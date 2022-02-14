Эксклюзивный музыкальный проект ко Дню влюбленных подготовила Гомельская областная филармония

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Эксклюзивный музыкальный проект "Мужское/женское" ко Дню влюбленных подготовила Гомельская областная филармония, сообщили БЕЛТА в филармонии.

Музыкальные признания в любви будут звучать сегодня в городском центре культуры. Эксклюзивный музыкальный проект артисты эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского под руководством Станислава Шныра подготовили для поклонников. "Свои чувства можно передать по-разному, и музыка - один из самых красивых способов сделать это. Самые прекрасные музыкальные истории о любви и чувствах между мужчиной и женщиной будут радовать и вдохновлять, погружать в раздумья и уносить ввысь. Многим сидящим в зале представится возможность выйти на сцену и удивить всех присутствующих. А вот чем, зрители узнают на концерте", - рассказали в филармонии.

Зрители смогут погрузиться в романтическую атмосферу вечера, почувствовать, что общего между мужчиной и женщиной, в чем их противоположности. Профессиональные музыканты расскажут, что за сила заставляет сердца людей биться в унисон, способна оживить упавшего духом, воодушевлять тех, кто уже безнадежно разочарован, и окрылить тех, кто раньше боялся летать.

Организаторы убеждены: программа "Мужское/женское" скучной быть не может. Предусмотрено свободное общение дирижера с публикой. К тому же и свободное поведение зрителей на сцене превратит концерт в необычное шоу. Начало в 18.30.-0-