Эксклюзивный показ документального фильма об Александре Вертинском состоится в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксклюзивный премьерный показ фильма Светланы Астрецовой "Вертинский. Одинокий странник", приуроченный к 130-летию легендарного артиста, поэта и композитора, состоится в Музее истории белорусского кино 1 сентября, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Вертинский. Одинокий странник" - это документальный фильм-размышление о неординарной судьбе и личности Александра Вертинского и эпохе Серебряного века, воплощением которой он являлся. Основу сюжета фильма составляет рассказ о жизни артиста. В основу сценария легли воспоминания и малоизвестные письма самого Вертинского. Сценаристом и режиссером картины выступила Светлана Астрецова - автор лент "Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева" о знаменитом импресарио начала ХХ века и "Класс", рассказывающий об истории русского балета.

"Кумир миллионов, родоначальник авторской песни Александр Вертинский уже при жизни снискал мировую славу, любовь, признание. Ему рукоплескали восторженные современники, его ценят благодарные потомки. Шаляпин называл Вертинского великим сказителем земли русской, - рассказали в музее. - В жизни Вертинского удивительным образом уместилось несколько совершенно разных биографий. "Певец декаданса", "Бродяга и артист", "Человек во фраке в Стране Советов" - так называются три главы фильма, которые повествуют о разных периодах его биографии. Каждую из глав представляет рассказчик: первую - поэт, эссеист, радиоведущий Дмитрий Воденников, вторую - культовый музыкант, народный артист России Андрей Макаревич, третью - писатель и историк Эдвард Радзинский".

В картине немало новых фактов из жизни артиста, даны интересные и неординарные трактовки событий его биографии. Уникальные хроникальные кадры, фотографии из музея Великой Отечественной войны, Литературного музея, личных архивов, а также архивов Парижа и Шанхая будут представлены публике впервые. Редкая хроника перемежается с поэтической натурной съемкой мест, связанных с именем Вертинского в России, Франции, Украине.

Показы фильма пройдут во время проекта "Осень с Вертинским" в кинозале Музея истории белорусского кино (ул. Свердлова, 4) с 1 по 29 сентября.-0-