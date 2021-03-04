Экспозиция "Блеск нарядов и тайны флирта" в НББ собрала свыше 300 предметов гардероба XVIII-XIX веков

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Блеск нарядов и тайны флирта" из частной коллекции Игоря Сурмачевского представлен сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке можно увидеть уникальные артефакты прошлых веков. По словам заведующей сектором проектно-выставочной деятельности НББ Юлии Лукашевич, экспозиция включает более 300 предметов. Многие из них могут дать фору лучшим музеям мира: бальные платья, отделанная шелком муфта из горностая, легкое платье (tea dress) "Анютины глазки" для будуара и утреннего завтрака, платье из пурпурного броката с цветочным орнаментом "броше". Кроме того, здесь есть предметы из мужского гардероба.

"К коллекционированию меня подтолкнула именно история Беларуси. По образованию я художник декоративно-прикладного искусства, и во время учебы в Белорусском государственном театрально-художественном институте историю искусств преподавал Михаил Романюк, который стал моим вдохновителем. С 1988 года я собираю коллекцию, непосредственно связанную с нашей страной, - сказал Игорь Сурмачевский. - Прежде всего меня интересуют те темы, которых нет или почти не присутствуют в наших музеях, например головные уборы, кружева. Чтобы понять, какие аксессуары и наряды носила белорусская шляхта в XVIII-XIX веках, я очень кропотливо изучал историю того периода, в том числе и таких стран, как Франция и Англия. Хочется отметить, что многие предметы приходят ко мне именно из Беларуси".

Названия многих мужских и дамских предметов гардероба XVIII-XIX веков, которые представлены в экспозиции, для многих уже непривычны: карне де баль, портрезор, паж, фижма, тусси-мусси, несессер, табакерка, аграф.

"Мы живем в мире унифицированных вещей, используем штампованную посуду, одежду и украшения. Многие не задумываются о том, что раньше вещи делались вручную, их привозили из столиц моды и платили за них довольно большие деньги. Поэтому то, что собрал Игорь Сурмачевский, представляет большую ценность в наше время. Выставка рассказывает об истории прикладного и ювелирного искусства, живописи, росписи, дает представление, как раньше одевались люди", - дополнила профессор кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств, доцент, доктор искусствоведения Ольга Лобачевская.

По словам организаторов, в ХІХ веке балы были популярны в родовых поместьях и крупных городах, самые известные из которых - в Минске и Вильно. "В Минске балы обычно проходили в доме губернатора и залах городского театра, а самые известные были приурочены к сельскохозяйственным выставкам начала ХХ века, которые проводились в конце лета. Вильно славилось рождественскими балами и маскарадами в отеле Святой Георг и во дворцах магнатерии", - рассказали в НББ.

Окунуться в атмосферу ушедших веков и почувствовать дух времени, царивший на балах, можно будет до 16 января 2022 года.-0-