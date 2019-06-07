Джазовые вечера в Минске приглашают на встречу с музыкантами из 5 стран

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Седьмой фестиваль "Джазовые вечера" пройдет в Минске с 22 июня по 6 июля, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

"Каждую субботу джазовые вечера будут собирать меломанов у столичной ратуши, - рассказали организаторы. - В этом году минчанам и гостям столицы свое творчество представят музыканты из Бельгии, Италии, Швеции, Исландии и США". Все концерты будут проходить с 20.30 до 23.00, вход свободный.

22 июня откроет сезон джазовых вечеров исполнительница из ЮАР Туту Пуоун - обладательница Южноафриканской музыкальной премии за лучший традиционный джазовый альбом 2011 года. Много лет она живет и работает в Бельгии и успешно гастролирует по странам Европы. Также в этот вечер выступит Никола Конте из Италии, который представит синтез босса-новы, саундтреков из итальянских фильмов 60-х и традиционной индийской музыки.

Во второй день форума, 29 июня, зрителей ждет встреча с талантливым композитором и аранжировщиком, саксофонистом Магнусом Линдгреном из Швеции, который смешивает джаз и классику, экспериментирует со шведским фольклором, бразильской самбой и традиционной африканской музыкой. Вместе с ним выступит и Mezzoforte из Исландии - один из старейших европейских джазовых коллективов, который с момента создания в 1977 году выпустил 14 альбомов и 6 сборников.

В последний день фестиваля, 6 июля, минчане и гости столицы услышат американского музыканта в четвертом поколении, виртуозного джазового органиста и вокалиста, дважды номинанта на премию "Грэмми" Джои ДеФранческо, которого критики и читатели журнала DownBeat ежегодно выбирают лучшим джазовым органистом с 2003 года. Ожидается встреча с аутентичным американским семейным джазовым дуэтом из США The Baylor Project. В его исполнении зрители услышат джаз с отчетливым привкусом госпела, блюза и соула.

Организаторы мероприятия - Мингорисполком и "Минскконцерт". Генеральный партнер - ОАО "Банк БелВЭБ".-0-