За нравственные идеалы. За возвышение души человека". За благословением поехал к старцу в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Думал, погонит он меня, какое еще кино. А старец принял, выслушал и сказал: "Пробуй", - рассказал актер. А на экране тем временем появляются кадры из фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Лермонтов", в которых Николай Бурляев сыграл главные роли.

Он начинал как театральный артист, хотя вот уже 20 лет не выходит на сцену, оставив карьеру в кинематографе. "Не снимаюсь в этом рыночном кинопроцессе. Как сказано в Библии: даром получил, даром и отдавай. А нас сейчас заставляют делать деньги на проектах, которые принижают духовный уровень страны. Нужно возвращать культуру, она потеряла свое место, - поделился Николай Бурляев и отметил, что займется этим в качестве депутата Государственной думы. - Накопил немалый опыт, которым хочу поделиться, чтобы вывести наше киноискусство, каким оно было во времена Андрея Тарковского, Сергея Бондарчука. Сейчас идет бой за душу человека. И в том, чтобы выиграть этот бой, я вижу свою общественную задачу".

Несмотря на долгий перерыв и в театральной карьере, Николай Бурляев принял участие в громкой премьере театрального сезона 2020-2021, сыграв одну из главных ролей в спектакле "12" Никиты Михалкова. Как признается артист, пригласил его сам Никита Сергеевич, с которым они однокурсники и старые друзья. "Сказал, что репетиция уже вчера! А я так не люблю все эти репетиции. Мне нравится работать так: пришел, мотор и поехали. Не могу прогонять вполсилы. Никита Михалков же обожает репетиции. И вы знаете, я ходил на них полгода, каждый день по шесть часов, - признался народный артист. - За это время я открыл Михалкова как невероятного, потрясающего режиссера, который знает о театре и кино абсолютно все. Возможно, он один из последних, кто не предал кино как искусство. Так сделали многие, ударившись в доходный промысел".

На вопрос, сможет ли белорусский зритель увидеть эту постановку, Николай Бурляев ответил: "Я предложил Никите Сергеевичу привезти спектакль в Беларусь. На самом деле он имеет большой успех у зрителя, даже несмотря на то, что вышел после фильма "12", который в общем-то уже стал классикой".

В этом году Николай Бурляев отметил 75-летие. Сам актер признается, что чувствует себя на 33-летний возраст Христа, ведь именно в таком возрасте мы все предстанем перед Всевышним.

Завершается документальный фильм "Другим я уже не буду" разговором о мечте режиссера Бурляева - снять важную для него картину об основателе Троицкого монастыря Сергии Радонежском. "Как-то мне предложили снять блокбастер о Сергии Радонежском. Это просто немыслимо. Я пояснил тому, от кого поступило такое предложение, что блокбастер - сленг летчиков-англичан Второй мировой войны. Блокбастер - это бомба, способная уничтожить целые кварталы. Разве можем мы совместить это понятие с фильмом религиозной тематики? - задается вопросом Николай Петрович. - Я мечтаю создать такой фильм, каким я его вижу и чувствую. Не знаю, даст ли мне Бог и Сергий Радонежский это сделать".

Второй фильм, который Николай Бурляев представит на форуме "Лістапад", он мечтал снять 25 лет. Картина "Отменивший войну" о полковнике группы "Альфа" Владимире Келехсаеве уже завоевала множество наград и на кинофестивале в Минске пройдет вне конкурса.-0-