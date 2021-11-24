Эксперт: белорусская диаспора делает большую работу по популяризации национальной культуры за рубежом

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители белорусской диаспоры за рубежом делают очень большую работу по популяризации белорусской культуры в странах проживания. Об этом заявила сегодня журналистам директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все представители белорусской диаспоры за рубежом делают очень большую работу по популяризации белорусской культуры в странах своего проживания. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в мире, представители белорусской диаспоры в этом году провели в странах проживания в два раза больше по сравнению с прошлым годом мероприятий патриотической направленности, связанных с Годом народного единства. Очень приятно, когда ко Дню Победы, дню начала Великой Отечественной войны, Дню Независимости, Дню народного единства практически во всех странах, где проживают белорусы, проходили мероприятия патриотической и культурной направленности", - рассказала Ольга Антоненко.

С 2015 года Республиканский центр национальных культур проводит творческие стажировки для представителей белорусской диаспоры, проживающих за рубежом. "С учетом того, что такие мероприятия очень востребованы, с 2018 года их стали проводить два раза в год. В этом году на стажировку, которая проходит с 21 по 27 ноября, заявлено большое представительство. Приехали 30 представителей белорусов зарубежья из семи стран, например Италии, Казахстана, Латвии, России, Эстонии, - рассказала эксперт. - Мы очень рады, что смогли сделать расширенную стажировку сейчас в Минске. Как всегда, программа очень насыщена различными мероприятиями. Если вчера наши участники выезжали в Могилевскую область, то завтра они поедут в Воложинский район, где полностью окунутся в белорусскую культуру. Они будут принимать участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, знакомиться с национальной кухней, изучать белорусские песни и танцы. Это то, что они с трепетом повезут в страны своего проживания, что даст возможность раскрыть белорусскую культуру во всей ее красе".

"Белорусы зарубежья в странах своего проживания воплощают различные проекты. Как один из таких интересных примеров: в Аргентине есть девять белорусских клубов, которые не прекращают работу ни на минуту даже в условиях пандемии. Аргентина - испаноговорящая страна, и белорусский язык там представлен в очень небольшом формате, в основном в разговорном виде. Тем не менее белорусская культура присутствует в программах хореографической направленности, национальной кухни. В городе Бериссо есть белорусский клуб "Восток", которому в этом году исполнилось 80 лет. В честь своего юбилея его представители вышли с инициативой в мэрию, и 24 сентября в этом аргентинском городе появилась улица, имеющая название "Республика Беларусь", - добавила Ольга Антоненко.

В популяризации национальной культуры немалую роль играет подписанный протокол об учреждении совместных магистерских программ БГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова, отметила эксперт. Учебная магистерская программа разработана при участии историков двух вузов и включает дисциплины общетеоретического блока, спецкурсы и практику. Магистранты изучают особенности развития диаспоральных процессов в современном мире, белорусскую диаспору в России и мире, основы теории и практики коммуникации национально-культурных общественных объединений. "Республиканский центр национальных культур - база для прохождения практики совместной магистратуры этих двух университетов. В этом году состоялся первый выпуск, его специалисты писали научные работы о белорусской диаспоре в Калининграде и Австрии", - добавила она.-0-