Экспонаты из коллекции Владимира Лиходедова представят в Национальном историческом музее

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 марта 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:09 НББ рекомендовал банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для граждан Общество
18:57 Макей: надеемся, что белорусам разрешат передвигаться транзитом по России на любом транспорте Общество
18:52 Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта Калейдоскоп
18:47 "Результаты могут быть в ближайшее время" - Беларусь и Польша обсудили поставки энергоресурсов Экономика
18:30 Совместное заседание Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам СНГ пройдет 25 марта Политика
18:25 Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличится до Br17,85 Общество
18:17 Нацбанк рекомендовал банкам взвешенно устанавливать разницу между курсами покупки и продажи валюты Экономика
18:02 Форум "ТИБО" в Минске переносится Технологии
17:54 Поезда Москва-Брест и Калининград-Москва отменяются с 21 марта Общество
17:51 Экспонаты из коллекции Владимира Лиходедова представят в Национальном историческом музее Культура
17:32 Белорусы могут воспользоваться поездом Киев-Рига-Киев 21-22 марта для возвращения домой Общество
17:24 Единовременную выплату к 75-летию Победы в Могилеве получат более 720 человек Регионы
17:20 Беларусь и Польша проведут совместную тренировку ВВС и войск ПВО Общество
17:16 Работник одного из госпредприятий Гродненской области превысил полномочия - ущерб достиг Br50 тыс. Происшествия
17:15 Визит Макея в Варшаву отменился, министр провел с главой польского МИД видеопереговоры Политика
17:11 В Минске задержан нарушитель ПДД на краденом фургоне Происшествия
16:56 Белорусские боксеры вернулись в Минск из Лондона Спорт
16:51 Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске Происшествия
16:34 Посольство Беларуси в РФ увеличило число телефонов горячей линии Общество
16:26 Минздрав ввел временный порядок оформления электронных рецептов Общество
16:23 Беларусь рассчитывает к 2035 году увеличить до $3 млрд доходы от международного туризма Общество
16:20 А1 сделал бесплатными звонки на телефоны Минздрава по коронавирусу Общество
16:17 Маркевич намерен помочь матери-одиночке из Дрогичина, воспитывающей трех детей-инвалидов Регионы
16:12 ФОТОФАКТ: Минск с высоты птичьего полета Регионы
16:09 "Минчанка-2" выиграла серебро Молодежной волейбольной лиги Спорт
16:03 В Японии планируют возобновить занятия в школах В мире
16:01 Бригады соцработников в Минске будут доставлять одиноким пожилым продукты и лекарства Регионы
16:01 Яблоневую аллею в честь 75-летия Великой Победы заложили в Гомеле Регионы
15:59 БОКК Гомельской области расширяет формат помощи пожилым Регионы
15:57 Минобразования: время начала учебных занятий в вузах скорректировано Общество
Все новости
Все новости
Культура
20 марта 2020, 17:51

Экспонаты из коллекции Владимира Лиходедова представят в Национальном историческом музее

Фото из архива
Фото из архива

20 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Выставка "Вайна і мір. Вяртанне" откроется 26 марта в Национальном историческом музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Экспозиция объединит предметы, которые в разные годы собирал известный коллекционер Владимир Лиходедов. Большая их часть была вывезена из Беларуси и утеряна во времена войн, проходивших на белорусских землях. "Выставочный проект стал частью программы "Вайна і мір. Беларусь памятае", основная идея которой - создание экспозиций, демонстрирующих исторический путь белорусского народа в жестоких войнах с 1812 по 1945 год, а также мирное время и современность", - рассказали в музее.

На выставке представят уникальные рукописные документы, карты, старопечатные и редкие книги, периодические издания. Среди них - грамоты XV-XVII веков, привилей короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы Минскому униатскому монастырю 1617 года, уникальные рукописные регистрационные книги культовых учреждений XVIII-ХIХ веков (метрики, книги предбрачных экзаменов), рукопись белорусских татар (китаб), старопечатные издания XVIII века. Будут демонстрироваться экземпляры "Гродненских губернских ведомостей" за 1841 год - одной из первых белорусских газет XIX века.

Интерес у посетителей вызовут письменный прибор князей Радзивиллов, медаль за взятие города Полоцка Стефаном Баторием в 1579 году, памятная чугунная плита к 500-летию победы в Грюнвальдской битве, медаль участников переговоров по Брестскому миру 1918 года и многое другое.

"Часть экспонируемых письменных артефактов коллекционер передал Национальной библиотеке Беларуси. На выставке также будут демонстрироваться предметы, которые Владимир Лиходедов передаст в дар Национальному историческому музею", - отметили в учреждении.

Выставка будет проходить по 22 апреля как часть авторского проекта Владимира Лиходедова "В поисках утраченного".

Владимир Лиходедов - лауреат премии Президента "За духовное возрождение", автор более 20 книг-альбомов на 8 языках мира. Его историко-просветительский проект "В поисках утраченного" основан на собранной им крупнейшей в мире коллекции открыток и фотографий конца ХIХ - начала ХХ века, посвященной историческому наследию Беларуси.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка музей
Новости рубрики Культура
Фото из архива Недели Германии в Беларуси перенесли на неопределенный срок
Новогрудский замок. Фото из архива Восстановление замков: в Новогрудке укрепят склоны, в Гольшанах создают музей
Во время спектакля Коласовский театр покажет рок-н-ролльную премьеру по пьесе израильского драматурга
ФОТОФАКТ: В Молодежном театре представят интерактивный спектакль "Скелеты"
Фото из архива Коласовский театр готовит премьеру трагикомедии по Славомиру Мрожеку
ФОТОФАКТ: На сцене Купаловского театра показали спектакль "Вiтаючы сонца"
Главное
Во время посещения предприятия О частном бизнесе, финансовом кризисе и коронавирусе - Лукашенко посетил медицинское предприятие "Адани"
В Беларуси выписали 15 пациентов, вылеченных от COVID-19
В порт Клайпеды пришел третий в этом месяце танкер с нефтью для Беларуси
394 рубля в месяц – за собственную квартиру! Кредиты на жилье в комплексах Минска – самый честный выбор!
Топ-новости
Лукашенко о коронавирусе: белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры
Минспорт настоятельно рекомендует белорусам пока отказаться от поездок за границу
Безналичная благотворительность. Как банковская карточка может оказать помощь?
Минобразования: время начала учебных занятий в вузах скорректировано
Белорусские фирмы ждут сбои в цепочках поставок: как бизнесу остаться здоровым в новых условиях?
Нацбанк рекомендовал банкам взвешенно устанавливать разницу между курсами покупки и продажи валюты
Посольство Беларуси в РФ увеличило число телефонов горячей линии
"Результаты могут быть в ближайшее время" - Беларусь и Польша обсудили поставки энергоресурсов
Минздрав ввел временный порядок оформления электронных рецептов
Городской транспорт Минска с 23 марта по утрам будет ходить чаще
Гарантия качества и благородный вид: кухонные мойки из искусственного камня
Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта
ФОТОФАКТ: Минск с высоты птичьего полета
Форум "ТИБО" в Минске переносится
Белорусы могут воспользоваться поездом Киев-Рига-Киев 21-22 марта для возвращения домой
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.