Дуэт воспитанниц Шумилинской школы искусств завоевал два Гран-при конкурсов в Лондоне и Берлине

22 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Инструментальный дуэт воспитанниц Шумилинской детской школы искусств завоевал два Гран-при онлайн-конкурсов London Art and Dance и Talants of Berlin. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила преподаватель ДШИ Нелли Жаворонкова.

В творческом онлайн-конкурсе London Art and Dance Кира Гуйдо и Виталия Глушнева впервые выступили дуэтом. Дебют в таком составе принес девочкам главный приз, а свой успех они подкрепили участием в Talants of Berlin.

"По отдельности Виталия и Кира неоднократно становились лауреатами конкурсов искусств различного уровня. Для V Международного конкурса-фестиваля искусств London Art and Dance их объединили в дуэт. Они соревновались с участниками из более чем 10 стран Европы и Азии в номинации инструментального жанра. Юным артисткам нужно было представить одно произведение общей продолжительностью до 7 минут. Девочки музыкально и артистично исполнили свою программу, справились с техническими возможностями игры в ансамбле. Кира играла на фортепиано, а Виталия на флейте. Они очень чутко чувствовали друг друга. Наверное, это и покорило судей", - сказала Нелли Жаворонкова, которая вместе с коллегой Инной Ворса подготовила талантливый дуэт.

Юные артисты из Шумилино представили на фестиваль произведение Мирослава Скорика "Мелодия". Жюри оценивало уровень владения инструментом конкурсантами, сложность репертуара и аранжировку, чистоту интонации и музыкального строя, техническую сторону, а также музыкальность, артистичность, художественную трактовку произведения и творческую индивидуальность участников. Гран-при лондонского конкурса стало для Киры Гуйдо и Виталии Глушневой путевкой на аналогичный конкурс в Берлине, где они подтвердили звание лучших в такой же номинации.

"Работа в дуэте сплотила девочек. Когда ученики и их наставники получают удовлетворение от того, что делают, чувствуют радость общего порыва, взаимной поддержки, можно считать, что результат достигнут. Эта высокая награда стала мотивацией для наших воспитанниц в покорении следующих творческих вершин. Мы уже работаем над новой программой", - поделилась Нелли Жаворонкова.

Преподаватели талантливых юных музыкантов также были отмечены организаторами конкурсов. Они получили благодарственные письма от оргкомитета проекта за плодотворное сотрудничество и развитие талантов, а также укрепление международных европейских и культурных связей.-0-