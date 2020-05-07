Дворец культуры в Могилеве покажет серию online-концертов ко Дню Победы

7 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Дворец культуры области в Могилеве предлагает жителям региона посмотреть 8 мая серию online-концертов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

"Программа празднования Дня Победы в этом году скорректирована с учетом эпидемиологической обстановки, поэтому мы предлагаем нашим зрителям принять участие в майских торжествах дистанционно: в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram, - отметили в учреждении. - В официальных группах Дворца культуры интернет-пользователи увидят творчество могилевских исполнителей, получат заряд положительных эмоций и праздничное настроение".

Серию выступлений в 15.00 откроет народный вокально-инструментальный ансамбль "Каскад". В 18.00 запланирован концерт "Во имя жизни на Земле", в котором примут участие народный ансамбль эстрадной песни "Орион", арт-группа "Город М", трио DivVoice, дуэт Александра Шарко и Александра Столярова, а также сольные исполнители Ульяна Шелох, Сергей Воробьев и Назар Милованов.-0-