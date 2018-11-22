Иван Эйсмонт: детское "Евровидение" - хороший опыт для Беларуси и большой трамплин для юных исполнителей

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный детский конкурс "Евровидение" - хороший опыт для Беларуси и большой трамплин для юных исполнителей, заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

"Когда приступили к подготовке конкурса, сразу решили, что он должен быть организован на самом высоком уровне. Наша задача удивить европейских зрителей и, конечно, двигаться вперед, с учетом полученного опыта", - сказал Иван Эйсмонт.

По его словам, до финала остаются три дня и присутствует некоторое волнение. "Самое главное для нас сейчас - провести финальное шоу в прямом эфире. Буквально каждый момент, все службы продублированы, поэтому я уверен, что все будет хорошо. Что касается сцены, звука, света "Минск-Арены", мы получили очень высокую оценку от исполнительного директора "Евровидения" Йон Ола Санда, да и от делегаций тоже. Впрочем, к другому мы и не стремились. Благо у нас есть "Минск-Арена" - большой крытый павильон, где мы смогли все это организовать, все остальное - дело техники", - отметил председатель Белтелерадиокомпании.

Финальный концерт детского "Евровидения-2018" состоится 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv

За всеми событиями Евронедели можно следить в выпусках новостей и дневниках конкурса "Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-