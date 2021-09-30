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30 сентября 2021, 14:22

Эксперт фестиваля: "Евразия.DOC" каждый год открывает новые имена

Фото из архива
Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно, когда фестиваль открывает новые имена и дает путевку в жизнь тем людям, которые потом входят в пространство кино как мэтры. Об этом заявила сегодня журналистам член жюри VI Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" кинодраматург, режиссер Асия Байгожина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Год от года "Евразия.DOC" расширяет свои границы. Одним из победителей фестиваля прошлых лет была моя землячка Екатерина Суворова. Режиссер сделала картину, которая до сих пор живет. Фильм "Завтра море" был создан пять-шесть лет назад, и я должна с гордостью сообщить, что его сейчас покупают на Netflix. Я рада тому, что фестиваль сам открывает такие имена", - добавила она.

По словам Асии Байгожиной, люди объединяются через культуру и поэтому важно иметь художественные точки соприкосновения. "Когда я в качестве члена жюри каждый день просматриваю большое количество фильмов, высекается образ сегодняшнего времени, его нерв. Ты начинаешь ощущать, как живет общество, люди. Где бы они ни жили, у них единые стремления и помыслы, ведь мы по своей природе одинаковые", - подчеркнула режиссер.

"За эти годы появилась новая образовательно-патриотическая функция фестиваля. При подготовке фильмов документалисты проделывают колоссальную исследовательскую работу, спокойно и без патетики рассказывая малоизвестные факты о войне, показывая дневники и события, которые объединяют наше пространство. Документальное кино на самом деле запечатлевает образы времени. Поймать в силки и показать его - колоссальный труд", - заключила кинодраматург.-0-

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