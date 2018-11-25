Эксперт назвал пять претендентов на победу в детском "Евровидении-2018"

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент клуба OGAE Russia Антон Самсонов, который практически каждый год наблюдает за детским и взрослым музыкальными конкурсами, в беседе с корреспондентом БЕЛТА назвал пять претендентов на победу в детском "Евровидении-2018".

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"Для меня №1 - Македония, потому что это очень сильный, хорошо проработанный меседж", - сказал Антон Самсонов. По его словам, это достаточно простая постановка, идея которой не нова. Все довольно стандартно, вместе с тем "этот стандарт отыгран на 100%, мурашки по спине с первого прогона".

Мария Спасовская (Македония)

Дуэт из Италии практически идеален вокально, ребята здорово работают на задний фон. Когда они смотрят друг на друга, такое ощущение, что не видели друг друга лет 20, и телевизионная картинка это отлично передает. Антон Самсонов сравнил дуэт с итальянским оперным поп-трио Il Volo, которое выступало на взрослом "Евровидении" в 2015 году.

Мелисса & Марко (Италия)

Эксперт высоко оценил музыкально-сценическую сторону номера конкурсантки из Украины. "Здесь мы видим очень взрослый посыл, очень взрослую песню. И девочка отрабатывает ее так, что видно: она понимает ту проблему, о которой поет", - отметил он. Дарина Красновецкая отлично отыгрывает ребенка в панике, который боится. Ее антивоенный гимн работает, и это очень достойно.

Дарина Красновецкая (Украина)

Четвертым возможным претендентом на победу Антон Самсонов назвал Азербайджан. В этом году не очень большую нишу занимают традиционные для детского "Евровидения" номера, когда на сцене выступают милые дети именно с детскими песнями. Именно такой номер у Фидан Гусейновой, и она очень трогательная. При этом в жизни это уверенный ребенок, непосредственный и очень светлый, что и передает телевизионная картинка.

Фидан Гусейнова (Азербайджан)

Еще одним фаворитом эксперт выделил Россию. Команда решила идти по наипростейшему пути, чтобы произвести впечатление на жюри. В результате на сцене отличнейшая девочка с великолепной харизмой и очень мощными вокальными данными, которая поет достаточно хорошую в рамках детского "Евровидения" песню. Постановка довольна простая, это классика, которая никогда не уйдет. В целом это классический подход к номеру, которым зрителя не отвлекают ни от песни, ни от вокалиста.

Анна Филипчук (Россия)

Среди наиболее интересных, хотя и спорных номеров эксперт выделил выступление Манв из Уэльса, которое трогает атмосферностью. Приятным знакомством этой Евронедели стала Рита Ларанжейра из Португалии. Она ненавязчиво и умело заполняет собой всю сцену.

Манв (Уэльс)

Антон Самсонов также добавил, что на месте артистов он бы вообще не расстраивался из-за результатов на детском конкурсе. Важнее, какой опыт приобретет ребенок. "Это конкурс песни, и в любом случае мы имеем дело с вкусовщиной. Если аудитория не оценила, это тоже результат. Это просто факт того, что твоя песня в данный конкретный момент не зашла. Здесь вопрос исключительно в предпочтениях. От этого никто не застрахован, - сказал он. - Надо настроить ребенка, что и первое, и последнее место - это просто результат. Грубо говоря, все собравшиеся здесь - уже отличники, поэтому ваша оценка - все равно пять".

Антон Самсонов возглавляет российский клуб поклонников конкурса "Евровидение". Сеть таких клубов объединяет все страны, участвующие в "Евровидении".

Финальное шоу детского "Евровидения-2018" стартует в "Минск-Арене" в 18.00. За главный трофей "Евровидения" - хрустальный микрофон - будут бороться представители 20 стран - это рекордное число за всю историю конкурса. Во время финального шоу на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.-0-