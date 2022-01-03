Двенадцать измерений мироздания откроется на выставке "Струны Вселенной" в Гомеле

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать измерений мироздания откроется на выставке Сержа Ардена "Струны Вселенной" в Гомеле, сообщили БЕЛТА в картинной галерее Г.Х. Ващенко.

Русско-белорусский мастер американской школы живописи, бакалавр искусств, магистр технических наук, мастер-фотограф впервые представит свои работы в Гомеле. Серж Арден семь лет обучался в Москве. В его творческом багаже - 12 лет жизни и работы в Нью-Йорке. Необычайность работ автора объясняет его жизненная и творческая философия.

"В начале 2000 года тысячелетий, Серж Арден путешествовал по Калифорнии. Оставив позади развлечения и казино Лас-Вегаса, отсняв на широкоформатную камеру панорамы Гранд-Каньона, задумал осуществить давнюю мечту - увидеть Большой метеоритный кратер в Аризоне - священное место американских индейцев. 50 тыс. лет назад железно-никелевый метеорит весом в 300 тыс. т врезался в Землю, образовав воронку диаметром более километра и глубиной в 240 м. В районе наблюдаются таинственные магнитные аномалии: стрелка компаса неудержимо вертится вокруг своей оси. По ночам наблюдается загадочное свечение в небе. На краю кратера у художника закружилась голова, и он на несколько секунд потерял сознание. Очнувшись, обнаружил, что краски окружающего пейзажа стали гораздо ярче", - рассказали организаторы.

Вернувшись в Нью-Йорк, Серж Арден ознакомился с книгой известного физика Брайана Грина "Элегантная Вселенная. Суперструны", в которой автор, сведя воедино новейшие теории физики, языком формул описал 12 измерений Вселенной. Восприятию человека доступны только пять: три физических измерения, время и мысль. Остальные семь - недосягаемы. Серж Арден ставит перед собой задачу показать языком изобразительного искусства многомерность нашей Вселенной.

"В свое время Василий Кандинский перевел живопись в духовное измерение, а Казимир Малевич искусство соотнес с космосом. Решено, что каждая картина должна иметь 12 красочных слоев. Из них семь композиций перекрывают друг друга и не видны зрителю. Видимы только пять последних, нанесенных струйно-алкидными эмалями. Технику наливки красок на горизонтальный холст изобрел в середине ХХ века знаменитый американский абстракционист Джексон Поллок, покоривший весь мир своей "Автоматической живописью действия". Критики назвали такие произведения полифоническими", - напомнили организаторы.

"Однажды Серж Арден с букетом белых роз отправился в городок Спрингс штата Нью-Йорк, к могиле трагически ушедшего Джексона Поллока. Ночью Поллок приходит к художнику и дает напутствие: "Сделай то, что я не успел". С того момента словно открывается духовный портал. Арден разрабатывает концепции семи живописных проектов: "Струны Вселенной", "Алхимия живописи", "Самоцветы хрустального неба", "Кирпичи мироздания", "Портал божественного света", "Возвышенное и земное", "Ступени восхождения", - отметили в картинной галерее Г.Х.Ващенко.

Все проекты имеют уникальную философскую базу и оригинальную концепцию. Для живописно-графических работ автор использует белые листы плотной художественной бумаги. Белый цвет, как символ солнечного света, тайно содержит в себе семь цветов радуги, видимых только при разложении света сквозь призму, а пять красочных слоев на листе служат символом доступных измерений. Каждое произведение Сержа Ардена содержит образы 12 измерений мироздания, из которых семь скрытых и пять явных.

Открытие выставки намечено на 5 января в 16.00. В программе - творческий вечер маэстро "Диалог со Вселенной".

Увидеть работы можно до 31 января.-0-