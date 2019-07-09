Джо Линн Тернер: в основе рок-музыки много Баха, Бетховена

9 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В основе рок-музыки очень много Баха, Бетховена - классических ритмов и интонаций вообще. Такое мнение высказал сегодня в международном пресс-центре "Славянского базара в Витебске" экс-солист группы Deep Purple Джо Линн Тернер, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам легенды мирового рока, классика - фундамент всей музыки. "Рок-музыка имеет в своей основе очень много Баха, Бетховена - классических ритмов и интонаций вообще, поэтому рок легко трансформировать в классический формат", - отметил Джо Линн Тернер.

Экс-солист группы Deep Purple добавил, что ему приятно быть в Беларуси и работать вместе с Президентским оркестром страны. "Для меня это огромный опыт. Хочу поблагодарить Виктора Бабарикина за его работу, которую он проделал, создавая аранжировку так, чтобы на концерте звучали и оркестр, и рок-группа, - сказал Джо Линн Тернер. - Каждый оркестр хорош по-своему, от любого идет своя энергетика".

Сегодня в Летнем амфитеатре пройдет первый концерт "Славянского базара" "Увертюра к фестивалю: от классики до рока". В сопровождении Президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина выступят зарубежные и белорусские артисты.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-