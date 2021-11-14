Эфирная акция "День Белорусского радио" пройдет 15 ноября

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиостанции Белтелерадиокомпании проведут 15 ноября по всей стране эфирную акцию "День Белорусского радио" к 96-летию отечественного радиовещания. Слушателей ожидают приятные сюрпризы: премьера детективного радиосериала, тематические спецпроекты и рубрики, розыгрыши призов и эфирные встречи с любимыми ведущими. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Почти вековая история национального радиовещания началась 15 ноября 1925 года, когда в эфире прозвучали первые слова: "Увага! Гаворыць Мінск!". Сегодня Белорусское радио Белтелерадиокомпании - это 12 радиостанций: 4 республиканские (Первый национальный канал, "Культура", "Сталіца", "Радиус-FM"), 1 международная (радио "Беларусь") и 7 региональных ("Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно" и "Радио Могилев")", - рассказали в пресс-службе.

Специально ко Дню Белорусского радио каждая из радиостанций медиахолдинга подготовила свое оригинальное наполнение эфира. На Первом национальном канале прозвучит премьера первого в истории белорусского радиосериала. Детективная аудиопостановка "Мегрэ и человек на скамейке" по повести Жоржа Сименона будет выходить в эфир каждый день с 15 по 28 ноября в 10.10 и 20.20. В создании радиосериала приняли участие известные белорусские актеры: Геннадий Овсянников, Александр Гарцуев, Игорь Сидорчик, Андрей Душечкин, Александр Вергунов, Анна Маланкина, Оксана Лесная и другие.

Тематический выпуск специального проекта "Эфірны летапіс" проведет виртуальную экскурсию для слушателей по эфирам разных лет благодаря раритетным записям из фондов Белорусского радио. Авторы проекта расскажут и о современном этапе развития белорусского радиовещания. В "Сямейнай праграме" сегодняшние радийщики познакомят со своими родными, связавшими в разное время жизнь с Белорусским радио, а также поделятся собственными секретами счастливой семейной жизни. В интерактивном проекте "Настрой!" слушателей ожидает музыкальный сюрприз в прямом эфире - радиоконцерт Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением главного дирижера Виталия Кульбакова. Кстати, именитый коллектив отмечает свой день рождения также 15 ноября. Завершит радиомарафон на веселой поздравительной ноте программа "Вітаем, віншуем, жадаем!".

Подписчики официальных аккаунтов Первого национального канала в социальных сетях Instagram, "Одноклассники" и "ВКонтакте" смогут выиграть ценные призы, приняв участие в тематических конкурсах.

На канале "Культура" гостем передачи "Дыялогі пра культуру" станет ветеран радио, звукорежиссер, один из создателей многочисленных концертных записей и радиоспектаклей Валерий Беляев. Архивные интервью с бывшими сотрудниками прозвучат в программе "На паліцах фанатэкі". Содержание музыкальных передач составят записи разных лет солистов Белорусского радио и творческих коллективов Белтелерадиокомпании, среди которых - симфонический оркестр и заслуженный коллектив Республики Беларусь Академический хор.

Поклонников литературы в этот день ждет премьера: в проекте "Літаратурная анталогія" прозвучат первые страницы романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". В передаче "Радыёбібліятэка" начнется чтение повести Людмилы Рублевской "Кольцо последнего императора".

В день рождения Белорусского радио самая хитовая радиостанция "Радиус-FM" добавит в эфир тематические игровые рубрики. В рамках программы "В теме" пойдет речь о прошлом и настоящем радиовещания. На страничке "Радиус-FM" в TikTok в этот день появятся юмористические ролики, посвященные теме радио.

Интересным праздничным эфиром порадует своих слушателей и радиостанция "Сталіца". В утреннем шоу "Ранак робім разам" выйдет тематический выпуск, посвященный Белорусскому радио. На протяжении эфирного дня прозвучат тематические викторины с розыгрышами подарков с логотипом радиостанции. Специальный выпуск программы "Рэтра-калекцыя" посвятят музыкальным рок-композициям, полюбившимся радиослушателям.

Во время праздничного радиомарафона международное радио "Беларусь" представит тематические интервью с представителями зарубежных государств, проживающими в нашей стране, дайджесты лучших материалов года по общественно-политической и культурно-познавательной тематике. На протяжении всего дня в эфире будут звучать поздравления Белорусскому радио от зарубежных слушателей на всех девяти языках вещания радиостанции.

Эфирная акция "День Белорусского радио" пройдет также в эфире региональных радиостанций Белтелерадиокомпании "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.-0-