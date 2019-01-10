Две картины Кременя появятся в Национальном художественном музее

10 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Две картины кисти знаменитого художника, представителя Парижской школы живописи Пинхуса Кременя пополнят коллекцию белорусских мастеров Монпарнаса Национального художественного музея Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швейцарии.

Выполненные маслом на холсте "Натюрморт с яблоками и букетом цветов" (1930-е гг.) и "Городской пейзаж" (1920 год) станут первыми работами Пинхуса Кременя в коллекции Национального художественного музея Беларуси. Картины уже доставлены в Минск.

Премьера этих произведений в главном художественном музее страны ожидается весной после незначительных реставрационных работ. Обе картины Кременя были приобретены на аукционе. За свою историю работы не раз меняли собственников, побывав в частных коллекциях во Франции, Японии, США.

Возвращение картин в Беларусь стало возможным благодаря усилиям швейцарского бизнесмена Клода Шиффманна и почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина, при поддержке которого уже удалось вернуть произведение Михаила Кикоина и сразу три картины Нади Ходасевич-Леже.

Пинхус Кремень родился 28 июля 1890 года в местечке Жолудок Лидского уезда Виленской губернии - сейчас это городской поселок Желудок в Щучинском районе Гродненской области). Учился в художественной школе Вильно, где подружился с Сутиным и Кикоиным. Произведения Пинхуса Кременя представлены в музейных и частных собраниях Франции, США, Великобритании, Швейцарии, Израиля, России и других государств.-0-

Фото посольства Беларуси в Швейцарии