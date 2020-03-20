Экспонаты из коллекции Владимира Лиходедова представят в Национальном историческом музее

20 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Выставка "Вайна і мір. Вяртанне" откроется 26 марта в Национальном историческом музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Экспозиция объединит предметы, которые в разные годы собирал известный коллекционер Владимир Лиходедов. Большая их часть была вывезена из Беларуси и утеряна во времена войн, проходивших на белорусских землях. "Выставочный проект стал частью программы "Вайна і мір. Беларусь памятае", основная идея которой - создание экспозиций, демонстрирующих исторический путь белорусского народа в жестоких войнах с 1812 по 1945 год, а также мирное время и современность", - рассказали в музее.

На выставке представят уникальные рукописные документы, карты, старопечатные и редкие книги, периодические издания. Среди них - грамоты XV-XVII веков, привилей короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы Минскому униатскому монастырю 1617 года, уникальные рукописные регистрационные книги культовых учреждений XVIII-ХIХ веков (метрики, книги предбрачных экзаменов), рукопись белорусских татар (китаб), старопечатные издания XVIII века. Будут демонстрироваться экземпляры "Гродненских губернских ведомостей" за 1841 год - одной из первых белорусских газет XIX века.

Интерес у посетителей вызовут письменный прибор князей Радзивиллов, медаль за взятие города Полоцка Стефаном Баторием в 1579 году, памятная чугунная плита к 500-летию победы в Грюнвальдской битве, медаль участников переговоров по Брестскому миру 1918 года и многое другое.

"Часть экспонируемых письменных артефактов коллекционер передал Национальной библиотеке Беларуси. На выставке также будут демонстрироваться предметы, которые Владимир Лиходедов передаст в дар Национальному историческому музею", - отметили в учреждении.

Выставка будет проходить по 22 апреля как часть авторского проекта Владимира Лиходедова "В поисках утраченного".

Владимир Лиходедов - лауреат премии Президента "За духовное возрождение", автор более 20 книг-альбомов на 8 языках мира. Его историко-просветительский проект "В поисках утраченного" основан на собранной им крупнейшей в мире коллекции открыток и фотографий конца ХIХ - начала ХХ века, посвященной историческому наследию Беларуси.-0-