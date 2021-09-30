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30 сентября 2021, 13:15

Ефимович: документальное кино на фестивале "Евразия.DOC" затронет струны души молодых людей

Николай Ефимович. Фото Российско-белорусского экспертного клуба
Николай Ефимович. Фото Российско-белорусского экспертного клуба

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документально кино затронет струны души молодежи. Такое мнение высказал сегодня журналистам член жюри VI Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", председатель телеканала "БелРос" Николай Ефимович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Программа этого года достаточно сильная, и жюри будет непросто сделать выбор. Критерии отбора достаточно высокие, хотя фестиваль примечателен тем, что дает путевку в жизнь. Часть представленных фильмов - это первые работы, и порой они имеют непосредственный, даже в чем-то наивный взгляд, какой бывает и сама жизнь", - сказал Николай Ефимович.

Центральными темами форума в этом году стали знаковые для евразийского пространства и мира в целом юбилейные даты - 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, 60-летие первого полета человека в космос и 30-летие подписания Беловежских соглашений.

"Интересны фильмы на тему пандемии, ведь это все происходит на наших глазах. История, в которой нет слов, только музыка, однако она выглядит впечатляюще. Одна из документальных кинокартин посвящена 30-летию СНГ. Большую часть своей жизни я прожил в Советском Союзе, многие вещи мне близки и хотелось бы увидеть что-то новое. Но, с другой стороны, документальное кино не только запрос для тех, кто жил в то время. В первую очередь это попытка рассказать молодежи, что там происходило, ведь для них СССР - это уже история. Задача документалистов заключается в том, чтобы затронуть струны в душе молодых людей, доказать и показать, что без прошлого нет настоящего, а уж тем более будущего", - добавил Николай Ефимович.

По словам одного из членов жюри, генерального директора радиостанции "Говорит Москва" Владимира Мамонтова, из увиденных фильмов ему понравились те, которые рассказывают истории и судьбы людей. "Такие киноленты снимаются не с высоты, а "под микроскопом". Причем, что самое интересное, они самые традиционные и созданы без использования квадракоптеров и прочего. Хочется отметить документальные картины про космос. Одна из них рассказывает, как наши люди изобрели систему аварийного спасения экипажа, если при запуске ракеты что-то пойдет не так. Это история про космонавтов Геннадия Стрекалова и Владимира Титова, которые спасаются за секунду до взрыва. Я уже давно знаком с этой историей и наконец об этос сняли фильм. И пусть он снят простыми средствами, но как это трогает", - добавил он.

Форум "Евразия.DOC", начавшийся 27 сентября в Смоленске, продолжается сегодня в Минске, где завершится 1 октября.-0-

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