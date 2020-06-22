Два фильма готовят к 100-летию Купаловского театра

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы 14 сентября будет праздновать свое 100-летие. Накануне юбилея студия исторических фильмов "Мастерская Владимира Бокуна" по заказу Министерства культуры снимает сразу две ленты, посвященные Купаловскому и купаловцам, сообщили БЕЛТА в театре.

Документальный фильм "Купалаўскі. На хвалях гісторы" рассказывает о столетнем пути театра - от момента создания до настоящего времени. "Главная идея ленты в том, что Купаловский для Беларуси - это больше, чем просто театр. Это поиск и воплощение на сцене нашей национальной идеи, - рассказывает продюсер Владимир Бокун. - Фильм позволит понять значение театра как духовного центра нации в разные, порой очень драматичные, периоды белорусской истории".

Современный язык киноповествования полон интересных визуальных находок. Благодаря этому режиссеры Алексей Ракович, Владимир Луцкий, Ирина Васильева надеются заинтересовать фильмом не только театралов, но и самую широкую аудиторию. А сценарий Татьяны Сухоцкой преподносит историю театра как захватывающий остросюжетный роман и пестрит малоизвестными интересными фактами и легендами.

Фильм будет представлен одновременно в двух форматах. Помимо полнометражной ленты (52 минуты) студия по своей инициативе решила сделать четырехсерийную телевизионную версию, хронометраж которой вдвое больше. По словам Владимира Бокуна, причиной является чрезвычайная общественная важность проекта и невероятный объем интересного материала.

Фильм "Генетычны код - тэатр" рассказывает о творческих династиях, образовавшихся в Купаловском. Основателями самых известных из них были такие мэтры, как Владимир Владомирский, Глеб Глебов, Галина Макарова. Их потомкам удалось опровергнуть тезис "природа на детях гениев отдыхает". Однако лента красноречиво показывает, что путь актера - это не только розы, но и тернии. И без внутреннего призвания никто его не одолеет.

Мастера сцены в фильме будут раскрыты с новой, необычной стороны - как родители, дети, а потом тоже родители. Зрители сумеют заглянуть за кулисы и увидеть, какими знаменитые актерские семьи были в быту, какими правилами руководствовались в жизни, как им удавалось передавать следующим поколениям свой генетический код - зов к театру.-0-