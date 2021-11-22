"Другим я уже не буду": на кинофестивале "Лістапад" презентовали фильм о Николае Бурляеве

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 22 ноября 2021
Минск Переменная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:48 В Беларуси стартовала декада кибербезопасности Общество
10:43 Четыре человека погибли за сутки при пожарах в Гомельской области Происшествия
10:34 Житель Барановичей задержан за распространение наркотиков Происшествия
10:29 В Витебской области вдвое расширен перечень объектов для безвозмездной передачи инвесторам Регионы
10:28 Военный эксперт: действиям Польши должна быть дана объективная оценка Политика
10:28 В Дзержинском районе при пожаре в гараже погиб мужчина Происшествия
10:27 Больницы в Славгороде, Краснополье и Дрибине возвращаются к оказанию плановой помощи Регионы
10:26 Строительство выставочного центра в комплексе "Северный берег" в Минске планируют начать в этом году Регионы
10:26 ГАИ разыскивает очевидцев ДТП с погибшим пешеходом в Минском районе Происшествия
10:21 Товарооборот Беларуси и ОАЭ за последние пять лет вырос более чем в три раза Экономика
10:15 КГК проверил организацию школьного питания в Пуховичском и Дзержинском районах Регионы
10:14 ГАИ с наступлением заморозков рекомендует проверить техсостояние автомобилей Общество
10:12 В США при наезде автомобиля на участников рождественского парада погибли 5 человек В мире
10:08 В Гродненском районе супруги отравились угарным газом Происшествия
10:07 В Нидерландах продолжаются беспорядки из-за COVID-ограничений В мире
10:07 Фура сбила мужчину на трассе М1 в Березовском районе Происшествия
10:04 Червяков: Национальный день Беларуси на "ЭКСПО-2020" позволит показать возможности предприятий Экономика
10:02 Щекин: контроль над Польшей со стороны Вашингтона и Лондона является гарантией разобщенности Европы Общество
10:01 В Лидском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
09:57 В Беларуси за выходные в ДТП погибли 8 человек Происшествия
09:53 Мужчина погиб в ДТП в Калинковичском районе Происшествия
09:35 Лукашенко: Беларусь и Ливан должны придать сотрудничеству устойчивую положительную динамику Президент
09:31 В Витебском районе двое браконьеров ловили рыбу сетями: возбуждено уголовное дело Происшествия
09:24 Глава Frontex: отказ беженцам в рассмотрении заявок на убежище противоречит правилам ЕС В мире
09:24 Беженец из Ирака: наше будущее в Европе, в родной стране небезопасно и нет работы Общество
09:15 В Добруше при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 12 человек Происшествия
09:13 Власти Франции предупредили о "молниеносной" новой волне COVID-19 В мире
09:10 Старт продаж дома "Брюссель" в Minsk World! Европейский комфорт по цене от 799 евро за м²! Общество
09:01 "Другим я уже не буду": на кинофестивале "Лістапад" презентовали фильм о Николае Бурляеве Культура
09:00 Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA Спорт
Все новости
Все новости
Культура
22 ноября 2021, 09:01

"Другим я уже не буду": на кинофестивале "Лістапад" презентовали фильм о Николае Бурляеве

Новости темы "Международный кинофестиваль "Лістапад""
Маринова: документальное кино всегда будет актуально
Про искусственный интеллект и космос: программный директор "Лістапада" рассказал о фильмах "Кино молодых"

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас идет бой за душу человека. Об этом заявил во время премьеры документального фильма "Другим я уже не буду" почетный гость XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" актер и режиссер Николай Бурляев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот фильм не обо мне, а в первую очередь о кинофестивале "Золотой Витязь", которому в этом году уже 30 лет, - рассказал Николай Бурляев. - Его снял один из лучших режиссеров телеканала "Культура" Антон Николаев, он много лет собирал и снимал материал о фестивале. По моему мнению, получился прекрасный фильм, который сегодня смогут оценить самыми первыми зрители фестиваля "Лістапад".

Документальный фильм рассказывает о создании "Золотого Витязя" и самых главных задачах, которые видит перед собой его создатель - президент кинофорума Николай Бурляев. Просматривая кадр за кадром, мы вместе с героями картины мысленно переносимся в Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Симферополь, где этот известный международный кинофестиваль прошел летом 2021 года.

Николай Бурляев рассказал, как ему пришла идея создания этого кинофорума. "Кажется, что эта мысль пришла с небес. В какой-то момент ощутил, что нужно организовать такой кинофестиваль. Продумывал концепцию: необходимо было подобрать русское мощное название - "Золотой Витязь". Придумать девиз, под которым он будет проходить, - "За нравственные идеалы. За возвышение души человека". За благословением поехал к старцу в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Думал, погонит он меня, какое еще кино. А старец принял, выслушал и сказал: "Пробуй", - рассказал актер. А на экране тем временем появляются кадры из фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Лермонтов", в которых Николай Бурляев сыграл главные роли.

Он начинал как театральный артист, хотя вот уже 20 лет не выходит на сцену, оставив карьеру в кинематографе. "Не снимаюсь в этом рыночном кинопроцессе. Как сказано в Библии: даром получил, даром и отдавай. А нас сейчас заставляют делать деньги на проектах, которые принижают духовный уровень страны. Нужно возвращать культуру, она потеряла свое место, - поделился Николай Бурляев и отметил, что займется этим в качестве депутата Государственной думы. - Накопил немалый опыт, которым хочу поделиться, чтобы вывести наше киноискусство, каким оно было во времена Андрея Тарковского, Сергея Бондарчука. Сейчас идет бой за душу человека. И в том, чтобы выиграть этот бой, я вижу свою общественную задачу".

Несмотря на долгий перерыв и в театральной карьере, Николай Бурляев принял участие в громкой премьере театрального сезона 2020-2021, сыграв одну из главных ролей в спектакле "12" Никиты Михалкова. Как признается артист, пригласил его сам Никита Сергеевич, с которым они однокурсники и старые друзья. "Сказал, что репетиция уже вчера! А я так не люблю все эти репетиции. Мне нравится работать так: пришел, мотор и поехали. Не могу прогонять вполсилы. Никита Михалков же обожает репетиции. И вы знаете, я ходил на них полгода, каждый день по шесть часов, - признался народный артист. - За это время я открыл Михалкова как невероятного, потрясающего режиссера, который знает о театре и кино абсолютно все. Возможно, он один из последних, кто не предал кино как искусство. Так сделали многие, ударившись в доходный промысел".

На вопрос, сможет ли белорусский зритель увидеть эту постановку, Николай Бурляев ответил: "Я предложил Никите Сергеевичу привезти спектакль в Беларусь. На самом деле он имеет большой успех у зрителя, даже несмотря на то, что вышел после фильма "12", который в общем-то уже стал классикой".

В этом году Николай Бурляев отметил 75-летие. Сам актер признается, что чувствует себя на 33-летний возраст Христа, ведь именно в таком возрасте мы все предстанем перед Всевышним.

Завершается документальный фильм "Другим я уже не буду" разговором о мечте режиссера Бурляева - снять важную для него картину об основателе Троицкого монастыря Сергии Радонежском. "Как-то мне предложили снять блокбастер о Сергии Радонежском. Это просто немыслимо. Я пояснил тому, от кого поступило такое предложение, что блокбастер - сленг летчиков-англичан Второй мировой войны. Блокбастер - это бомба, способная уничтожить целые кварталы. Разве можем мы совместить это понятие с фильмом религиозной тематики? - задается вопросом Николай Петрович. - Я мечтаю создать такой фильм, каким я его вижу и чувствую. Не знаю, даст ли мне Бог и Сергий Радонежский это сделать".

Второй фильм, который Николай Бурляев представит на форуме "Лістапад", он мечтал снять 25 лет. Картина "Отменивший войну" о полковнике группы "Альфа" Владимире Келехсаеве уже завоевала множество наград и на кинофестивале в Минске пройдет вне конкурса.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кино Минск театр
Новости рубрики Культура
Фото kultura.mogilev.by Фотовыставка "Ратушный ракурс. ХХ век" открылась в Могилеве
Фото из архива Маринова: документальное кино всегда будет актуально
Фото из архива Про искусственный интеллект и космос: программный директор "Лістапада" рассказал о фильмах "Кино молодых"
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Маркевич: славные традиции "Лістапада" продолжаются 
Международный кинофестиваль "Лістапад" открылся сегодня в Минске
Главное
Во время интервью Лукашенко - журналисту Би-би-си: не факт, что они не застрелили бы какого-то Мэтью или тебя
Беженец из Ирака: наше будущее в Европе, в родной стране небезопасно и нет работы
Червяков: Национальный день Беларуси на "ЭКСПО-2020" позволит показать возможности предприятий
Старт продаж дома "Брюссель" в Minsk World! Европейский комфорт по цене от 799 евро за м²!
Топ-новости
Картина выходных: открытие "Лiстапада", присяга новобранцев и золото белорусских батутистов на ЧМ
"Антиковидная наружка": говорим об эффективной рекламе в эпоху коронавируса
ГАИ с наступлением заморозков рекомендует проверить техсостояние автомобилей
Лукашенко поздравил батутистов Рябцева и Буйлова с прекрасными результатами на чемпионате мира в Азербайджане
Щекин: контроль над Польшей со стороны Вашингтона и Лондона является гарантией разобщенности Европы
В Беларуси более 3,3 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19
Караев рассказал представителям ВОЗ об условиях для беженцев в ТЛЦ
В ТЛЦ привезли очередной груз гумпомощи: фрукты, сладости, молочную продукцию и теплые вещи
Александр Зверев стал победителем итогового турнира АТР
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1804 пациента с COVID-19, выписаны 2803
СК установил 109 потерпевших беженцев от действий польской стороны на границе
Головченко примет участие в Национальном дне Беларуси на "ЭКСПО-2020" в Дубае
Дождь и мокрый снег прогнозируют в Беларуси 22 ноября
Белорусские батутисты выиграли золото ЧМ в синхронных прыжках
Временный пункт размещения беженцев в ТЛЦ посетили представители ООН в Беларуси
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.