Эксперт назвал пять претендентов на победу в детском "Евровидении-2018"

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент клуба OGAE Russia Антон Самсонов, который практически каждый год наблюдает за детским и взрослым музыкальными конкурсами, в беседе с корреспондентом БЕЛТА назвал пять претендентов на победу в детском "Евровидении-2018".
"Для меня №1 - Македония, потому что это очень сильный, хорошо проработанный меседж", - сказал Антон Самсонов. По его словам, это достаточно простая постановка, идея которой не нова. Все довольно стандартно, вместе с тем "этот стандарт отыгран на 100%, мурашки по спине с первого прогона".
Дуэт из Италии практически идеален вокально, ребята здорово работают на задний фон. Когда они смотрят друг на друга, такое ощущение, что не видели друг друга лет 20, и телевизионная картинка это отлично передает. Антон Самсонов сравнил дуэт с итальянским оперным поп-трио Il Volo, которое выступало на взрослом "Евровидении" в 2015 году.
Эксперт высоко оценил музыкально-сценическую сторону номера конкурсантки из Украины. "Здесь мы видим очень взрослый посыл, очень взрослую песню. И девочка отрабатывает ее так, что видно: она понимает ту проблему, о которой поет", - отметил он. Дарина Красновецкая отлично отыгрывает ребенка в панике, который боится. Ее антивоенный гимн работает, и это очень достойно.
Четвертым возможным претендентом на победу Антон Самсонов назвал Азербайджан. В этом году не очень большую нишу занимают традиционные для детского "Евровидения" номера, когда на сцене выступают милые дети именно с детскими песнями. Именно такой номер у Фидан Гусейновой, и она очень трогательная. При этом в жизни это уверенный ребенок, непосредственный и очень светлый, что и передает телевизионная картинка.
Еще одним фаворитом эксперт выделил Россию. Команда решила идти по наипростейшему пути, чтобы произвести впечатление на жюри. В результате на сцене отличнейшая девочка с великолепной харизмой и очень мощными вокальными данными, которая поет достаточно хорошую в рамках детского "Евровидения" песню. Постановка довольна простая, это классика, которая никогда не уйдет. В целом это классический подход к номеру, которым зрителя не отвлекают ни от песни, ни от вокалиста.
Среди наиболее интересных, хотя и спорных номеров эксперт выделил выступление Манв из Уэльса, которое трогает атмосферностью. Приятным знакомством этой Евронедели стала Рита Ларанжейра из Португалии. Она ненавязчиво и умело заполняет собой всю сцену.
Антон Самсонов также добавил, что на месте артистов он бы вообще не расстраивался из-за результатов на детском конкурсе. Важнее, какой опыт приобретет ребенок. "Это конкурс песни, и в любом случае мы имеем дело с вкусовщиной. Если аудитория не оценила, это тоже результат. Это просто факт того, что твоя песня в данный конкретный момент не зашла. Здесь вопрос исключительно в предпочтениях. От этого никто не застрахован, - сказал он. - Надо настроить ребенка, что и первое, и последнее место - это просто результат. Грубо говоря, все собравшиеся здесь - уже отличники, поэтому ваша оценка - все равно пять".
Антон Самсонов возглавляет российский клуб поклонников конкурса "Евровидение". Сеть таких клубов объединяет все страны, участвующие в "Евровидении".
Финальное шоу детского "Евровидения-2018" стартует в "Минск-Арене" в 18.00. За главный трофей "Евровидения" - хрустальный микрофон - будут бороться представители 20 стран - это рекордное число за всю историю конкурса. Во время финального шоу на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3996 BYN
|2.395 BYN
|2.4 BYN
|USD
|2.105 BYN
|2.105 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.195 BYN
|3.209 BYN