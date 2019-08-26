"Дзiкае паляванне караля Стаха" Короткевича планируют перевести на китайский язык в следующем году

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повесть "Дзiкае паляванне караля Стаха" Владимира Короткевича планируют перевести на китайский язык в следующем году, сообщил заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Игоря Бузовского, произведение вызовет интерес у китайской аудитории. "Это исторический детектив, который захватывает своим сюжетом, и, что особенно важно, белорусским сюжетом, - сказал замминистра. - Выход этой книги запланирован к 90-летнему юбилею автора, который будет отмечаться в следующем году. Однако необходимо просчитать экономическую выгоду, начиная от издательства и заканчивая полиграфическими услугами, а также проработать вопросы авторского права. Нас Китай нацелил на то, что все проекты должны быть экономически интересны".

Заместитель министра выразил надежду, что повесть Владимира Короткевича появится в сети книжных магазинов Китая.

Кроме того, директор ОАО "Полиграфкомбинат им.Я.Коласа" Игорь Маланяк рассказал о том, что на XXVI Пекинской международной книжной выставке белорусская делегация предложила для перевода на китайский язык также ряд детских книг. Среди них "Народные сказки" ОАО "Полиграфкомбинат им. Я.Колоса", а также издания "Народнай асветы": "Приключения Эллис" Александры Хоменок и "Приключения сыщика Хомса и доктора Сладсона" Ирины Токаревой, которыми также заинтересовались в китайских издательствах.

Игорь Бузовский отметил, что на полях Пекинской книжной выставки во время встречи с директором - главным редактором издательства "Современный мир" Дин Юнь был презентован проект "10 знаменитых людей Беларуси", реализованный при поддержке посольства Беларуси в КНР. Книга, которая рассказывает о наиболее известных белорусах по мнению китайцев, среди которых Александр Лукашенко, Валентин Елизарьев, Михаил Савицкий, Франциск Скорина, Максим Богданович, Янка Купала, Якуб Колас, Светлана Алексиевич, уже продается в сети книготорговли КНР.

XXVI Пекинская международная книжная выставка прошла в столице Китая с 21 по 25 августа. -0-