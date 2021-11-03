Ефремов: "Лiстапад" помогает стимулировать деятельность белорусских кинематографистов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинофестиваль "Лiстапад" помогает стимулировать деятельность белорусских кинематографистов. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" народный артист Беларуси Александр Ефремов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем считать, что наш фестиваль станет первым концертом новой команды. Многое изменилось, но самое главное осталось - надежда на то, что мы встретимся с хорошим, настоящим, глубоким кино. При таком обилии заинтересованных сторон веришь в успех задуманного", - сказал Александр Ефремов.

Как отметил известный белорусский режиссер кино и театра, фестиваль этого года учитывает потребности современного зрителя и отражает тенденции в кинематографе. "Сейчас люди не рассчитывают, что им будут рассказывать о трудностях, с которыми всем приходится сталкиваться. Они ждут истории со счастливым концом, хотят познакомиться с героем с позитивным взглядом на собственную жизнь и окружающую его действительность, способного достигать вершин. Зрители надеются, что кинематограф даст им уверенность в том, что жить действительно стоит и в этом есть смысл. И мы обязаны это сделать. Надеюсь, задачу выполним достойно", - подчеркнул он.

"Этот фестиваль создан для того, чтобы стимулировать деятельность "Беларусьфильма", белорусских кинематографистов, чтобы вернуть прошлые годы, когда на наши фильмы действительно шли толпой и смотрели их с большим удовольствием", - добавил председатель "Лiстапада".

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет с 20 по 26 ноября. Учредители - Мнистерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.-0-