Два волшебных новогодних мюзикла покажет детям Театр эстрады

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новый год минский Театр эстрады расскажет сразу две новогодние истории - "По Щучьему велению, по Новогоднему хотению" и "Новогодняя академия", сообщили БЕЛТА в театре.

Оба детских мюзикла веселые, с интересным сюжетом, яркими персонажами, интерактивом и игровой программой у елки.

С 22 декабря по 7 января на сцене Театра эстрады идет детский мюзикл "По Щучьему велению, по Новогоднему хотению". Это не просто старая добрая сказка про Емелю и говорящую Щуку, а настоящее новогоднее чудо. С любимыми персонажами происходят невероятные приключения и веселые превращения, которые возможны только в самый волшебный праздник - Новый год.

Как отметили в театре, этот мюзикл уже успел полюбиться маленьким зрителям, поэтому 5 и 6 января предусмотрены два дополнительных спектакля.

"Новогодняя академия" перенесет юных зрителей в академию, где учатся новогодние волшебники. Там хранятся новогодние часы, и если они встанут, то и время остановится, и Новый год никогда не наступит. Один юный волшебник придумал, как с помощью этих часов попасть в прошлое. Но Мадам Потерянное Время, узнав про это, решила выкрасть чертеж его проекта, чтобы повернуть время вспять, помолодеть и стать Снегурочкой. Как же быть, если Новый год не наступит?

Мюзикл можно посмотреть в рамках акции "Наши дети" с 26 декабря по 6 января на площадке выставочного комплекса "Белэкспо" (проспект Победителей, 14). После спектакля всех ребят ждет игровая программа у елки и много сюрпризов.

В новогодней афише Театра эстрады предусмотрены также яркие шоу-программы для взрослых: "Ночь перед Рождеством", "До Нового года осталось…" и "До Старого Нового года осталось…".-0-

Фото Театра эстрады