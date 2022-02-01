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01 февраля 2022, 08:51

Эксперт в лекции расскажет о древних надписях в полоцкой церкви

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси (НББ) продолжает цикл "Источники исторической памяти" в формате встреч с известными учеными. 2 февраля в зале образовательных технологий и в YouTube доцент кафедры вспомогательных исторических дисциплин и методики преподавания истории БГПУ имени Максима Танка кандидат исторических наук эпиграфист Инна Калечиц выступит с лекцией "Граффити Полоцкой Спасо-Преображенской церкви", сообщает БЕЛТА.

Что на стенах храма есть надписи, стало известно в XIX веке, когда осыпалась масляная краска, скрывавшая их. Самая ранняя датированная запись - 1189 года, последняя - 8 августа 1832 года. Надписи встречаются повсюду. На нижнем ярусе церкви - в алтаре, диаконнике, на жертвеннике. Большое количество на столпах - на каждом может быть до 600. Надписи есть даже в аркосолиях - полукруглых погребальных нишах в стенах. Всего же на стенах древнего храма обнаружили более 4 тыс. изображений ХІІ-ХІХ веков.

Ученая Инна Калечиц расскажет о том, можно ли было писать на стенах церкви, как звали игумений после Евфросинии Полоцкой, какой грех чаще всего упоминается в граффити Спасо-Преображенской церкви и правда ли, что на ее стенах рисовали даже котиков?

Вход на мероприятие, которое начнется в 15.00 в Национальной библиотеке, свободный. Те, кто не сможет послушать вживую, будут иметь возможность присоединиться к трансляции или посмотреть ее потом по ссылке.

Проект НББ "Источники исторической памяти" в формате лекций с приглашенным гостем стартовал в январе и рассказывает об истории Беларуси. Каждая встреча посвящена одной из важных страниц нашего прошлого, которая раскрывается с помощью летописей, рукописных и старопечатных книг, древних карт, гравюр, подпольных и партизанских изданий времен войны, произведений белорусской литературы и других источников, хранящих историческую память белорусского народа.

Спасо-Евфросиниевский монастырь был основан около 1125 года преподобной Евфросинией Полоцкой, ее мощи здесь упокоены. До 1161 года на месте деревянной была построена каменная Спасо-Преображенская церковь. В ней сохранились уникальные фрески, сейчас храм реставрируют. Архитектурный ансамбль монастыря внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси.-0-

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