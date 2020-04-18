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18 апреля 2020, 11:10

Эдуард Ханок отмечает 80-летие

Эдуард Ханок. Фото из архива
Эдуард Ханок. Фото из архива

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Беларуси композитор Эдуард Ханок, подаривший миру такие бессмертные шлягеры, как "Малиновка", "Вы шуміце, бярозы", "Здравствуй, чужая милая", "Потолок ледяной", празднует сегодня 80-летие.

Эдуард Семенович Ханок родился 18 апреля 1940 года в Федоровском районе Кустанайской области Казахстанской ССР в семье военного. Раннее детство провел в Казахстане, затем семья переехала в Беларусь. Будущий композитор окончил среднюю и музыкальную школы в Бресте, затем в 1962 году получил диплом с отличием Минского музыкального училища им.Глинки. В 1969-м окончил Московскую консерваторию им. П.Чайковского, во время учебы в которой написал свою первую песню.

Как рассказал сам Эдуард Ханок в одном из интервью, он не планировал становиться песенником. После окончания классического отделения Московской консерватории быстро понял, что в классике больших высот ему не добиться. Позже, когда Ханок уже преподавал в Кривом Роге на музыкально-педагогическом факультете педуниверситета, периодически возил свои песни в Москву. Так и колесил, пока не встретился случайно с Эдуардом Хилем. Композиция Эдуарда Ханка "Потолок ледяной, дверь скрипучая" в аранжировке Хиля стала песней года в 1971-м.

Это была не единственная знаковая случайность в творческой карьере композитора. В 1976 году Эдуард Ханок написал один из своих главных хитов - "Малиновку" - и предложил исполнить эту песню молодому коллективу, который выступал в ресторане брестской гостиницы "Беларусь". Песня неожиданно стала весьма популярной, ее заказывали по десять раз за вечер. Примерно тогда же в Брест на гастроли приехали "Верасы", их заселили в ту же гостиницу. Целую неделю по вечерам музыканты "Верасов" слушали "Малиновку" и впоследствии включили ее в свой репертуар. Помимо этого шлягера композитор написал для "Верасов" такие легендарные хиты, как "Завіруха", "Я у бабушки живу".

Особенно гордится Эдуард Ханок, по его признанию, своей песней "А я лягу-прылягу" в исполнении ансамбля "Сябры" - она уже стала народной, а это высшая оценка композитору.

Написал композитор и музыку к спектаклям "Брестская крепость", "Дворовый концерт", "Прощальный ужин", детскому мюзиклу "Маленькая страна", к фильмам "Ясь и Янина" и "Зеленые фрегаты", анимационным лентам "Квака-задавака", "Листопадничек" и многим другим.

Композиции Эдуарда Ханка заняли почетное место в репертуаре десятков звезд советской и современной эстрады, среди которых "Песняры", Алла Пугачева, Лев Лещенко, Аида Ведищева, "Самоцветы". И хотя Эдуард Ханок много лет назад объявил о завершении композиторской карьеры, его мелодии и сегодня звучат голосами уже нового поколения.

За долгие и плодотворные годы творческой карьеры Эдуард Ханок стал обладателем всевозможных наград и званий. В 1982 году он стал заслуженным деятелем искусств Беларуси, в 1996-м - народным артистом Беларуси.

Реализовал себя Эдуард Ханок и на писательском поприще, он автор книг "Пугачевщина", "Пугачевщина... Десять лет спустя", "Пугачевщина. Конец истории" и других. В последние годы, по словам композитора, он с головой ушел в науку, развивает и совершенствует свою уникальную "теорию творческих волн", а все свободное время посвящает семье.-0-

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